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  • Опубликована сегодня в 6:28

На Каховском водохранилище расстреляли украинскую ДРГ -тактическая группа пыталась наладить понтонный мост

Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся переправиться через Каховское водохранилище на замаскированных плотах, сообщил пресс-офицер ВС РФ группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.

"На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной российской разведкой диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринявших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища", — сообщил он, передает РИА "Новости".

По словам Кодряна, ДРГ расстреляли из 203-миллиметровых САУ "Малка", в результате, "уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы", а также плавсредства — замаскированные отсеки понтонного моста.

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