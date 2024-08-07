Власти Курской области опровергли фейк ВСУ о якобы наборе мужчин в ополчение

Правительство Курской области опровергло распространяющиеся в соцсетях фейки со стороны украинских спецслужб после атаки ВСУ на регион. Опровержение появилось в Telegram-канале властей.
"В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение", — говорится в публикации.
Уточняется, что спецслужбы Украины взяли картинку видеообращения губернатора Смирнова, добавив свою звуковую дорожку при помощи нейросети. В правительстве предупреждают жителей, что Киев готовит еще подобные вбросы.
Напомним, что утром 6 августа украинская армия предприняла попытку прорваться на территорию Курской области. По информации Министерства обороны РФ, в этой атаке принимали участие до 300 человек ВСУ, 11 танков, свыше 20 бронемашин.
Фото: Facebook*/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade
*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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