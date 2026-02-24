Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 16:05

Обязательны к посещению: врачей этих специальностей нужно посещать ежегодно

Минимальный чек-ап по здоровью необходимо проходить не реже одного раза в год, однако перечень обследований всегда индивидуален, пояснила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. О том, как правильно выстраивать контроль за состоянием организма, специалист рассказала NewsInfo.

Регулярное общение с лечащим врачом должно стать нормой для каждого человека, говорит иммунолог. По ее словам, оптимальный формат это ежегодный осмотр у терапевта или врача общей практики, который будет учитывать возраст, образ жизни, уровень физической нагрузки и семейный анамнез.

"В зависимости от этого доктор будет отслеживать, какие моменты важно смотреть по здоровью и как часто. Осмотр раз в год это такая минималочка, которая нужна", — пояснила Ярцева.

Специалист подчеркнула, что универсального списка анализов, который подойдет всем, не существует. Она отметила, что попытки самостоятельно назначить себе чекап по принципу "что обычно сдают в тридцать лет" редко бывают эффективными, так как план обследования зависит от множества факторов: роста, веса, питания, режима сна, уровня стресса и даже наличия храпа во сне.

"Многие люди не понимают, что влияет на тот или иной план обследования. Почему одному один план составляется, а другому другой? Все имеет значение. Как ты умеешь отдыхать, работаешь ли круглые сутки, все время на связи или можешь позволить убрать телефон и отключиться. Я сомневаюсь, что человек, который не врач, может сам понять, какая информация по здоровью ему нужна", — отметила иммунолог.

Специалист отдельно подчеркнула, что базовые ежегодные визиты к профильным врачам обязательны для всех.

"Как минимум, женщина ежегодно должна ходить к гинекологу, это мастхэв для нее. Мужчина ежегодно должен ходить к урологу", — отметила врач.

Она добавила, что даже если человек решил самостоятельно сдать анализы, их результаты должен интерпретировать специалист. Врач не только оценит показатели, но и составит дальнейший план: что повторять через год, а что через несколько лет, с учетом индивидуальных рисков.

Именно поэтому, подчеркнула Ярцева, оптимальный подход к профилактике заболеваний это консультация со специалистом, который сможет сопоставить все данные и определить, какие обследования нужны и с какой периодичностью.

