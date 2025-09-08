Орландо теряет монополию: как столица парков развлечений смещается на Восток

Пустыни Персидского залива бросили вызов "мировой столице аттракционов". Абу-Даби не просто догоняет — он зовёт в будущее тематических парков. И главное оружие уже наготове: Disney.

Почему именно сейчас

На протяжении десятилетий Орландо удерживал титул благодаря Disney, Universal, SeaWorld и бесчисленным паркам. Но в мае 2025 года Disney объявила о первом за 15 лет новом парке — и выбрала Абу-Даби, опередив Калифорнию, Японию и даже сам Орландо.

"В этом не было никаких сомнений", — говорит председатель Disney Experiences Джош Д'Амаро.

Ставка на готовую экосистему

На острове Яс уже работают Ferrari World (самые быстрые в мире горки и самая высокая кольцевая трасса), Warner Bros. World, Yas Waterworld и SeaWorld Yas Island Abu Dhabi. Масштаб и концентрация развлечений делают эмират самым серьёзным соперником Орландо за всю его историю.

Как будет выглядеть Disneyland Abu Dhabi

Запуск: начало 2030-х.

Локация: остров Яс, ~20 минут от центра Абу-Даби.

Архитектура: вместо "европейского замка" — мерцающая футуристическая башня, рифмующаяся со скайлайном города.

Модель: Miral (Абу-Даби) проектирует, строит и управляет; Disney Imagineers отвечают за креатив и надзор, чтобы парк соответствовал стандартам бренда.

Посетители получают первый в истории для Disney курорт "на доступном берегу" — с городом и пляжами буквально под рукой.

Не "ещё один парк", а центр притяжения региона

"Речь идёт не о строительстве ещё одного тематического парка", — заявил CNN генеральный директор по туризму Абу-Даби Салех Мохамед Аль Гезири. "Речь идёт о том, чтобы сделать Абу-Даби мировым центром, где пересекаются культура, развлечения и роскошь".

Уже видимый спрос

Гендиректор Miral Мохамед Абдалла Аль Зааби говорит о росте посещаемости острова Яс в 2024 году на 20%. Идут расширения:

зона Гарри Поттера в Warner Bros. World,

новые рекордные аттракционы в Ferrari World ,

тематические отели,

два пляжа на набережной залива Яс.

Удобнее, чем США? Для многих — да

Доступность: перелёты средней дальности из Европы и Азии, короткие — из Индии.

Визы: для множества стран — безвиз или e-виза.

Прохождение границы: расширяющийся аэропорт Абу-Даби славится быстрыми пересадками и контролем.

"В периоды неопределенности люди ищут направления, которым можно доверять", — добавляет Аль Гезири. ОАЭ стабильно занимают высокие позиции в мировых рейтингах безопасности.

Комфорт 24/7: климат-контроль и короткие очереди

На Ясе парки спроектированы под жаркий климат: крытые пространства, кондиционированные переходы, рестораны и даже аквариумы.

"Для семей, привыкших к тематическим паркам в США или Европе, Абу-Даби — настоящее открытие", — говорит британский экспат Стивен Хопкинсон.

"По сравнению с такими местами, как Флорида, здесь другой уровень комфорта", — добавляет палестинский эмигрант Ахмед Эль-Хури, отец троих детей.

Не только аттракционы: культура и роскошь

Эмират строит образ "всё-в-одном": пляжи, пустынные сафари, отели, шопинг — и мощный культурный кластер на острове Саадият.

Лувр Абу-Даби (архитектор Жан Нувель) в 2024 году принял 1,4 млн гостей, из них 84% - иностранцы. В пути — Guggenheim Abu Dhabi и Национальный музей Зайда.

"Где ещё вы сможете начать день под знаменитым куполом Лувра, покрытым световым дождем, и завершить его в мирах Warner Bros. World или Ferrari World?"

Скепсис есть — но аргументы сильнее

Консультант Деннис Шпайгель (International Theme Park Services) напоминает о провальных стартах в регионе в 2010-е: "Некоторые из них столкнулись с трудностями в достижении рентабельности в первое десятилетие своей деятельности".

Однако он делает оговорку: "Disney сделал разумный выбор. Инфраструктура, безопасность и существующие объекты создают идеальную отправную точку… Это гораздо более взвешенный и продуманный шаг".

Цели до 2030 года — и почему Disney здесь кстати

Абу-Даби стремится увеличить турпоток с 24 млн (2023) до 39+ млн к концу десятилетия. Население уже выросло с 2,7 млн (2014) до 4,1+ млн сегодня — статус регионального хаба укрепляется.

Сам остров Яс за десять лет превратился из песчаной косы в курорт с гольф-полями, мариными, моллом, 160+ ресторанами и пулом премиальных отелей.

А как же Орландо?

Преимущество Флориды пока ощутимо: много парков Disney и Universal, гигантская инфраструктура, десятилетия лояльности. Но связка доступности, комфорта круглый год, технологичных новинок и культурной глубины даёт Абу-Даби шанс задать стандарт следующего поколения "столиц тематических парков".

Врезка: городская сцена

То, что начиналось как общее увлечение двух друзей, переросло в "Движение Abu Dhabi House" — быстрорастущее сообщество, меняющее музыкальную сцену города. Соучредитель Том Уортон проводит в этот низовой мир, где встречаются меломаны, диджеи и культурные площадки.

Коротко: чем Абу-Даби берёт верх