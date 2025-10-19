Посудомойка прослужит вдвое дольше: пять ошибок, которые совершают почти все хозяйки

Посудомоечная машина — один из самых полезных бытовых приборов на кухне. Она экономит время, силы и воду, избавляя от утомительного мытья посуды вручную. Но, как и любая техника, требует регулярного ухода, иначе со временем на стенках и деталях появляются налёт, неприятные запахи и засоры. Чтобы посудомойка служила долго и оставалась безупречно чистой, достаточно соблюдать несколько простых правил.

1. Удаляйте остатки пищи заранее

Перед загрузкой грязной утвари важно счищать крупные остатки еды - кости, кожуру, макароны и другие частицы. Это не значит, что нужно мыть посуду вручную — достаточно протереть её салфеткой или ополоснуть водой.

Такой подход предотвращает засоры в сливной системе и уменьшает нагрузку на фильтр, экономя электроэнергию и воду.

Если пренебречь этим правилом, пищевые отходы со временем начинают разлагаться, вызывая запах гнили и загрязняя внутренние поверхности.

2. Используйте специальную соль для смягчения воды

Жёсткая вода — главный враг бытовой техники. Она образует накипь, которая оседает на нагревательных элементах и сокращает срок службы прибора.

Решение простое — специальная соль для посудомоечных машин. Она регулирует уровень жесткости воды и предотвращает появление налёта на посуде.

Важно:

не заменяйте её обычной пищевой солью — кристаллы имеют другую структуру и могут повредить систему смягчителя;

пополняйте контейнер с солью раз в 1-2 недели (в зависимости от частоты использования машины и региона).

Добавление соли — маленькая привычка, которая продлевает жизнь техники на годы.

3. Регулярно чистите фильтр

Фильтр посудомойки — сердце устройства, на котором оседают остатки пищи, жир и грязь.

Чистить его нужно 2-3 раза в месяц.

Для этого достаточно достать фильтр, промыть под струёй воды с каплей геля для посуды и вернуть на место.

При необходимости можно прочистить щёткой с мягкой щетиной.

Если фильтр забивается, вода перестаёт нормально сливаться, появляется запах и шум, а качество мойки снижается.

4. Проверяйте, можно ли мыть посуду в машине

Не вся кухонная утварь подходит для автоматической мойки. При высоких температурах и напоре воды некоторые предметы трескаются или деформируются.

Не рекомендуется загружать:

посуду из дерева (доски, ложки, ручки кастрюль);

алюминиевые или медные изделия;

хрусталь и стекло с тонкими стенками;

антипригарные сковородки без маркировки "Dishwasher safe";

ножи с острым лезвием — они тупятся.

Перед загрузкой всегда проверяйте маркировку на дне посуды или упаковке. Это убережёт и утварь, и саму машину от повреждений.

5. Уход за внутренними поверхностями

После каждого цикла мойки оставляйте дверцу приоткрытой на 15-20 минут. Это позволит влаге испариться и предотвратит развитие плесени и неприятных запахов.

Раз в месяц рекомендуется запускать пустой цикл при высокой температуре (70-75°C), добавив внутрь:

специальное средство для очистки посудомоечных машин или

стакан белого уксуса (для удаления жира) и

ложку пищевой соды (для устранения запаха).

После цикла можно протереть дверцу и резиновые уплотнители мягкой тряпкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива