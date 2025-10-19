Посудомойка прослужит вдвое дольше: пять ошибок, которые совершают почти все хозяйки
Посудомоечная машина — один из самых полезных бытовых приборов на кухне. Она экономит время, силы и воду, избавляя от утомительного мытья посуды вручную. Но, как и любая техника, требует регулярного ухода, иначе со временем на стенках и деталях появляются налёт, неприятные запахи и засоры. Чтобы посудомойка служила долго и оставалась безупречно чистой, достаточно соблюдать несколько простых правил.
1. Удаляйте остатки пищи заранее
Перед загрузкой грязной утвари важно счищать крупные остатки еды - кости, кожуру, макароны и другие частицы. Это не значит, что нужно мыть посуду вручную — достаточно протереть её салфеткой или ополоснуть водой.
Такой подход предотвращает засоры в сливной системе и уменьшает нагрузку на фильтр, экономя электроэнергию и воду.
Если пренебречь этим правилом, пищевые отходы со временем начинают разлагаться, вызывая запах гнили и загрязняя внутренние поверхности.
2. Используйте специальную соль для смягчения воды
Жёсткая вода — главный враг бытовой техники. Она образует накипь, которая оседает на нагревательных элементах и сокращает срок службы прибора.
Решение простое — специальная соль для посудомоечных машин. Она регулирует уровень жесткости воды и предотвращает появление налёта на посуде.
Важно:
-
не заменяйте её обычной пищевой солью — кристаллы имеют другую структуру и могут повредить систему смягчителя;
-
пополняйте контейнер с солью раз в 1-2 недели (в зависимости от частоты использования машины и региона).
Добавление соли — маленькая привычка, которая продлевает жизнь техники на годы.
3. Регулярно чистите фильтр
Фильтр посудомойки — сердце устройства, на котором оседают остатки пищи, жир и грязь.
-
Чистить его нужно 2-3 раза в месяц.
-
Для этого достаточно достать фильтр, промыть под струёй воды с каплей геля для посуды и вернуть на место.
-
При необходимости можно прочистить щёткой с мягкой щетиной.
Если фильтр забивается, вода перестаёт нормально сливаться, появляется запах и шум, а качество мойки снижается.
4. Проверяйте, можно ли мыть посуду в машине
Не вся кухонная утварь подходит для автоматической мойки. При высоких температурах и напоре воды некоторые предметы трескаются или деформируются.
Не рекомендуется загружать:
-
посуду из дерева (доски, ложки, ручки кастрюль);
-
алюминиевые или медные изделия;
-
хрусталь и стекло с тонкими стенками;
-
антипригарные сковородки без маркировки "Dishwasher safe";
-
ножи с острым лезвием — они тупятся.
Перед загрузкой всегда проверяйте маркировку на дне посуды или упаковке. Это убережёт и утварь, и саму машину от повреждений.
5. Уход за внутренними поверхностями
После каждого цикла мойки оставляйте дверцу приоткрытой на 15-20 минут. Это позволит влаге испариться и предотвратит развитие плесени и неприятных запахов.
Раз в месяц рекомендуется запускать пустой цикл при высокой температуре (70-75°C), добавив внутрь:
-
специальное средство для очистки посудомоечных машин или
-
стакан белого уксуса (для удаления жира) и
-
ложку пищевой соды (для устранения запаха).
После цикла можно протереть дверцу и резиновые уплотнители мягкой тряпкой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Как поступить правильно
|Загрузка посуды с остатками еды
|Засор фильтра, неприятный запах
|Удалять остатки пищи перед мойкой
|Использование обычной соли
|Повреждение системы смягчителя
|Применять только специализированную соль
|Пренебрежение чисткой фильтра
|Перегрузка насоса, сбои в работе
|Промывать фильтр 2-3 раза в месяц
|Мытьё неподходящей посуды
|Трещины, царапины, потускнение
|Проверять маркировку на дне
|Плотное закрытие дверцы после цикла
|Запах, плесень, влага
|Оставлять дверцу приоткрытой
Дополнительные советы для долговечной работы
-
Не перегружайте корзины — вода должна свободно циркулировать между предметами.
-
Расставляйте тарелки и чашки по направлению к центру для лучшего доступа струй.
-
Регулярно проверяйте состояние распылителей - при необходимости очищайте отверстия зубочисткой.
-
Раз в 6 месяцев проверяйте уплотнители и шланги - при трещинах заменяйте.
Три интересных факта
Средняя посудомойка расходует в 3-4 раза меньше воды, чем ручное мытьё.
При правильной эксплуатации срок службы устройства достигает 10-12 лет.
Добавление соли и чистка фильтра снижают риск поломки на 40%.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru