Экс-президент Польши Лех Валенса, комментируя решение Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах США, отметил, что этот шаг позволил американскому лидеру сохранить свое достоинство. Своё мнение Валенса изложил в беседе с порталом Goniec.

Польский политик подчеркнул, что после неудачной попытки покушения на Дональда Трампа шансы Байдена на победу практически сошли на нет. Валенса считает, что действующий президент США верно оценил текущую политическую обстановку и принял адекватное решение.

По мнению бывшего польского лидера, учитывая сложившуюся в Соединенных Штатах ситуацию, отказ Байдена от участия в выборах можно считать одним из наиболее разумных вариантов действий. Валенса полагает, что альтернативные решения могли привести к негативным последствиям.

Экс-президент Польши также отметил, что Трампу необычайно везет в нынешней предвыборной кампании. Валенса охарактеризовал позицию бывшего американского лидера как противостояние устаревшим концепциям демократии, при этом не предлагая новых идей. По мнению польского политика, такой подход соответствует преобладающим в мире настроениям.

21 июля Байден официально объявил о выходе из президентской гонки, мотивируя свое решение интересами Демократической партии и страны в целом. Он предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве своего преемника. Предвыборный штаб Байдена уже направил соответствующие документы в Федеральную избирательную комиссию.

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