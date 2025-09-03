Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
YouTube
YouTube
© Pexels by freestocks.org is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:58

Тайная слежка за детьми в сети: Disney пришлось платить за ошибки в YouTube

Федеральная торговая комиссия США: Disney нарушила правила COPPA на YouTube

Кинокомпания Disney оказалась в центре громкого разбирательства, связанного с правилами защиты данных детей в интернете. История получила широкий резонанс в США после того, как Федеральная торговая комиссия (FTC) предъявила претензии к медиахолдингу. Ведомство обвинило компанию в том, что часть видеороликов на официальном YouTube-канале Disney была размещена без необходимых отметок, что позволило платформе собирать данные зрителей младше 13 лет и использовать их для показа таргетированной рекламы. Чтобы урегулировать ситуацию и закрыть претензии, Disney согласилась выплатить компенсацию в размере 10 миллионов долларов.

В чем суть конфликта

FTC настаивает, что компания нарушила правила, действующие в США для защиты конфиденциальности детей в интернете (COPPA). Закон прямо запрещает собирать личные данные несовершеннолетних без согласия родителей. В случае с YouTube такие данные включают IP-адреса, историю просмотров и другие цифровые следы, которые можно использовать для формирования рекламного профиля.

"Она заявила, что не пометила должным образом некоторые видео на своем канале в ютубе, что позволило видеохостингу собирать информацию и показывать таргетированную рекламу зрителям младше 13 лет", — пояснила Федеральная торговая комиссия.

В результате Disney пришлось не только выплатить компенсацию, но и пересмотреть внутренние механизмы контроля за публикацией контента, чтобы исключить подобные ситуации в будущем. Регулятор обязал холдинг разработать и внедрить чёткую процедуру проверки меток, которые определяют, предназначено ли видео для детей.

История вопроса

Скандал вокруг детского контента на YouTube не первый. В 2019 году сама видеоплатформа столкнулась с аналогичными претензиями: тогда FTC и прокуратура Нью-Йорка обвинили сервис в незаконном сборе данных несовершеннолетних. Итогом стало рекордное для отрасли урегулирование — YouTube выплатил 170 миллионов долларов и обязался внедрить систему маркировки роликов. Именно тогда в платформе появились теги "Сделано для детей", которые должны помогать авторам правильно обозначать аудиторию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сергей Соседов заявил, что зрители насытились артистами 1990–2000-х годов сегодня в 10:41

"Выползли на сцену": Соседов высмеял "вечных" артистов

Музыкальный критик раскрыл, почему публика устала от одних и тех же исполнителей и кого считает виновниками застоя на отечественной эстраде.

Читать полностью » Лейбл Red Sun Максима Фадеева закрылся из-за убытков — Mash сегодня в 9:36

Red Sun погас, а SEREBRO засверкали: парадоксы карьеры Максима Фадеева

Максим Фадеев закрыл свой лейбл Red Sun, но уже успел удивить поклонников новыми проектами. Чем живёт известный продюсер сегодня?

Читать полностью » Таисия Повалий сообщила, что до сих пор боится управлять автомобилем сегодня в 8:31

Детский страх, который управляет взрослой жизнью: неожиданное признание Таисии Повалий

Таисия Повалий поделилась личным признанием: с детства она испытывает сильный страх перед вождением. Почему певица так и не решилась сесть за руль?

Читать полностью » Американский певец Брэндон Ховард представит песню We are champions на конкурсе сегодня в 7:26

Артист из США бросает вызов сцене: его трек для "Интервидения" — манифест для всего мира

Американский певец Брэндон Ховард выйдет на сцену "Интервидения" в России с песней, которая должна стать гимном единства и силы.

Читать полностью » Певец Shaman сообщил, что с 2022 года выступает только с охраной сегодня в 6:20

Популярность с обратной стороны: какие тайны скрывает жизнь Shaman

Shaman признался, что с 2022 года живет под постоянным давлением и угрозами. Он рассказал, как справляется с ситуацией и почему выступает только с охраной.

Читать полностью » Condé Nast объявила о назначении Хлои Малль главным редактором Vogue сегодня в 5:53

Анна Винтур уступает трон: в мире моды объявлен преемник

Анна Винтур передает эстафету в Vogue, а новый редактор Хлоя Малль готовится взять на себя руководство журналом. Что это значит для индустрии моды?

Читать полностью » Итан Хоук рассказал о причинах развода с Умой Турман сегодня в 4:24

Развод мечты: как союз Итана Хоука и Умы Турман превратился в голливудскую драму

Итан Хоук рассказал о разводе с Умой Турман, о любви на съёмочной площадке и о том, как внимание прессы превратило личную драму в публичное испытание.

Читать полностью » Орландо Блум заявил о планах получить ирландский паспорт сегодня в 3:19

Орландо Блум меняет Голливуд на Европу: что скрыто за новым паспортом

Орландо Блум готовится к важным переменам: актёр оформляет ирландский паспорт и планирует переезд. Что стоит за этим решением?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врач Юрий Глазков назвал шесть распространённых ошибок начинающих бегунов
Питомцы

В Техасе приостановили строительство паромной системы из-за редкого ламантина
Садоводство

Осенняя уборка теплицы снижает риск болезней растений и повышает урожайность
Красота и здоровье

JAMA Neurology: коррекция потери слуха снижает риск деменции на 61% у людей младше 70 лет
Культура и шоу-бизнес

Дочь Майкла Джексона назвала биографический фильм об отце "откровенной ложью"
Наука и технологии

Солнечные вспышки из области 4197 представляют угрозу для Земли — ИКИ РАН
Спорт и фитнес

Рехал Бходжани, врач спортивной медицины, объяснил влияние ходьбы под уклон на мышцы и метаболизм
Наука и технологии

Археологи нашли жадеитовые инкрустации в зубах детей майя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet