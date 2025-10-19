Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© создано при помощи нейросети Kandinsky
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:19

Посудомойка прослужит вдвое дольше: пять ошибок, которые совершают почти все хозяйки

Рекомендации специалистов по правильной эксплуатации посудомоечных машин

Посудомоечная машина — один из самых полезных бытовых приборов на кухне. Она экономит время, силы и воду, избавляя от утомительного мытья посуды вручную. Но, как и любая техника, требует регулярного ухода, иначе со временем на стенках и деталях появляются налёт, неприятные запахи и засоры. Чтобы посудомойка служила долго и оставалась безупречно чистой, достаточно соблюдать несколько простых правил.

1. Удаляйте остатки пищи заранее

Перед загрузкой грязной утвари важно счищать крупные остатки еды - кости, кожуру, макароны и другие частицы. Это не значит, что нужно мыть посуду вручную — достаточно протереть её салфеткой или ополоснуть водой.

Такой подход предотвращает засоры в сливной системе и уменьшает нагрузку на фильтр, экономя электроэнергию и воду.

Если пренебречь этим правилом, пищевые отходы со временем начинают разлагаться, вызывая запах гнили и загрязняя внутренние поверхности.

2. Используйте специальную соль для смягчения воды

Жёсткая вода — главный враг бытовой техники. Она образует накипь, которая оседает на нагревательных элементах и сокращает срок службы прибора.

Решение простое — специальная соль для посудомоечных машин. Она регулирует уровень жесткости воды и предотвращает появление налёта на посуде.

Важно:

  • не заменяйте её обычной пищевой солью — кристаллы имеют другую структуру и могут повредить систему смягчителя;

  • пополняйте контейнер с солью раз в 1-2 недели (в зависимости от частоты использования машины и региона).

Добавление соли — маленькая привычка, которая продлевает жизнь техники на годы.

3. Регулярно чистите фильтр

Фильтр посудомойки — сердце устройства, на котором оседают остатки пищи, жир и грязь.

  • Чистить его нужно 2-3 раза в месяц.

  • Для этого достаточно достать фильтр, промыть под струёй воды с каплей геля для посуды и вернуть на место.

  • При необходимости можно прочистить щёткой с мягкой щетиной.

Если фильтр забивается, вода перестаёт нормально сливаться, появляется запах и шум, а качество мойки снижается.

4. Проверяйте, можно ли мыть посуду в машине

Не вся кухонная утварь подходит для автоматической мойки. При высоких температурах и напоре воды некоторые предметы трескаются или деформируются.

Не рекомендуется загружать:

  • посуду из дерева (доски, ложки, ручки кастрюль);

  • алюминиевые или медные изделия;

  • хрусталь и стекло с тонкими стенками;

  • антипригарные сковородки без маркировки "Dishwasher safe";

  • ножи с острым лезвием — они тупятся.

Перед загрузкой всегда проверяйте маркировку на дне посуды или упаковке. Это убережёт и утварь, и саму машину от повреждений.

5. Уход за внутренними поверхностями

После каждого цикла мойки оставляйте дверцу приоткрытой на 15-20 минут. Это позволит влаге испариться и предотвратит развитие плесени и неприятных запахов.

Раз в месяц рекомендуется запускать пустой цикл при высокой температуре (70-75°C), добавив внутрь:

  • специальное средство для очистки посудомоечных машин или

  • стакан белого уксуса (для удаления жира) и

  • ложку пищевой соды (для устранения запаха).

После цикла можно протереть дверцу и резиновые уплотнители мягкой тряпкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как поступить правильно
Загрузка посуды с остатками еды Засор фильтра, неприятный запах Удалять остатки пищи перед мойкой
Использование обычной соли Повреждение системы смягчителя Применять только специализированную соль
Пренебрежение чисткой фильтра Перегрузка насоса, сбои в работе Промывать фильтр 2-3 раза в месяц
Мытьё неподходящей посуды Трещины, царапины, потускнение Проверять маркировку на дне
Плотное закрытие дверцы после цикла Запах, плесень, влага Оставлять дверцу приоткрытой

Дополнительные советы для долговечной работы

  • Не перегружайте корзины — вода должна свободно циркулировать между предметами.

  • Расставляйте тарелки и чашки по направлению к центру для лучшего доступа струй.

  • Регулярно проверяйте состояние распылителей - при необходимости очищайте отверстия зубочисткой.

  • Раз в 6 месяцев проверяйте уплотнители и шланги - при трещинах заменяйте.

Три интересных факта

Средняя посудомойка расходует в 3-4 раза меньше воды, чем ручное мытьё.

При правильной эксплуатации срок службы устройства достигает 10-12 лет.

Добавление соли и чистка фильтра снижают риск поломки на 40%.

