Звезда "Королевы Шарлотты" мог стать принцем Disney, но всё испортила одна деталь

Не все актеры попадают в мир Disney с первой попытки. Удивительно, но даже Кори Милкрист, звезда сериала "Королева Шарлотта", однажды остался за пределами сказочного королевства. Его история о том, как он пытался примерить на себя образ обаятельного Флинна Райдера из "Рапунцель: Запутанная история", звучит и смешно, и немного грустно.

Неудачный кастинг и главная проблема

Милкрист признался, что участие в прослушивании оказалось для него не самым удачным опытом. Камнем преткновения стало вовсе не актерское мастерство, а музыка.

"Я проходил кастинг на "Рапунцель". Но, честно говоря, получилось так себе. В итоге мне сказали, что ищут актера с опытом вокала", — рассказал актёр.

Ведь сложно представить полноценный диснеевский мюзикл без песен, а вокальная подготовка актера явно не соответствовала требованиям.

Поддержка коллег и самоирония

Актриса София Карсон подтвердила: Милкрист действительно пробовал петь на пробах. Однако сам актер подошёл к ситуации с юмором.

"Запись с кастинга я удалил, сжег, а потом сжег комнату, где снимал пробу", — поделился Милкрист.

Тем не менее он не скрывает: роль Флинна ему особенно близка. По словам актера, он "рожден играть" этого героя. А в шутку Милкрист добавил, что проект приостановили якобы только потому, что он оказался недоступен.

Что стало с проектом

На самом деле судьба фильма решилась по другим причинам. Ещё весной Disney заморозила производство "Рапунцель: Запутанная история" после провала в прокате "Белоснежки". Это стало ощутимым ударом для студии, привыкшей к успеху своих ремейков.

Картину планировал снимать Майкл Грейси, известный по мюзиклу "Величайший шоумен". На тот момент фильм находился на стадии препродакшена, но дальнейшая работа была приостановлена.