Олег Белов Опубликована сегодня в 17:24

Энтеробактерии и сальмонелла в вашей губке для посуды: как избежать заражения

Как микробы и бактерии скапливаются в губке для посуды — советы по безопасному использованию

Кажется, что губка для посуды — это простой и незаменимый предмет на кухне. Однако, как предупреждает Мария Золотарева, старший преподаватель РТУ МИРЭА, грязная губка может скрывать опасные для здоровья микробы и бактерии.

Почему губка становится опасной?

После нескольких использований губка для мытья посуды становится настоящим рассадником для микробов, так как она быстро накапливает:

  • Остатки пищи;
  • Слизь и жир;
  • Влагу, которая создаёт идеальные условия для размножения бактерий.

"В такой губке могут быть энтеробактерии, кишечная палочка, сальмонеллы, клебсиеллы и даже грибы", — пояснила Золотарева.

Какие бактерии могут быть в губке?

Одной из самых опасных групп бактерий являются клебсиеллы. Они могут привести к серьёзным заболеваниям, таким как:

  • Пневмония;
  • Менингит.

Поэтому, даже если губка выглядит чистой, она может содержать эти и другие патогенные микроорганизмы, которые опасны для здоровья.

Как защитить себя?

Чтобы избежать риска заражения, эксперты советуют:

  • Менять губку регулярно — не реже, чем через три дня после первого использования.
  • После каждого использования тщательно промывайте губку горячей водой, чтобы уменьшить количество микробов.
  • Раз в неделю можно прокипятить губку или помыть в микроволновке (если материал позволяет), чтобы уничтожить большинство бактерий.

Важное напоминание

Губки — это не единственные предметы на кухне, где могут скапливаться опасные микробы. Ранее терапевт Чун Тан отмечал, что на кухонной утвари, такой как венчики, консервные ножи и терки, тоже могут скапливаться микробы в углах и щелях. Регулярная гигиеническая обработка всех кухонных предметов — важная мера для поддержания чистоты и безопасности на кухне.

