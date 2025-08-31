Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дисней
Дисней
© commons.wikimedia.org by Antonio Manfredonio is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:56

Disney готовит мультфильм, который может изменить представление о магии

Disney анонсировала мультфильм Hexed с премьерой в ноябре 2026 года

На презентации Disney в Орландо поклонникам анимации показали будущие проекты студии, и один из них сразу привлёк внимание. Walt Disney Animation Studios анонсировала новый полнометражный мультфильм под названием Hexed, премьера которого намечена на ноябрь 2026 года. Картина станет оригинальной историей, а не продолжением или ремейком, что особенно радует зрителей, соскучившихся по новым идеям от легендарной студии.

О чём будет мультфильм

Сюжет сосредоточен вокруг подростка, который с трудом вписывается в окружающий его мир. Вместе с мамой он постепенно замечает, что странные происшествия вокруг него могут быть связаны с магией. Подробности создатели пока держат в секрете, но известно, что тема взросления и самопознания будет центральной. Традиционно для Disney, в историю добавят элементы юмора, дружбы и преодоления страхов.

Кто стоит за проектом

Режиссёрами Hexed выступят Джози Тринидад и Джейсон Хэнд. Первый зритель мог познакомиться с её работой благодаря "Зоотопии", а второй недавно трудился над "Моаной-2". Продюсерами назначены Рой Конли и Хуан Пабло Рейес Ланкастер-Хонс, которые также имеют внушительный опыт в создании успешных анимационных фильмов. Такой состав даёт основания полагать, что проект будет сделан с вниманием к деталям и в лучших традициях студии.

Другие премьеры с мероприятия

На том же мероприятии Disney представила ещё одну новинку — шестую часть знаменитого мультсериала "Ледниковый период". Фильм получил подзаголовок "Точка кипения" и должен выйти на экраны 5 февраля 2027 года. В центре сюжета окажется новое путешествие знакомой стаи, на этот раз в малоизвестные и опасные уголки Затерянного мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Валерий Кипелов сообщил о проблемах с голосом и отказе от части гастролей 29.08.2025 в 16:09

Голос против времени: почему Кипелову всё труднее выходить на сцену

Валерий Кипелов рассказал, почему вынужден отменять гастроли и какие страхи связаны с его голосом, а также поделился мыслями о "Арии".

Читать полностью » Певец Алекс Анохин заявил, что ИИ может привести к массовым увольнениям 29.08.2025 в 15:05

Искусственный интеллект как "двигатель безработицы": музыкант предсказал будущее профессий

Певец Алекс Анохин заявил, что искусственный интеллект стал "двигателем безработицы", и рассказал, почему песни, созданные нейросетями, невозможно петь.

Читать полностью » Daily Mail: Блейк Лайвли не поздравила Тейлор Свифт с помолвкой с Трэвисом Келси 29.08.2025 в 14:58

Близкие подруги превратились в чужих: Тейлор Свифт и Блейк Лайвли больше не обмениваются даже формальностями

Блейк Лайвли не поздравила Тейлор Свифт с помолвкой с Трэвисом Келси: инсайдер раскрыл, почему актриса предпочла молчание и что стоит за разрывом дружбы.

Читать полностью » У ИП Сергея Жукова налоговая задолженность более 1 млн рублей — данные PostNews 29.08.2025 в 13:56

Банковские карты под ударом: почему лидер "Руки Вверх!" рискует остаться без денег

Сергей Жуков рискует потерять доступ к своим счетам из-за налогового долга более миллиона рублей. Чем это грозит певцу и его бизнесу?

Читать полностью » Звезда сериалов 29.08.2025 в 12:59

Звезда "Универа" раскрыла фильмы, которые возвращают её в детство

Звезда "Универа" Валентина Рубцова раскрыла, какие фильмы она пересматривает снова и снова — от советской классики до современных драм.

Читать полностью » Variety: Лола Тун и Нико Паркер сыграют школьниц в хорроре 29.08.2025 в 11:57

Невинная дружба — начало кошмара: о чём расскажет новый фильм Перкинса

В новом хорроре Осгуда Перкинса школьная дружба превращается в источник ужаса: Лола Тун и Нико Паркер сыграют главные роли в "Молодых людях".

Читать полностью » Данила Козловский вернулся в большое кино в фильме 29.08.2025 в 10:32

Данила Козловский возвращается: новый фильм обещает поколению Y зеркало их жизни

Данила Козловский возвращается в кино: в Петербурге стартовали съемки трагикомедии "НиктоКакТы", где актер сыграет ресторатора, ищущего настоящую любовь.

Читать полностью » Поклонница Кадышевой рассказала о давке и беспорядке на концерте в Москве 29.08.2025 в 8:29

Концерт Кадышевой превратился в хаос: как зрители спасались от давки

Долгожданный концерт Надежды Кадышевой в Москве превратился в хаос: зрители оказались в давке, не смогли увидеть сцену и требуют вернуть деньги.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автомеханики назвали практичные подержанные автомобили в России до 1,2 млн рублей
Спорт и фитнес

Никки Хрисостому: пилатес помогает развить силу и стабильность суставов
Садоводство

Эффект ярких одежд: почему птицы избегают определённых цветов
Питомцы

Тайна блох: как они могут попасть в дом через обыденные вещи
Наука и технологии

Мишель Фаврэ: необычные светящиеся объекты наблюдали в ночь на 23 августа
Еда

Хачапури на сковороде: быстрый рецепт грузинского блюда дома
Авто и мото

Эффективность торможения двигателем на спусках: что важно знать водителям
Туризм

Культурные города России: куда поехать за просвещением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru