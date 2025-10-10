Хрупкие бокалы, острые ножи, алюминий: как посудомойка превращается во врага посуды

Посудомоечная машина — устройство, которое может стать лучшим другом на кухне или источником бесконечных проблем. Вся разница — в том, как ею пользоваться. Даже самая дорогая техника не справится со своей задачей, если неправильно уложить тарелки, выбрать режим или забыть о чистке фильтра.

Разберёмся, как загружать посуду, какие предметы нельзя мыть в машине и как продлить срок службы прибора.

Как правильно раскладывать посуду

Современные посудомоечные машины устроены продуманно: у них складные держатели, направляющие, регулируемые полки и рельефное дно. Но даже с такой конструкцией важно знать базовые правила.

Распределение по полкам

Нижняя корзина - для самой крупной и грязной посуды: кастрюль, сковород, форм для запекания, глубоких тарелок.

- для самой крупной и грязной посуды: кастрюль, сковород, форм для запекания, глубоких тарелок. Верхняя полка - для лёгкой и деликатной посуды: чашек, стаканов, блюдец.

- для лёгкой и деликатной посуды: чашек, стаканов, блюдец. Третий уровень (если есть) - для столовых приборов, ножей, лопаток и мелких предметов.

Основные принципы загрузки

Тарелки ставьте вертикально или под углом - так вода лучше омывает поверхность. Не накладывайте посуду друг на друга. Между предметами должен оставаться зазор для циркуляции воды. Мелкие кастрюли и крышки можно ставить на верхнюю полку. Регулируйте высоту верхней корзины, если нужно поместить внизу противень или высокую кастрюлю. Проверьте вращение разбрызгивателей. Ничто не должно их блокировать. Фиксируйте посуду надёжно. Если предмет упадёт, он может разбиться и повредить распылители.

Что можно и нельзя мыть в посудомойке

Перед тем как загрузить предмет, ищите на нём значок посудомоечной машины - квадрат с изображением струй воды. Если его нет, лучше уточнить в инструкции или на сайте производителя.

Таблица: посуда, подходящая и непригодная для мойки

Категория Можно Нельзя Металл Нержавеющая сталь Медь, цинк, алюминий, серебро — темнеют от химии Пластик Плотный термостойкий с маркировкой "Dishwasher safe" Одноразовые и тонкие изделия — деформируются Стекло Закалённое, термостойкое Хрусталь и тонкое стекло — мутнеют и трескаются Дерево Нет Доски, ложки, менажницы — разбухают Посуда с покрытием Керамика, фаянс Сковороды с антипригарным слоем — покрытие портится Режущие предметы - Ножи и тёрки — тупятся и ржавеют

Как выбрать подходящий режим

Перед первым использованием рекомендуется запустить посудомойку на холостом цикле с моющим средством — чтобы удалить смазку и остатки пыли после сборки.

В дальнейшем важно подбирать режим в зависимости от степени загрязнения посуды.

Температура воды Для чего подходит Особенности 40-50 °C Ежедневное мытьё, свежие остатки пищи Экономный режим, расходует меньше электроэнергии 50-60 °C Засохшая еда, чайный налёт Универсальный режим для большинства случаев 60-70 °C Пригоревший жир, сложные загрязнения Эффективно, но увеличивает износ посуды 70-80 °C Дезинфекция после сырого мяса и рыбы Уничтожает бактерии, но требует устойчивых материалов

Качество мойки зависит от баланса четырёх факторов: давления воды, температуры, времени цикла и качества моющего средства. Уменьшение одного компенсируется увеличением другого — например, при более низкой температуре потребуется дольше мыть или использовать больше химии.

Как ухаживать за посудомоечной машиной

Чтобы техника служила долго и не издавала неприятных запахов, её нужно регулярно чистить.

1. Уплотнитель дверцы

Раз в неделю протирайте резинку вокруг дверцы губкой с моющим средством. Там скапливаются жир и остатки пищи. После очистки промокните сухой тканью.

Если этого не делать, появится неприятный запах и налёт.

2. Разбрызгиватели

Через отверстия в разбрызгивателях подаётся вода под давлением. Со временем в них накапливаются частицы пищи или накипь.

Снимите разбрызгиватели, очистите отверстия зубочисткой или щёткой, промойте под краном и установите обратно.

3. Фильтр

Фильтр расположен на дне машины под нижней корзиной. Он задерживает остатки еды и защищает насос. Если фильтр забит, вода плохо уходит, а на посуде остаются разводы.

Достаньте его, промойте под струёй воды и верните на место. Делайте это хотя бы раз в неделю.

4. Система циркуляции

Жировые отложения внутри шлангов и труб со временем снижают эффективность мойки. Используйте специальные очистители для посудомоек 2-4 раза в год. Они растворяют накипь и продлевают срок службы техники.

Посудомоечная машина действительно способна сэкономить время и силы, но только если пользоваться ею правильно. От того, как вы разместите тарелки и какую программу выберете, зависит не только чистота посуды, но и срок службы самой техники. Немного внимательности — и машина прослужит долгие годы, а ваша кухня всегда будет в идеальном порядке.