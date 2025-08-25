Гель работает мягче, а порошок — мощнее: как не ошибиться с выбором

Выбор моющего средства для посудомоечной машины влияет не только на чистоту тарелок и стаканов, но и на срок службы техники. Эксперты объясняют, как работает каждая форма препарата, что должно быть в составе и как не переплачивать.

Формы средств и их особенности

Порошок

Отлично справляется с жиром и сильными загрязнениями, но может оставлять разводы. Требует ополаскивателя.

Таблетки

По сути прессованный порошок, но удобнее: не нужно дозировать. Часто содержат соль и ополаскиватель, придавая посуде блеск.

Гель

Мягко очищает, удобно дозировать при неполной загрузке. Но почти всегда нужен ополаскиватель и соль.

Капсулы

Концентрированное средство в растворимой оболочке. Хорошо подходит для коротких программ и деликатного стекла. Удобны тем, что их не нужно распаковывать.

"Капсулы быстро растворяются даже при низкой температуре и коротком цикле, а значит, идеально подходят для быстрой мойки", — отмечает эксперт Екатерина Кассалия.

Из чего состоит средство

Главные действующие вещества — ПАВ (поверхностно-активные вещества):

анионные — сильные, но плохо смываются, безопасная концентрация ≤ 5%;

неионогенные — более мягкие и безопасные, лучше для стекла и частого использования.

Дополнительно в состав могут входить:

ополаскиватель — убирает остатки моющего средства, придаёт блеск;

соль — смягчает воду, защищает машину от накипи;

антибактериальные добавки и средства для блеска посуды.

Виды по комплектации

Однокомпонентные — только ПАВ. Нужно добавлять соль и ополаскиватель. Самые дешёвые.

Двухкомпонентные — ПАВ + ополаскиватель. Всё ещё нужна соль.

Трёхкомпонентные — ПАВ + ополаскиватель + соль. Универсальное решение.

Многокомпонентные ("All in 1") — дополнительно защищают стекло, удаляют запахи, предотвращают накипь и даже ухаживают за фильтрами.

Экологичные варианты

Средства с маркировкой "эко" должны быть без фосфатов, парабенов, хлора и сульфатов. Они безопаснее, особенно для загородных домов с септиками.

Но у них есть минус: из-за мягкой формулы экосредства не всегда справляются с засохшей пищей. Важно загружать посуду без остатков еды.

Как мыть стеклянную посуду

Лучше выбирать гель или капсулы — они деликатнее, чем таблетки и порошок.

Использовать режим до 45-50 °C или "для стекла".

Добавлять ополаскиватель даже при использовании многокомпонентных средств.

Фиксировать бокалы и стаканы, чтобы они не соприкасались.

Не размещать рядом со столовыми приборами.

Если посудомойка загружена не полностью

Порошок и гель позволяют легко уменьшить дозировку.

Таблетки и капсулы делить не стоит — нарушается формула действия.

Для экономии можно купить таблетки меньшего размера, специально для неполной загрузки.

