Хотели идеальную чистоту — получили мутное стекло: подвох посудомоечной машины
Многие замечают, что после нескольких циклов в посудомоечной машине стеклянные бокалы мутнеют, тарелки теряют блеск, а керамика выглядит тусклой. На самом деле причин этому несколько, и почти все они связаны с качеством воды, выбором средств и режимом мойки.
Вода и фильтры — главные виновники
Основная причина появления белого налёта и мутности — жёсткая вода. В ней много солей кальция и магния, которые оседают на посуде и оставляют следы. Особенно быстро это проявляется при высокой температуре мойки.
Эксперты советуют регулярно очищать фильтры в самой посудомоечной машине — при активном использовании хотя бы раз в 4-5 месяцев. Если вода в доме слишком жёсткая, стоит установить магистральный фильтр или отдельную систему для посудомойки.
Правильный выбор моющего средства
Не менее важно использовать подходящие капсулы или порошки. Лучше выбирать составы без фосфатов, но с антиокислительными компонентами (лимонная кислота, силикаты). Они предотвращают помутнение и помогают сохранить блеск.
Средства с хлором и абразивами могут оставлять микроцарапины на стекле и керамике — убрать их потом невозможно. Для яркой керамической посуды лучше использовать специальные капсулы "для цветных и деликатных материалов".
Ополаскиватель — опция необязательная, но он заметно улучшает результат, особенно если вода жёсткая.
Алюминиевая посуда — только вручную
Алюминий в посудомойке быстро окисляется и может испортить не только себя, но и соседнюю посуду. На стекле и керамике появляются пятна, а поверхность металла тускнеет. Такой посудой лучше пользоваться только после ручной мойки.
Загружайте посуду правильно
Частая ошибка — слишком плотная загрузка. Когда предметы соприкасаются друг с другом, вода и средство не доходят до всех поверхностей. В итоге часть посуды остаётся грязной или покрывается разводами. Между тарелками и чашками всегда нужно оставлять промежутки для свободной циркуляции воды.
Подбор режима мойки
Интенсивные программы с температурой выше 70 °C нужны только для действительно сложных загрязнений. Если включать их постоянно, посуда быстрее теряет вид: у керамики трескается глазурь, у пластика деформируются края, а стекло мутнеет.
Для ежедневного мытья оптимальны деликатные режимы при температуре до 60°C. Они достаточно эффективны для удаления жира и остатков пищи, но при этом бережно относятся к материалам.
Итог
Чтобы посуда в посудомойке не мутнела и не теряла блеск, важно следить за качеством воды и состоянием фильтров, правильно выбирать моющее средство и режим, а алюминиевую утварь мыть вручную. Такой уход позволит сохранить и внешний вид, и долговечность любимой посуды.
