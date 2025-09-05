Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:58

Цветы перестали цвести? Один шаг возвращает пионам роскошные бутоны

Осень названа оптимальным временем для деления пионов садоводами

Осень считается оптимальным временем для деления пионов. Эти растения могут цвести на одном месте десятилетиями, практически не требуя вмешательства садовода. Однако бывает, что цветение становится слабее, либо рядом разрастаются другие культуры, мешающие пионам. В таком случае деление куста — проверенный способ вернуть обильное цветение и получить новые сильные растения для сада.

Когда лучше делить

Время играет ключевую роль. Работу стоит проводить в начале осени, чтобы у делёнок было несколько недель на укоренение до наступления заморозков. В северных регионах лучше выбрать конец лета. Главное правило: пересадку нужно завершить за 4 недели до первых ожидаемых холодов. Почва в этот период остаётся тёплой, что помогает корням быстрее прижиться.

Подготовка растения

Перед выкапыванием куст обрезают до уровня земли. Это упрощает дальнейшую работу и никак не вредит растению, ведь все необходимые вещества уже накоплены в корневой системе. Для обрезки удобнее использовать острые секаторы.

Как выкопать пион

Острая лопата — главный инструмент на этом этапе. Куст обкапывают по периметру, отступив от стеблей, и осторожно поддевают под углом. Важно действовать постепенно, поднимая корневище равномерно, чтобы не повредить его. Корни у пионов уходят в землю на глубину около 15-20 см.

Разделение корневища

После выкапывания земляной ком аккуратно стряхивают, освобождая корни. В верхней части корневища хорошо заметны розовые почки — так называемые "глазки". Для каждой делёнки необходимо оставить 3-5 таких почек и достаточно развитую часть корней. Разделяют корневище острым ножом или лопатой. Старый куст обычно можно разделить на несколько полноценных частей.

Выбор места для посадки

Пионы могут расти на одном месте десятилетиями, поэтому к выбору участка стоит подойти внимательно. Лучший вариант — солнечная площадка с рыхлой и дренированной почвой. Рядом не должно быть крупных деревьев и кустарников, которые создадут тень. Для каждого куста оставляют пространство не менее 1,2 метра.

Посадка делёнок

Правильная глубина — одно из главных условий успешного роста. Почки должны находиться всего на 3-5 см ниже поверхности. При более глубокой посадке цветение будет задерживаться, а при слишком мелкой — почки пострадают от морозов. Для контроля глубины удобно использовать черенок лопаты, положенный поперёк ямы.

Уход после пересадки

После посадки землю слегка утрамбовывают и обильно поливают, чтобы убрать воздушные карманы. В дальнейшем полив проводят раз в неделю, если нет дождей. Это особенно важно до промерзания почвы. Вода помогает корням быстрее нарастить массу и подготовиться к будущему цветению.

Зачем нужна мульча

Поздней осенью кусты мульчируют слоем около 15 см. Это защищает корни от колебаний температуры и предотвращает выталкивание делёнок из земли во время заморозков и оттепелей. Весной мульчу убирают, чтобы почки могли свободно прорастать.

Когда ждать цветения

Не стоит ждать мгновенного результата. Пересаженные пионы часто пропускают первое цветение, но уже на второй год показывают несколько бутонов. Полное и обильное цветение обычно возвращается к третьей весне.

Деление пионов осенью — это не только способ омолодить старые кусты, но и возможность расширить коллекцию цветов или поделиться ими с другими садоводами. Главное — соблюсти сроки, глубину посадки и обеспечить растениям уход в первые месяцы.

