Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 23:03

Неправильный отсек — и посуда выходит грязной: роковая ошибка хозяев посудомойки

Специалисты по бытовой технике: гель для посудомойки лучше подходит для быстрых циклов

Посудомоечная машина — это настоящий помощник на кухне. Но от выбора моющего средства зависит не только чистота тарелок, но и срок службы самой техники. Самые популярные варианты — таблетки и гели. Разберёмся, чем они отличаются и как правильно их использовать.

Зачем нужен главный отсек

На внутренней стороне дверцы посудомоечной машины находится специальный отсек для моющего средства. Его крышка открывается автоматически в нужный момент — во время основного цикла, когда вода уже нагрелась.

Ошибка: закладывать средство прямо в машину или в отсек для ополаскивателя. В таком случае оно смоется раньше времени, и посуда останется грязной.

Таблетки: удобство "всё в одном"

Современные таблетки содержат сразу несколько компонентов: моющее средство, соль, ополаскиватель и дополнительные добавки (например, для блеска стекла).

Плюсы:

  • готовая дозировка, не нужно ничего отмерять;

  • экономия времени — соль и ополаскиватель уже в составе;

  • хорошо справляются с типичными загрязнениями.

Минусы:

  • стоят дороже гелей;

  • дозировку нельзя уменьшить;

  • на коротких программах могут не успеть раствориться полностью.

Гели: контроль и гибкость

Гель действует быстрее — он сразу растворяется в воде, даже при низких температурах. Но соль и ополаскиватель нужно добавлять отдельно.

Плюсы:

  • быстрое действие — идеально для коротких циклов;

  • можно регулировать дозу в зависимости от загрязнения;

  • чаще дешевле таблеток.

Минусы:

  • не подходят для "ленивого" использования, без соли и ополаскивателя качество мойки падает;

  • при наливании можно пролить;

  • если долго не пользоваться машиной, гель может загустеть.

Как правильно использовать

Таблетки:

  1. Откройте отсек.

  2. Положите одну сухую таблетку (не ломайте её).

  3. Закройте крышку до щелчка.

  4. Для жёсткой воды дополнительно используйте соль.

Гель:

  1. Проверьте, что есть соль и ополаскиватель.

  2. Налейте 25-30 мл геля в отсек (больше — при сильных загрязнениях).

  3. Закройте крышку.

Общий совет: добавляйте средство прямо перед запуском программы. Если оставить его в отсеке надолго, эффективность снижается.

