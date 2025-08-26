Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:40

Один стакан этого вещества — и посудомойка снова пахнет свежестью

Уксус удаляет запахи и налёт в посудомоечной машине без химии

Открывали когда-нибудь посудомоечную машину и чувствовали неприятный запах? Даже этот незаменимый кухонный помощник со временем может потерять свежесть. Но есть натуральное и очень простое средство, которое быстро справится с проблемой — обычный уксус.

Почему именно уксус?

Белый уксус известен своими дезинфицирующими, обезжиривающими и противоизвестковыми свойствами. Он не только убирает запахи, но и очищает внутренние детали машины.

Дополнительные шаги для свежести

  • Регулярно чистите фильтры — в них скапливаются остатки пищи.

  • Не оставляйте грязную посуду надолго — остатки еды быстро начинают неприятно пахнуть.

  • Оставляйте дверцу приоткрытой — так влага не задерживается внутри.

Польза для техники

  • Удаляет запахи и налёт.

  • Предотвращает образование известкового камня.

  • Продлевает срок службы машины.

  • Экономичный и экологичный способ ухода.

Чтобы избавиться от неприятного запаха и сохранить эффективность посудомоечной машины, достаточно раз в неделю запускать пустой цикл с белым уксусом. Просто, дёшево и эффективно!

