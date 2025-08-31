Disney готовит мультфильм, который может изменить представление о магии

На презентации Disney в Орландо поклонникам анимации показали будущие проекты студии, и один из них сразу привлёк внимание. Walt Disney Animation Studios анонсировала новый полнометражный мультфильм под названием Hexed, премьера которого намечена на ноябрь 2026 года. Картина станет оригинальной историей, а не продолжением или ремейком, что особенно радует зрителей, соскучившихся по новым идеям от легендарной студии.

О чём будет мультфильм

Сюжет сосредоточен вокруг подростка, который с трудом вписывается в окружающий его мир. Вместе с мамой он постепенно замечает, что странные происшествия вокруг него могут быть связаны с магией. Подробности создатели пока держат в секрете, но известно, что тема взросления и самопознания будет центральной. Традиционно для Disney, в историю добавят элементы юмора, дружбы и преодоления страхов.

Кто стоит за проектом

Режиссёрами Hexed выступят Джози Тринидад и Джейсон Хэнд. Первый зритель мог познакомиться с её работой благодаря "Зоотопии", а второй недавно трудился над "Моаной-2". Продюсерами назначены Рой Конли и Хуан Пабло Рейес Ланкастер-Хонс, которые также имеют внушительный опыт в создании успешных анимационных фильмов. Такой состав даёт основания полагать, что проект будет сделан с вниманием к деталям и в лучших традициях студии.

Другие премьеры с мероприятия

На том же мероприятии Disney представила ещё одну новинку — шестую часть знаменитого мультсериала "Ледниковый период". Фильм получил подзаголовок "Точка кипения" и должен выйти на экраны 5 февраля 2027 года. В центре сюжета окажется новое путешествие знакомой стаи, на этот раз в малоизвестные и опасные уголки Затерянного мира.