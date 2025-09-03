Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
посудомойка
посудомойка
© создано при помощи нейросети Kandinsky
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:44

Ваши тарелки сияют не так чисто, как думаете: посудомойка скрывает коварную правду

Специалисты советуют чистить фильтр посудомоечной машины не реже одного раза в месяц

Каждому знакома ситуация: после ужина остаётся гора грязной посуды, и мысль о том, чтобы мыть её вручную, вызывает только усталость. Посудомоечная машина в этом случае становится настоящим спасением. Она экономит время, силы и ресурсы, если пользоваться ею правильно. Но многие хозяева совершают ошибки, которые снижают эффективность работы техники и ускоряют её износ.

Почему не стоит ополаскивать посуду

Современные посудомоечные машины рассчитаны на то, чтобы справляться даже с грязными тарелками. Достаточно убрать крупные остатки еды, и можно смело загружать посуду. Предварительное мытьё под проточной водой не только отнимает время, но и увеличивает расход воды.

Таким образом вы не только облегчаете работу себе, но и используете возможности техники по максимуму.

Правильное использование моющих средств

Ещё одна распространённая ошибка — строгое следование "традиционному" способу использования моющих таблеток. Специалисты отмечают, что нет необходимости помещать их в специальный отсек: можно положить таблетку прямо в камеру мойки. Машина справится с задачей так же эффективно.

Зачем нужна регулярная профилактика

Посудомойка, как и любая техника, требует ухода. Проверяйте уровень соли и ополаскивателя, чтобы они всегда были в норме. Фильтр нужно чистить хотя бы раз в месяц. Полезно иногда оставлять дверцу открытой после цикла — это предотвращает появление запаха сырости и плесени. Эти простые действия продлевают срок службы устройства и позволяют избежать неожиданных поломок.

Как правильно загружать посуду

Многие пользователи считают, что чем больше предметов поместится за один цикл, тем лучше. На деле перегруз только мешает качественной мойке. Между тарелками и кастрюлями должно оставаться достаточно пространства для свободной циркуляции воды.

  • Крупные предметы, вроде противней или кастрюль, лучше ставить в заднюю часть камеры.
  • Высокая посуда не должна мешать вращению распылителей.
  • Тарелки следует разворачивать к центру, чтобы струи воды попадали на всю поверхность.

Если соблюдать эти правила, даже старые модели будут справляться заметно лучше.

Что нельзя мыть в посудомоечной машине

Не вся кухонная утварь предназначена для такой мойки. Острые ножи со временем теряют остроту, деревянные ложки и доски расслаиваются, а антипригарные покрытия повреждаются. Всё это лучше мыть вручную, чтобы не пришлось преждевременно покупать новые предметы.

Советы для долгой службы техники

  • Используйте специальные программы для разных типов посуды — от хрупких бокалов до сильно загрязнённых кастрюль.
  • Не запускайте машину полупустой: это приводит к перерасходу воды и электричества.
  • Раз в несколько месяцев проводите "пустой" цикл с чистящим средством для удаления жира и накипи.

Эти нехитрые рекомендации помогут поддерживать технику в порядке, экономить ресурсы и всегда иметь идеально чистую посуду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ароматерапия в быту: как запах влияет на настроение сегодня в 14:45

Запахи и настроение: роль ароматерапии в повседневной жизни

Ароматерапия — это не мода, а реальный способ влиять на настроение. Запахи дома могут расслабить, зарядить энергией или подарить уют.

Читать полностью » Осенние ароматы: как наполнить дом атмосферой тепла и урожая сегодня в 13:44

Чем должен пахнуть дом в сезон листопада и дождей

Осень — время тепла и урожая. Дом в этот сезон можно наполнить ароматами пряностей, яблок и цитрусов, чтобы создать уют и гармонию.

Читать полностью » Сезонные ароматы: чем должен пахнуть дом летом и зимой сегодня в 12:42

Летние и зимние запахи: советы по ароматизации дома

Запах дома должен меняться вместе с сезоном. Летом хочется свежести и лёгкости, а зимой — тепла и пряностей.

Читать полностью » Универсальные ароматы: как выбрать для своего интерьера сегодня в 11:40

Какие запахи превращают квартиру в оазис уюта: беспроигрышные варианты

Запах дома влияет на настроение. Есть ароматы, которые всегда работают на уют: они универсальны, понятны и приятны большинству людей.

Читать полностью » Эфирные масла для дома: правила выбора и применения сегодня в 10:38

Тайная сила ароматов: эфирные масла для уюта в доме

Эфирные масла создают уют и свежесть в доме, но важно правильно их выбирать и безопасно использовать, чтобы аромат приносил только пользу.

Читать полностью » Ароматические саше для дома: как выбрать и где использовать сегодня в 9:36

Как правильно использовать саше для ароматизации дома

Ароматические саше помогают наполнить дом уютом и свежестью. Рассказываем, какие выбрать и где разместить, чтобы эффект был максимальным.

Читать полностью » Как проходит дезинсекция от тараканов и сколько нельзя жить в квартире сегодня в 8:31

Почему после дезинсекции нельзя сразу возвращаться домой

Дезинсекция от тараканов проходит поэтапно и требует ухода жильцов. Рассказываем, что делают специалисты и сколько дней нельзя возвращаться домой.

Читать полностью » Подготовка квартиры к визиту дезинсекторов: памятка жильцам сегодня в 7:30

Ошибки жильцов перед дезинсекцией, которые сводят всё на нет

Перед визитом дезинсекторов жильцам нужно подготовить квартиру. Правильная подготовка повышает эффективность обработки и делает её безопасной.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты советуют убирать листву и плоды для защиты сада от инфекций
Наука и технологии

Археологи обнаружили 3800-летнюю глиняную статуэтку лягушек в Перу
Наука и технологии

Учёные из Парижского института мозга описали уникальный случай гипертимезии у 17-летней француженки
Наука и технологии

Археологи из Университета Йорка нашли кремационное захоронение бронзового века в Йоркшире
ПФО

Новые правила больничных в России: пятый листок нетрудоспособности дадут только на 3 дня
Авто и мото

Выезд с обочины требует уступить дорогу, согласно ПДД
Культура и шоу-бизнес

Виктория Боня сообщила о попытке взлома аккаунтов и угрозах мошенников
Наука и технологии

Исследователи SUBNORDICA изучают затопленные цивилизации Балтийского и Северного морей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet