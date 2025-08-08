Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дайвинг
Дайвинг
© commons.wikimedia.org by Roma Neus is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:23

Это стоит увидеть: чего на самом деле ждут ныряльщики в Красном море

Что ищут все дайверы в Египте под водой - и не всегда находят

У каждого дайвера есть список подводных желаний. Кто-то мечтает увидеть мурену в упор, кто-то — обломки затонувшего корабля. Египетская часть Красного моря будто создана, чтобы выполнять такие мечты. И если вы думаете, что все едут туда ради кораллов — вы правы, но это лишь начало.

Живые рифы — как джунгли под водой

Да, первое, что хотят увидеть все — это кораллы. Но не просто "цветные штуки". Речь о живых экосистемах — рельефных рифах, полных движения, света и странных существ. Рифы в районах Хургады, Дахаба, Марса-Алама поражают даже опытных.

Сотни мелких рыб, которые то отступают, то сбиваются в стаи, словно прячутся от чего-то невидимого. Особенно популярны рифы Абу Нухас и Эльфинстоун, где видимость идеальна, а рельеф позволяет буквально "пролетать" над подводными каньонами.

Корабли-призраки и настоящая история

Вторая страсть большинства дайверов — затонувшие корабли. В Египте их много, но особенно легендарен Thistlegorm — британское судно, потопленное в 1941 году немецкими бомбардировщиками.

На глубине 30 метров вас встречают танки, винтовки, мотоциклы, ящики с боеприпасами, покрытые кораллами. Это не просто дайвинг — это прикосновение к прошлому. Почти каждый ныряющий в Египте считает этот объект обязательным для себя.

Есть и другие — Giannis D, Carnatic, Salem Express, каждый со своей историей и архитектурой.

Черепахи, мурены и (если повезёт) акулы

Животные — вот ещё за чем гоняются. Крупные мурены, которые выглядывают из расщелин. Спокойные, будто мудрые черепахи, которые могут сопровождать тебя несколько минут. И, конечно, реквизит мечты — акула.

В Египте реальна встреча с белоперой рифовой акулой, иногда — с молотоголовой или даже океанической белопёрой. В районах вроде Бротерс Айленд и Дедалус такие встречи — не редкость. Но даже если не повезёт, ты точно встретишь наполеона, барракуд, скатов или огромные стаи рыбы-треугольника, которые словно стена движутся вокруг тебя.

Главная мечта — состояние

Но по-настоящему все охотятся не за рыбами или металлом. Настоящий трофей — это состояние, в которое ты попадаешь под водой. Тишина, парение, полное внимание к настоящему моменту. Когда ты в Красном море и знаешь, что прямо сейчас ты находишься в месте, которое тысячелетиями никто не видел. Никто, кроме тебя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как я полез на скалу и забыл о пляже: скалолазание в Таиланде сегодня в 3:53

Пальмы, мох и магнезия: мой первый опыт скалолазания на карстах Раила

Я ехал за пляжем, но остался на скале. Мой первый опыт скалолазания в Раила, где адреналин вкуснее кокоса, а пальмы — только декорации.

Читать полностью » Hopper: стоимость авиабилетов меняется до 10 раз в день из-за динамического ценообразования сегодня в 2:12

Полететь дешевле — возможно: этот скрытый механизм меняет цену за считанные часы

Как купить авиабилеты дешевле и не попасть в ценовую ловушку авиакомпаний? Рассказываем, когда именно бронировать рейс, чтобы не переплатить.

Читать полностью » Что привезти из Калининграда: список лучших сувениров по версии туристических гидов сегодня в 1:12

Не только янтарь и рыба: эти сувениры из Калининграда почему-то знают только местные

Калининград — больше, чем янтарь. От марципана до стеклянных украшений, от ароматов моря до забытых рецептов сыров — что стоит увезти с собой?

Читать полностью » Что посмотреть в Улан-Удэ: памятники, буддийские дацаны и термальные источники сегодня в 0:27

Один город в России объединяет буддизм, шаманизм и Ленина — и туда можно доехать тремя способами

Улан-Удэ — столица Бурятии и ворота к Байкалу. Чем он удивляет, как туда добраться и почему сюда стоит приехать хотя бы раз — рассказываем в подробностях.

Читать полностью » Блогер рассказала о посёлке-призраке Юбилейный в Прикамье с десятками пустых домов вчера в 23:12

Россия, которую не показывают в турах: посёлок-призрак открывает двери новым жителям

Посёлок Юбилейный в Пермском крае напоминает фильм про апокалипсис: от былого размаха остались руины и 300 жителей. Но кому-то это — идеальное место для новой жизни.

Читать полностью » АТОР: спрос на осенние туры в Японию вырос на 30% — пик приходится на ноябрь вчера в 22:26

Хотите увидеть Японию в золоте и багрянце? Вот когда и как бронировать

Спрос на осенние туры в Японию вырос на 30%. Почему «красные клены» стали новым туристическим трендом и сколько стоит увидеть их своими глазами — рассказываем.

Читать полностью » Власти Бали предупредили туристов об угрозе лихорадки денге — 7 смертей с начала года вчера в 21:16

Лихорадка денге добралась до курорта: семь смертей и сотни случаев за лето

На Бали фиксируют рост заболеваемости денге. Чем опасна инфекция, как защититься от укусов комаров и почему страховка — обязательный пункт в списке сборов?

Читать полностью » В Турции вступили в силу штрафы за игнорирование ремней безопасности при посадке самолёта вчера в 20:17

Новые правила на борту: что грозит за игнор табло и команды экипажа

В Турции начали штрафовать пассажиров за вставание до полной остановки самолёта. Нарушители рейса Pegasus получили по 70 долларов штрафа — и это только начало.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гинеколог Мария Ростова: как миома матки влияет на шанс забеременеть и способы лечения
Питомцы

Ученые выяснили, что собаки понимают более 250 слов
Спорт и фитнес

Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ с доходом 161,72 миллиона долларов
Садоводство

Какие самосевные цветы сажать в августе для цветения весной и летом — советы садоводов
Красота и здоровье

Тайны новогоднего стола: диетолог раскрыла секреты заготовки продуктов заранее
Питомцы

Как помочь собаке преодолеть страх перед машиной — рекомендации кинологов
Еда

Как приготовить Муравейник в домашних условиях: пошаговая инструкция
Садоводство

Продлите цветение тюльпанов до июня: что нужно сделать сейчас
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru