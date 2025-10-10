Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Посудомоечная машина
Посудомоечная машина
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 15:24

Хрупкие бокалы, острые ножи, алюминий: как посудомойка превращается во врага посуды

Эксперты рассказали, как правильно расставлять посуду в посудомойке для лучшего результата

Посудомоечная машина — устройство, которое может стать лучшим другом на кухне или источником бесконечных проблем. Вся разница — в том, как ею пользоваться. Даже самая дорогая техника не справится со своей задачей, если неправильно уложить тарелки, выбрать режим или забыть о чистке фильтра.

Разберёмся, как загружать посуду, какие предметы нельзя мыть в машине и как продлить срок службы прибора.

Как правильно раскладывать посуду

Современные посудомоечные машины устроены продуманно: у них складные держатели, направляющие, регулируемые полки и рельефное дно. Но даже с такой конструкцией важно знать базовые правила.

Распределение по полкам

  • Нижняя корзина - для самой крупной и грязной посуды: кастрюль, сковород, форм для запекания, глубоких тарелок.
  • Верхняя полка - для лёгкой и деликатной посуды: чашек, стаканов, блюдец.
  • Третий уровень (если есть) - для столовых приборов, ножей, лопаток и мелких предметов.

Основные принципы загрузки

  1. Тарелки ставьте вертикально или под углом - так вода лучше омывает поверхность.
  2. Не накладывайте посуду друг на друга. Между предметами должен оставаться зазор для циркуляции воды.
  3. Мелкие кастрюли и крышки можно ставить на верхнюю полку.
  4. Регулируйте высоту верхней корзины, если нужно поместить внизу противень или высокую кастрюлю.
  5. Проверьте вращение разбрызгивателей. Ничто не должно их блокировать.
  6. Фиксируйте посуду надёжно. Если предмет упадёт, он может разбиться и повредить распылители.

Что можно и нельзя мыть в посудомойке

Перед тем как загрузить предмет, ищите на нём значок посудомоечной машины - квадрат с изображением струй воды. Если его нет, лучше уточнить в инструкции или на сайте производителя.

Таблица: посуда, подходящая и непригодная для мойки

Категория Можно Нельзя
Металл Нержавеющая сталь Медь, цинк, алюминий, серебро — темнеют от химии
Пластик Плотный термостойкий с маркировкой "Dishwasher safe" Одноразовые и тонкие изделия — деформируются
Стекло Закалённое, термостойкое Хрусталь и тонкое стекло — мутнеют и трескаются
Дерево Нет Доски, ложки, менажницы — разбухают
Посуда с покрытием Керамика, фаянс Сковороды с антипригарным слоем — покрытие портится
Режущие предметы - Ножи и тёрки — тупятся и ржавеют

Как выбрать подходящий режим

Перед первым использованием рекомендуется запустить посудомойку на холостом цикле с моющим средством — чтобы удалить смазку и остатки пыли после сборки.

В дальнейшем важно подбирать режим в зависимости от степени загрязнения посуды.

Температура воды Для чего подходит Особенности
40-50 °C Ежедневное мытьё, свежие остатки пищи Экономный режим, расходует меньше электроэнергии
50-60 °C Засохшая еда, чайный налёт Универсальный режим для большинства случаев
60-70 °C Пригоревший жир, сложные загрязнения Эффективно, но увеличивает износ посуды
70-80 °C Дезинфекция после сырого мяса и рыбы Уничтожает бактерии, но требует устойчивых материалов

Качество мойки зависит от баланса четырёх факторов: давления воды, температуры, времени цикла и качества моющего средства. Уменьшение одного компенсируется увеличением другого — например, при более низкой температуре потребуется дольше мыть или использовать больше химии.

Как ухаживать за посудомоечной машиной

Чтобы техника служила долго и не издавала неприятных запахов, её нужно регулярно чистить.

1. Уплотнитель дверцы

Раз в неделю протирайте резинку вокруг дверцы губкой с моющим средством. Там скапливаются жир и остатки пищи. После очистки промокните сухой тканью.

Если этого не делать, появится неприятный запах и налёт.

2. Разбрызгиватели

Через отверстия в разбрызгивателях подаётся вода под давлением. Со временем в них накапливаются частицы пищи или накипь.

Снимите разбрызгиватели, очистите отверстия зубочисткой или щёткой, промойте под краном и установите обратно.

