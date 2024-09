В Польше арестованы более десяти человек по обвинению в планировании диверсий

Более десяти человек находятся под стражей в Польше по обвинению в планировании диверсий, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации, министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк.

Семоняк отметил, что в настоящее время в Польше наблюдаются очень неспокойные времена. Вызовы для безопасности огромны и связаны с угрозами и актами диверсий, миграцией, а также с угрозами, которые несет идущая возле границ страны война. Эти вызовы требуют консолидации в работе служб, которые должны действовать вместе и поддерживать друг друга.

По его словам, угроза диверсий является главной в этом году.

"У нас более десяти человек находятся под стражей за то, что по заданию иностранного государства планировали или пытались проводить диверсионные акты, угрожающие жизни, здоровью и имуществу людей", - добавил министр.

При этом он не уточнил, граждане каких стран планировали диверсии и на каких объектах.

