Диснейленд в Париже
© commons.wikimedia.org by flightlog is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:57

Из-за закрытых аттракционов турист подал в суд на Диснейленд: чем всё закончилось

Закрытые аттракционы и отменённые встречи с персонажами Диснея стали поводом для судебного иска, но не причиной для компенсации. Как сообщает infobae, житель Сеговии попытался добиться полного возврата стоимости поездки в парижский Диснейленд, однако суд не признал его требования обоснованными.

Претензия: "нарушение договора"

По словам истца, трёхдневное пребывание в парке развлечений было омрачено: одна из достопримечательностей оказалась закрыта, а привычные автограф-сессии с персонажами были отменены. Считая это нарушением условий договора, турист подал иск против компании Euro Disney Associés SAS. Он требовал вернуть всю сумму, уплаченную за поездку.

Иск был подан в суд первой инстанции № 1 города Сеговии 4 июня. Турист утверждал, что не смог воспользоваться всеми услугами, которые обычно предлагаются посетителям, и на этом основании просил полную компенсацию.

Аргументы защиты: "форс-мажор" и условия договора

Представители Euro Disney Associés SAS возразили, пояснив, что неполадки и временные закрытия аттракционов допустимы и прямо оговорены в договоре. В нём содержится пункт о возможном приостановлении работы объектов по техническим или эксплуатационным причинам без предварительного уведомления.

Кроме того, сбой произошёл лишь в один из трёх дней визита, и в остальное время турист мог пользоваться всеми другими аттракционами и услугами парка. Компания также напомнила, что ответственность за бронирование несёт другая структура — Euro Disney Vacances SAS.

Попытка договориться

Чтобы сгладить ситуацию, парижский Диснейленд предложил пострадавшей семье компенсацию: бесплатные билеты для будущего визита и частичный возврат 240 евро по абонементам Disney Premier Access. Однако туристы отказались, настаивая на полном возмещении.

Решение суда: "требования несоразмерны"

Суд пришёл к выводу, что оснований для полного возврата средств нет. Прерывание работы отдельных аттракционов в течение одного дня трёхдневной поездки не является существенным нарушением условий договора.

В решении отмечается:

"Запрос на полный возврат средств составляет несоразмерно инцидентам. Судебная практика устанавливает, что компенсация должна быть пропорциональна ущербу, фактически вызванному, и в данном случае меры, предложенные ответчиком, являются адекватными и разумными".

Судья подчеркнул, что предложенные парком меры компенсации были разумными, но истец их отверг. Также напомнил, что правила посещения парка прямо предусматривают возможность временного закрытия объектов без уведомления, что исключает гарантии их постоянной доступности.

Последствия

В итоге жалоба была отклонена, а туристу придётся оплатить судебные издержки. У него есть 20 дней, чтобы подать апелляцию в Провинциальный суд Сеговии.

Парижский Диснейленд ежегодно принимает около 15 миллионов посетителей, и временные закрытия аттракционов — обычная практика. По словам администрации, это необходимо для технического обслуживания и обновления оборудования, а также для обеспечения безопасности гостей.