3. Фильтр

Фильтр расположен на дне машины под нижней корзиной. Он задерживает остатки еды и защищает насос. Если фильтр забит, вода плохо уходит, а на посуде остаются разводы.

Достаньте его, промойте под струёй воды и верните на место. Делайте это хотя бы раз в неделю.

4. Система циркуляции

Жировые отложения внутри шлангов и труб со временем снижают эффективность мойки. Используйте специальные очистители для посудомоек 2-4 раза в год. Они растворяют накипь и продлевают срок службы техники.

Посудомоечная машина действительно способна сэкономить время и силы, но только если пользоваться ею правильно. От того, как вы разместите тарелки и какую программу выберете, зависит не только чистота посуды, но и срок службы самой техники. Немного внимательности — и машина прослужит долгие годы, а ваша кухня всегда будет в идеальном порядке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры рассказали, как оформить прикроватную зону в спальне красиво и удобно сегодня в 15:30
Спальня мечты начинается у изголовья: как оформить прикроватное пространство со вкусом

Изголовье, свет, тумбы и розетки — кажется, просто, но именно от этих деталей зависит уют спальни. Рассказываем, как оформить прикроватную зону стильно и удобно.

Читать полностью » Роспотребнадзор объяснил, как избавиться от постельных клопов в квартире сегодня в 14:04
Они приходят сквозь стены: как клопы превращают квартиру в ад

Они появляются внезапно, мешают спать и кусают по ночам. Узнайте, как вовремя распознать постельных клопов и избавиться от них навсегда.

Читать полностью » Эксперты объяснили, какие ошибки на кухне приводят к росту бактерий и неприятному запаху сегодня в 13:58
Готовим с любовью, но живём в хаосе: как кухня становится полем битвы

Невымытый графин, забытая губка и пустые контейнеры — всё это превращает кухню в источник раздражения. Какие привычки стоит пересмотреть прямо сегодня?

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему книги лучше держать за стеклом без солнечного света сегодня в 13:54
Библиотека против уюта: как найти компромисс, не предавая ни одно из увлечений

Как сохранить уют и порядок, если дома десятки книг и ни одного свободного метра? Разбираем лучшие решения — от стеклянных шкафов до электронной библиотеки.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие комнатные пальмы подходят для домашнего интерьера сегодня в 13:41
Комнатная пальма: растение, которое превращает квартиру в тропический оазис

Комнатные пальмы — идеальный вариант для декора и уюта. Рассказываем о самых популярных видах и делимся советами по уходу, чтобы растение долго оставалось зелёным и красивым.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как правильно оформить настенную галерею из картин и фото сегодня в 12:38
Как развесить картины, чтобы стены выглядели как из журнала

Как развесить картины, чтобы стена выглядела как галерея, а не случайный набор рам? Семь правил, которые помогут создать гармоничную композицию.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как недорого обновить интерьер съемной квартиры сегодня в 11:35
Квартира, в которую хочется возвращаться: простые приёмы для съёмного жилья

Как превратить съёмную квартиру в уютное и стильное пространство без ремонта: восемь практичных идей — от текстиля и растений до освещения и аромата.

Читать полностью » Украшаем квартиру к осени: пледы, свечи, подушки и аромат для дома сегодня в 10:31
Девять деталей, из-за которых ваш дом сразу оденется в осень

Как добавить тепла и уюта в дом этой осенью: девять простых идей для сезонного обновления интерьера — от мягких пледов и ароматов до природных акцентов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собаки чувствуют возвращение хозяина благодаря обонянию
Дом
Домохозяйка из США показала способ заменить сушильные салфетки многоразовыми губками
Дом
Дизайнеры назвали оптимальные сценарии освещения в спальне для сна и отдыха
Дом
Эксперты рассказали, какой уровень влажности оптимален для здоровья и мебели
Наука
Разлом Лембанг вызвал подъём поверхности почти на пятьсот метров — Мудрик Дарионо
Дом
Дизайнер интерьеров рассказал, из чего состоит бюджет на ремонт и обустройство квартиры
Авто и мото
Засорённый фильтр и изношенные свечи могут добавить до 7 % к расходу бензина
Красота и здоровье
Эксперт по цвету Том Смит представил технику Greige Lights для работы с сединой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet