Меган Маркл и Принц Гарри
© gg.govt.nz by Office of the Governor-General is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:11

Меган Маркл vs Британская монархия: почему их отношения с Гарри обречены

Эксперт назвал возможные причины кризиса в отношениях Гарри и Меган

Недавние заявления бывшего дворецкого принцессы Дианы, Пола Баррелла, касаются предсказания не самого радужного будущего для брака принца Гарри и Меган Маркл. В интервью Daily Mail он выразил мнение, что отношения пары не смогут избежать кризиса из-за глубоких культурных различий между ними.

Линия разлома: культура и характер

Баррелл отметил, что в браке Гарри и Меган существует нечто большее, чем просто разница в личных интересах. Он уверен, что различия в менталитетах двух людей — британца и американки — создают непреодолимый разрыв, который, по его мнению, однажды приведет к разрыву отношений.

"Я думаю, что между двумя культурами, которые объединились в браке Гарри и Меган, есть линия разлома, и я чувствую, что однажды она даст трещину", — подчеркнул Пол Баррелл.

Принцесса, стремящаяся стать звездой

Бывший дворецкий также акцентировал внимание на том, что американский характер Меган Маркл не согласуется с ограничениями, которые накладывают на нее правила британской королевской семьи. Он заявил, что Меган никогда не планировала смириться с этими рамками и всегда стремилась к чему-то большему.

"Я думаю, она хотела стать звездой", — добавил Баррелл, объясняя поведение герцогини Сассекской.

Новые горизонты: от Netflix до политики?

Пол Баррелл не сомневается, что Меган Маркл продолжит строить свою карьеру, вероятно, в индустрии развлечений. Уже сейчас она активно сотрудничает с Netflix, но этого ей, по мнению Баррелла, будет недостаточно. Меган будет стремиться к большему — к статусу миллиардерши, а в будущем, возможно, даже к политике.

