Тайная слежка за детьми в сети: Disney пришлось платить за ошибки в YouTube

Кинокомпания Disney оказалась в центре громкого разбирательства, связанного с правилами защиты данных детей в интернете. История получила широкий резонанс в США после того, как Федеральная торговая комиссия (FTC) предъявила претензии к медиахолдингу. Ведомство обвинило компанию в том, что часть видеороликов на официальном YouTube-канале Disney была размещена без необходимых отметок, что позволило платформе собирать данные зрителей младше 13 лет и использовать их для показа таргетированной рекламы. Чтобы урегулировать ситуацию и закрыть претензии, Disney согласилась выплатить компенсацию в размере 10 миллионов долларов.

В чем суть конфликта

FTC настаивает, что компания нарушила правила, действующие в США для защиты конфиденциальности детей в интернете (COPPA). Закон прямо запрещает собирать личные данные несовершеннолетних без согласия родителей. В случае с YouTube такие данные включают IP-адреса, историю просмотров и другие цифровые следы, которые можно использовать для формирования рекламного профиля.

"Она заявила, что не пометила должным образом некоторые видео на своем канале в ютубе, что позволило видеохостингу собирать информацию и показывать таргетированную рекламу зрителям младше 13 лет", — пояснила Федеральная торговая комиссия.

В результате Disney пришлось не только выплатить компенсацию, но и пересмотреть внутренние механизмы контроля за публикацией контента, чтобы исключить подобные ситуации в будущем. Регулятор обязал холдинг разработать и внедрить чёткую процедуру проверки меток, которые определяют, предназначено ли видео для детей.

История вопроса

Скандал вокруг детского контента на YouTube не первый. В 2019 году сама видеоплатформа столкнулась с аналогичными претензиями: тогда FTC и прокуратура Нью-Йорка обвинили сервис в незаконном сборе данных несовершеннолетних. Итогом стало рекордное для отрасли урегулирование — YouTube выплатил 170 миллионов долларов и обязался внедрить систему маркировки роликов. Именно тогда в платформе появились теги "Сделано для детей", которые должны помогать авторам правильно обозначать аудиторию.