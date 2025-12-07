Когда батареи ледяные, а зима беспощадна: что происходит в Ангарске

В Ангарске на фоне морозов зафиксировано снижение параметров теплоснабжения сразу в тысячах домов. Об этом сообщает ТАСС. Причиной стала авария на ТЭЦ-9: один из котлов вывели из работы для ремонта, и это отразилось на температуре теплоносителя в жилом секторе. По данным региональных властей, речь идёт о 1 546 домах, где показатели были понижены, а восстановление обещают завершить к полуночи при температуре воздуха около минус 20 градусов.

Что произошло на ТЭЦ-9 и сколько домов затронуло

Нештатная ситуация возникла из-за технологического сбоя на ТЭЦ-9 в Ангарске Иркутской области. По информации губернатора Игоря Кобзева, для проведения ремонта из эксплуатации вывели один котёл, после чего параметры теплоносителя в городе пришлось снизить. Власти подчёркивают, что инцидент затронул значительную часть жилого фонда, поэтому восстановление работы оборудования стало первоочередной задачей.

"Нештатная ситуация в Ангарске. На ТЭЦ-9 произошла авария, в результате для ремонта был выведен из работы один из котлов. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1 546 домах", — написал губернатор Игорь Кобзев.

Одновременно с сообщениями региональных властей ранее прозвучала оценка муниципального уровня. ТАСС со ссылкой на мэра Ангарска Сергея Петрова передавал, что в Ангарском округе из-за выхода котла из строя введён режим повышенной готовности. Этот статус обычно означает усиленный контроль и мобилизацию служб, когда ситуация может быстро осложниться.

Как будут восстанавливать подачу тепла и почему важен срок "до полуночи"

Аварийные бригады уже приступили к техническим действиям, связанным с резервированием оборудования. Кобзев уточнил, что специалисты начали вводить в работу резервный котёл, который должен поддержать систему до полного восстановления параметров. Ожидается, что именно этот шаг позволит приблизить температуру теплоносителя к нормативам в ближайшие часы.

Дальнейший план связан с расширением мощности: после стабилизации предполагается запуск ещё двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимы. В региональном сообщении подчёркивается, что это необходимо сделать до вторника, поскольку на этот день прогнозируют приближение холодного фронта. Логика проста: чем ниже температура на улице, тем выше нагрузка на систему, а значит, любые отклонения в работе ТЭЦ становятся ощутимее.

Нагрузка на энергосети и реакция надзорных органов

На фоне проблем с отоплением выросла нагрузка на электрические сети. В пресс-службе сетевой компании "Облкоммунэнерго" предупредили о резком увеличении потребления и попросили жителей ограничить использование электроэнергии. Такие обращения обычно связаны с риском перегрузок, когда люди компенсируют снижение тепла обогревателями, а это может создавать дополнительное давление на инфраструктуру.

Параллельно к ситуации подключилась прокуратура Иркутской области, объявив о проведении проверки. Ведомство намерено оценить, как исполняются требования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и других норм федерального уровня. "В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и иных федеральных законов", — отметили в ведомстве.

Погодный фактор остаётся ключевым контекстом происходящего. Сейчас в Ангарске минус 19 градусов, а 9 декабря температура, по прогнозу, может опуститься до минус 30. На таком фоне сроки восстановления и устойчивость энергосистемы становятся критически важными для города.