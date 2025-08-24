Неправильный отсек — и посуда выходит грязной: роковая ошибка хозяев посудомойки
Посудомоечная машина — это настоящий помощник на кухне. Но от выбора моющего средства зависит не только чистота тарелок, но и срок службы самой техники. Самые популярные варианты — таблетки и гели. Разберёмся, чем они отличаются и как правильно их использовать.
Зачем нужен главный отсек
На внутренней стороне дверцы посудомоечной машины находится специальный отсек для моющего средства. Его крышка открывается автоматически в нужный момент — во время основного цикла, когда вода уже нагрелась.
Ошибка: закладывать средство прямо в машину или в отсек для ополаскивателя. В таком случае оно смоется раньше времени, и посуда останется грязной.
Таблетки: удобство "всё в одном"
Современные таблетки содержат сразу несколько компонентов: моющее средство, соль, ополаскиватель и дополнительные добавки (например, для блеска стекла).
Плюсы:
-
готовая дозировка, не нужно ничего отмерять;
-
экономия времени — соль и ополаскиватель уже в составе;
-
хорошо справляются с типичными загрязнениями.
Минусы:
-
стоят дороже гелей;
-
дозировку нельзя уменьшить;
-
на коротких программах могут не успеть раствориться полностью.
Гели: контроль и гибкость
Гель действует быстрее — он сразу растворяется в воде, даже при низких температурах. Но соль и ополаскиватель нужно добавлять отдельно.
Плюсы:
-
быстрое действие — идеально для коротких циклов;
-
можно регулировать дозу в зависимости от загрязнения;
-
чаще дешевле таблеток.
Минусы:
-
не подходят для "ленивого" использования, без соли и ополаскивателя качество мойки падает;
-
при наливании можно пролить;
-
если долго не пользоваться машиной, гель может загустеть.
Как правильно использовать
Таблетки:
-
Откройте отсек.
-
Положите одну сухую таблетку (не ломайте её).
-
Закройте крышку до щелчка.
-
Для жёсткой воды дополнительно используйте соль.
Гель:
-
Проверьте, что есть соль и ополаскиватель.
-
Налейте 25-30 мл геля в отсек (больше — при сильных загрязнениях).
-
Закройте крышку.
Общий совет: добавляйте средство прямо перед запуском программы. Если оставить его в отсеке надолго, эффективность снижается.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru