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Развод без адвокатов: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили отношения
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  • Опубликована сегодня в 13:29

Окончание истории любви: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подали на развод

Развод без адвокатов: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили отношения

История отношений между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком завершилась разводом. Официальный процесс был запущен с подачей документов в Верховный суд Лос-Анджелеса 20 августа. Дженнифер указала датой расставания 26 апреля и решила не привлекать адвокатов.

Отсутствие брачного контракта означает, что их доходы за последние два года считаются совместной собственностью. Лопес не претендует на супружескую поддержку и попросила суд отказать в ней и для Бена.

На данный момент певица продолжает жить в общем доме, однако уже ищет новое жилье, тогда как Аффлек переехал в новый дом неподалеку от своей бывшей жены Дженнифер Гарнер.

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