Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:30

Любовь, предательства и магия: Disney создал сериал, который может затмить "Зачарованных"

Disney запускает сериал "Академия Ковен" о ведьмах в Новом Орлеане

В мире магии и загадок появился новый адрес — Новый Орлеан. Именно там развернется действие свежего проекта Disney — сериала "Академия Ковен". История о трёх юных ведьмах обещает стать одновременно мистической и невероятно человечной: девушкам предстоит не только защищать свой город от темных сил, но и учиться дружбе, любви и взрослой жизни.

Атмосфера и замысел

Режиссёром шоу выступил Тим Федерле, известный по работе над "Классным мюзиклом: Мюзикл". Сам автор рассказал, почему именно этот проект для него особенный.

"Я задумывал "Академию Ковен" как любовное письмо подростковым шоу, на которых вырос. Невероятно рад воплотить эту историю с Disney и представить миру наш потрясающий актерский состав", — заявил Федерле.

Выбор места действия тоже неслучаен. Новый Орлеан всегда ассоциировался с мистикой и магией, что делает его идеальной площадкой для сюжета о ведьмах.

Сюжет и героини

Главные персонажи — три девушки с необычным даром. Их миссия — оберегать родной город от зла, а в это же время сталкиваться с проблемами, знакомыми каждому подростку: первой влюбленностью, предательствами и поиском себя. Такой контраст обещает сделать историю динамичной и близкой зрителю.

Создатели отмечают, что шоу можно сравнить с культовым сериалом "Зачарованные", выходившим с 1998 по 2006 год. Тогда Шеннен Доэрти, Холли Мэри Комбс, Алисса Милано и Роуз МакГоуэн покорили зрителей образом трёх сестёр-ведьм. "Академия Ковен" явно наследует эту традицию, но адаптирует её для нового поколения зрителей.

Актёрский состав

В сериале сыграли Малина Вайссман ("Лемони Сникет: 33 несчастья"), Тиффани Тиссен ("Беверли-Хиллз, 90210"), Малакай Бартон ("Зомби 4: Рассвет вампиров"), Джордан Лефтвич ("Семейный обмен"), Сваям Бхатия ("Наследники") и другие молодые актёры. Такой состав уже вызывает интерес у фанатов подростковых драм.

Фон и предыдущие работы

Федерле давно сотрудничает с Disney. Он выступал исполнительным продюсером анимационного проекта "Вампирина", а также работал над сиквелом "Роми и Мишель на встрече выпускников". Кроме того, его сценарий лёг в основу музыкальной адаптации "Величайшего шоумена", одного из самых успешных мюзиклов последнего десятилетия.

