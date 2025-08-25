Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:28

Гель работает мягче, а порошок — мощнее: как не ошибиться с выбором

Как выбрать порошок, таблетки или капсулы для посудомойки — советы специалистов

Выбор моющего средства для посудомоечной машины влияет не только на чистоту тарелок и стаканов, но и на срок службы техники. Эксперты объясняют, как работает каждая форма препарата, что должно быть в составе и как не переплачивать.

Формы средств и их особенности

  • Порошок

Отлично справляется с жиром и сильными загрязнениями, но может оставлять разводы. Требует ополаскивателя.

  • Таблетки

По сути прессованный порошок, но удобнее: не нужно дозировать. Часто содержат соль и ополаскиватель, придавая посуде блеск.

  • Гель

Мягко очищает, удобно дозировать при неполной загрузке. Но почти всегда нужен ополаскиватель и соль.

  • Капсулы

Концентрированное средство в растворимой оболочке. Хорошо подходит для коротких программ и деликатного стекла. Удобны тем, что их не нужно распаковывать.

"Капсулы быстро растворяются даже при низкой температуре и коротком цикле, а значит, идеально подходят для быстрой мойки", — отмечает эксперт Екатерина Кассалия.

Из чего состоит средство

Главные действующие вещества — ПАВ (поверхностно-активные вещества):

  • анионные — сильные, но плохо смываются, безопасная концентрация ≤ 5%;
  • неионогенные — более мягкие и безопасные, лучше для стекла и частого использования.

Дополнительно в состав могут входить:

ополаскиватель — убирает остатки моющего средства, придаёт блеск;
соль — смягчает воду, защищает машину от накипи;
антибактериальные добавки и средства для блеска посуды.

Виды по комплектации

  • Однокомпонентные — только ПАВ. Нужно добавлять соль и ополаскиватель. Самые дешёвые.
  • Двухкомпонентные — ПАВ + ополаскиватель. Всё ещё нужна соль.
  • Трёхкомпонентные — ПАВ + ополаскиватель + соль. Универсальное решение.
  • Многокомпонентные ("All in 1") — дополнительно защищают стекло, удаляют запахи, предотвращают накипь и даже ухаживают за фильтрами.

Экологичные варианты

Средства с маркировкой "эко" должны быть без фосфатов, парабенов, хлора и сульфатов. Они безопаснее, особенно для загородных домов с септиками.

Но у них есть минус: из-за мягкой формулы экосредства не всегда справляются с засохшей пищей. Важно загружать посуду без остатков еды.

Как мыть стеклянную посуду

  • Лучше выбирать гель или капсулы — они деликатнее, чем таблетки и порошок.
  • Использовать режим до 45-50 °C или "для стекла".
  • Добавлять ополаскиватель даже при использовании многокомпонентных средств.
  • Фиксировать бокалы и стаканы, чтобы они не соприкасались.
  • Не размещать рядом со столовыми приборами.

Если посудомойка загружена не полностью

  • Порошок и гель позволяют легко уменьшить дозировку.
  • Таблетки и капсулы делить не стоит — нарушается формула действия.
  • Для экономии можно купить таблетки меньшего размера, специально для неполной загрузки.

Главное

  1. Для сильных загрязнений лучше порошок, для деликатной мойки — капсулы или гель.
  2. Обращайте внимание на состав: ищите средства с неионогенными ПАВ.
  3. Многокомпонентные препараты удобнее, но дороже.
  4. Экосредства хороши, если посуду загружать без засохших остатков.
  5. При неполной загрузке используйте гель или порошок, а не половину таблетки.

