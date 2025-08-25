Гель работает мягче, а порошок — мощнее: как не ошибиться с выбором
Выбор моющего средства для посудомоечной машины влияет не только на чистоту тарелок и стаканов, но и на срок службы техники. Эксперты объясняют, как работает каждая форма препарата, что должно быть в составе и как не переплачивать.
Формы средств и их особенности
- Порошок
Отлично справляется с жиром и сильными загрязнениями, но может оставлять разводы. Требует ополаскивателя.
- Таблетки
По сути прессованный порошок, но удобнее: не нужно дозировать. Часто содержат соль и ополаскиватель, придавая посуде блеск.
- Гель
Мягко очищает, удобно дозировать при неполной загрузке. Но почти всегда нужен ополаскиватель и соль.
- Капсулы
Концентрированное средство в растворимой оболочке. Хорошо подходит для коротких программ и деликатного стекла. Удобны тем, что их не нужно распаковывать.
"Капсулы быстро растворяются даже при низкой температуре и коротком цикле, а значит, идеально подходят для быстрой мойки", — отмечает эксперт Екатерина Кассалия.
Из чего состоит средство
Главные действующие вещества — ПАВ (поверхностно-активные вещества):
- анионные — сильные, но плохо смываются, безопасная концентрация ≤ 5%;
- неионогенные — более мягкие и безопасные, лучше для стекла и частого использования.
Дополнительно в состав могут входить:
ополаскиватель — убирает остатки моющего средства, придаёт блеск;
соль — смягчает воду, защищает машину от накипи;
антибактериальные добавки и средства для блеска посуды.
Виды по комплектации
- Однокомпонентные — только ПАВ. Нужно добавлять соль и ополаскиватель. Самые дешёвые.
- Двухкомпонентные — ПАВ + ополаскиватель. Всё ещё нужна соль.
- Трёхкомпонентные — ПАВ + ополаскиватель + соль. Универсальное решение.
- Многокомпонентные ("All in 1") — дополнительно защищают стекло, удаляют запахи, предотвращают накипь и даже ухаживают за фильтрами.
Экологичные варианты
Средства с маркировкой "эко" должны быть без фосфатов, парабенов, хлора и сульфатов. Они безопаснее, особенно для загородных домов с септиками.
Но у них есть минус: из-за мягкой формулы экосредства не всегда справляются с засохшей пищей. Важно загружать посуду без остатков еды.
Как мыть стеклянную посуду
- Лучше выбирать гель или капсулы — они деликатнее, чем таблетки и порошок.
- Использовать режим до 45-50 °C или "для стекла".
- Добавлять ополаскиватель даже при использовании многокомпонентных средств.
- Фиксировать бокалы и стаканы, чтобы они не соприкасались.
- Не размещать рядом со столовыми приборами.
Если посудомойка загружена не полностью
- Порошок и гель позволяют легко уменьшить дозировку.
- Таблетки и капсулы делить не стоит — нарушается формула действия.
- Для экономии можно купить таблетки меньшего размера, специально для неполной загрузки.
Главное
- Для сильных загрязнений лучше порошок, для деликатной мойки — капсулы или гель.
- Обращайте внимание на состав: ищите средства с неионогенными ПАВ.
- Многокомпонентные препараты удобнее, но дороже.
- Экосредства хороши, если посуду загружать без засохших остатков.
- При неполной загрузке используйте гель или порошок, а не половину таблетки.
