Эхо Большого взрыва: мощный радиосигнал пробился сквозь миллиарды лет!

Международная команда астрономов совершила прорыв в области астрофизики, зафиксировав самый далекий из известных быстрых радиовсплесков (FRB). Этот удивительный сигнал, получивший обозначение FRB 20240304B, возник, когда возраст Вселенной составлял всего три миллиарда лет.

Открытие, которое позволит ученым заглянуть в самые ранние этапы существования Вселенной, было сделано с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке, а последующие наблюдения с космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST) позволили идентифицировать галактику-источник. Результаты этого важного исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv. org.

Быстрые радиовсплески, или FRB, остаются одной из самых загадочных астрономических загадок современности. Эти сверхкороткие, но чрезвычайно мощные сигналы, длящиеся всего доли секунды, выделяют столько же энергии, сколько Солнце производит за целый год.

Природа FRB до сих пор неясна, что делает их изучение особенно важным. Среди возможных объяснений называются вспышки магнетаров (нейтронных звезд с сильным магнитным полем), столкновения компактных объектов и даже гипотетические сигналы внеземных цивилизаций.

Предыдущий рекорд побит: почти вдвое дальше

Обнаруженный всплеск FRB 20240304B пришел из галактики с красным смещением 2.148. Это почти вдвое превышает предыдущий рекорд расстояния для локализованных FRB, позволяя ученым заглянуть в эпоху, когда Вселенная была значительно моложе. Этот результат дает возможность изучить условия, существовавшие на заре космической истории, почти 80% времени с момента Большого взрыва.

Галактика-источник FRB 20240304B оказалась небольшой, с активным звездообразованием и массой всего около 1% от массы Млечного Пути. Низкая металличность и высокая скорость рождения новых звезд указывают на молодую и динамичную среду. Это также подтверждает гипотезу о том, что молодые магнетары являются наиболее вероятными источниками этих загадочных всплесков.

Межгалактическое пространство: путешествие сквозь космические структуры

Анализ сигнала показал, что радиовсплеск прошел через огромные расстояния межгалактического пространства, пересекая крупные космические структуры, включая скопление Девы. Изучение этого пути позволяет ученым узнать больше о распределении материи во Вселенной.

Кроме того, ученые обнаружили, что FRB 20240304B обладает сложными магнитными полями вдоль линии наблюдения, что стало неожиданным открытием. Это указывает на то, что эти магнитные поля могли возникнуть в среде, через которую прошел сигнал.

Энергия этого всплеска оказалась одной из самых высоких среди известных FRB, что делает его важным объектом для дальнейших исследований, позволяющих изучить процессы, приводящие к генерации таких мощных сигналов.

Соотношение Маккара: подтверждение и новые возможности

Открытие также подтверждает так называемое соотношение Маккара — связь между мерой дисперсии FRB и расстоянием до них, что позволяет использовать эти сигналы для изучения распределения материи во Вселенной и уточнения космологических моделей.

Кроме того, находка свидетельствует о том, что, по крайней мере, некоторые быстрые радиовсплески возникают вскоре после формирования звезд-прародителей, а не спустя миллиарды лет, что помогает понять механизмы их генерации.

"Наши наблюдения подтверждают активность FRB в период пика звездообразования во Вселенной и демонстрируют, что эти всплески могут служить инструментом для изучения галактик в самую активную космическую эпоху", — отмечают авторы исследования, подчеркивая важность этого открытия.

Интересные факты о космосе:

Вселенная постоянно расширяется, и скорость этого расширения увеличивается.

Темная материя и темная энергия составляют большую часть массы и энергии Вселенной.

Черные дыры могут поглощать материю и излучение, а также влиять на пространство-время.

Астрономы обнаружили экзопланеты, которые находятся в зоне обитаемости своих звезд.

Обнаружение самого далекого быстрого радиовсплеска — это значительный шаг в изучении этих загадочных космических явлений. Оно позволяет заглянуть в раннюю Вселенную и лучше понять процессы, происходившие на заре ее существования. Дальнейшие исследования помогут раскрыть природу FRB и понять их роль в эволюции Вселенной.