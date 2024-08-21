Окончание истории любви: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подали на развод

История отношений между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком завершилась разводом. Официальный процесс был запущен с подачей документов в Верховный суд Лос-Анджелеса 20 августа. Дженнифер указала датой расставания 26 апреля и решила не привлекать адвокатов.

Отсутствие брачного контракта означает, что их доходы за последние два года считаются совместной собственностью. Лопес не претендует на супружескую поддержку и попросила суд отказать в ней и для Бена.

На данный момент певица продолжает жить в общем доме, однако уже ищет новое жилье, тогда как Аффлек переехал в новый дом неподалеку от своей бывшей жены Дженнифер Гарнер.