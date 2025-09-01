Хотели идеальную чистоту — получили мутное стекло: подвох посудомоечной машины

Многие замечают, что после нескольких циклов в посудомоечной машине стеклянные бокалы мутнеют, тарелки теряют блеск, а керамика выглядит тусклой. На самом деле причин этому несколько, и почти все они связаны с качеством воды, выбором средств и режимом мойки.

Вода и фильтры — главные виновники

Основная причина появления белого налёта и мутности — жёсткая вода. В ней много солей кальция и магния, которые оседают на посуде и оставляют следы. Особенно быстро это проявляется при высокой температуре мойки.

Эксперты советуют регулярно очищать фильтры в самой посудомоечной машине — при активном использовании хотя бы раз в 4-5 месяцев. Если вода в доме слишком жёсткая, стоит установить магистральный фильтр или отдельную систему для посудомойки.

Правильный выбор моющего средства

Не менее важно использовать подходящие капсулы или порошки. Лучше выбирать составы без фосфатов, но с антиокислительными компонентами (лимонная кислота, силикаты). Они предотвращают помутнение и помогают сохранить блеск.

Средства с хлором и абразивами могут оставлять микроцарапины на стекле и керамике — убрать их потом невозможно. Для яркой керамической посуды лучше использовать специальные капсулы "для цветных и деликатных материалов".

Ополаскиватель — опция необязательная, но он заметно улучшает результат, особенно если вода жёсткая.

Алюминиевая посуда — только вручную

Алюминий в посудомойке быстро окисляется и может испортить не только себя, но и соседнюю посуду. На стекле и керамике появляются пятна, а поверхность металла тускнеет. Такой посудой лучше пользоваться только после ручной мойки.

Загружайте посуду правильно

Частая ошибка — слишком плотная загрузка. Когда предметы соприкасаются друг с другом, вода и средство не доходят до всех поверхностей. В итоге часть посуды остаётся грязной или покрывается разводами. Между тарелками и чашками всегда нужно оставлять промежутки для свободной циркуляции воды.

Подбор режима мойки

Интенсивные программы с температурой выше 70 °C нужны только для действительно сложных загрязнений. Если включать их постоянно, посуда быстрее теряет вид: у керамики трескается глазурь, у пластика деформируются края, а стекло мутнеет.

Для ежедневного мытья оптимальны деликатные режимы при температуре до 60°C. Они достаточно эффективны для удаления жира и остатков пищи, но при этом бережно относятся к материалам.

Итог

Чтобы посуда в посудомойке не мутнела и не теряла блеск, важно следить за качеством воды и состоянием фильтров, правильно выбирать моющее средство и режим, а алюминиевую утварь мыть вручную. Такой уход позволит сохранить и внешний вид, и долговечность любимой посуды.