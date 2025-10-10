Хрупкие бокалы, острые ножи, алюминий: как посудомойка превращается во врага посуды
Посудомоечная машина — устройство, которое может стать лучшим другом на кухне или источником бесконечных проблем. Вся разница — в том, как ею пользоваться. Даже самая дорогая техника не справится со своей задачей, если неправильно уложить тарелки, выбрать режим или забыть о чистке фильтра.
Разберёмся, как загружать посуду, какие предметы нельзя мыть в машине и как продлить срок службы прибора.
Как правильно раскладывать посуду
Современные посудомоечные машины устроены продуманно: у них складные держатели, направляющие, регулируемые полки и рельефное дно. Но даже с такой конструкцией важно знать базовые правила.
Распределение по полкам
- Нижняя корзина - для самой крупной и грязной посуды: кастрюль, сковород, форм для запекания, глубоких тарелок.
- Верхняя полка - для лёгкой и деликатной посуды: чашек, стаканов, блюдец.
- Третий уровень (если есть) - для столовых приборов, ножей, лопаток и мелких предметов.
Основные принципы загрузки
- Тарелки ставьте вертикально или под углом - так вода лучше омывает поверхность.
- Не накладывайте посуду друг на друга. Между предметами должен оставаться зазор для циркуляции воды.
- Мелкие кастрюли и крышки можно ставить на верхнюю полку.
- Регулируйте высоту верхней корзины, если нужно поместить внизу противень или высокую кастрюлю.
- Проверьте вращение разбрызгивателей. Ничто не должно их блокировать.
- Фиксируйте посуду надёжно. Если предмет упадёт, он может разбиться и повредить распылители.
Что можно и нельзя мыть в посудомойке
Перед тем как загрузить предмет, ищите на нём значок посудомоечной машины - квадрат с изображением струй воды. Если его нет, лучше уточнить в инструкции или на сайте производителя.
Таблица: посуда, подходящая и непригодная для мойки
|Категория
|Можно
|Нельзя
|Металл
|Нержавеющая сталь
|Медь, цинк, алюминий, серебро — темнеют от химии
|Пластик
|Плотный термостойкий с маркировкой "Dishwasher safe"
|Одноразовые и тонкие изделия — деформируются
|Стекло
|Закалённое, термостойкое
|Хрусталь и тонкое стекло — мутнеют и трескаются
|Дерево
|Нет
|Доски, ложки, менажницы — разбухают
|Посуда с покрытием
|Керамика, фаянс
|Сковороды с антипригарным слоем — покрытие портится
|Режущие предметы
|-
|Ножи и тёрки — тупятся и ржавеют
Как выбрать подходящий режим
Перед первым использованием рекомендуется запустить посудомойку на холостом цикле с моющим средством — чтобы удалить смазку и остатки пыли после сборки.
В дальнейшем важно подбирать режим в зависимости от степени загрязнения посуды.
|Температура воды
|Для чего подходит
|Особенности
|40-50 °C
|Ежедневное мытьё, свежие остатки пищи
|Экономный режим, расходует меньше электроэнергии
|50-60 °C
|Засохшая еда, чайный налёт
|Универсальный режим для большинства случаев
|60-70 °C
|Пригоревший жир, сложные загрязнения
|Эффективно, но увеличивает износ посуды
|70-80 °C
|Дезинфекция после сырого мяса и рыбы
|Уничтожает бактерии, но требует устойчивых материалов
Качество мойки зависит от баланса четырёх факторов: давления воды, температуры, времени цикла и качества моющего средства. Уменьшение одного компенсируется увеличением другого — например, при более низкой температуре потребуется дольше мыть или использовать больше химии.
Как ухаживать за посудомоечной машиной
Чтобы техника служила долго и не издавала неприятных запахов, её нужно регулярно чистить.
1. Уплотнитель дверцы
Раз в неделю протирайте резинку вокруг дверцы губкой с моющим средством. Там скапливаются жир и остатки пищи. После очистки промокните сухой тканью.
Если этого не делать, появится неприятный запах и налёт.
2. Разбрызгиватели
Через отверстия в разбрызгивателях подаётся вода под давлением. Со временем в них накапливаются частицы пищи или накипь.
Снимите разбрызгиватели, очистите отверстия зубочисткой или щёткой, промойте под краном и установите обратно.
3. Фильтр
Фильтр расположен на дне машины под нижней корзиной. Он задерживает остатки еды и защищает насос. Если фильтр забит, вода плохо уходит, а на посуде остаются разводы.
Достаньте его, промойте под струёй воды и верните на место. Делайте это хотя бы раз в неделю.
4. Система циркуляции
Жировые отложения внутри шлангов и труб со временем снижают эффективность мойки. Используйте специальные очистители для посудомоек 2-4 раза в год. Они растворяют накипь и продлевают срок службы техники.
Посудомоечная машина действительно способна сэкономить время и силы, но только если пользоваться ею правильно. От того, как вы разместите тарелки и какую программу выберете, зависит не только чистота посуды, но и срок службы самой техники. Немного внимательности — и машина прослужит долгие годы, а ваша кухня всегда будет в идеальном порядке.
