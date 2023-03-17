Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся переправиться через Каховское водохранилище на замаскированных плотах, сообщил пресс-офицер ВС РФ группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.

"На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной российской разведкой диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринявших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища", — сообщил он, передает РИА "Новости".

По словам Кодряна, ДРГ расстреляли из 203-миллиметровых САУ "Малка", в результате, "уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы", а также плавсредства — замаскированные отсеки понтонного моста.