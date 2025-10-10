Моет до блеска — и разрушает: опасные ошибки с жидкостью для посуды, о которых не предупреждают

Посудомоечное средство давно стало универсальным помощником на кухне. Оно удаляет жир, нейтрализует запахи, дезинфицирует поверхности и стоит недорого. Поэтому многие хозяйки используют его не только для мытья тарелок, но и для уборки в ванной, чистки мебели или даже стирки. Однако такая универсальность обманчива: в некоторых случаях привычное "чудо-средство" может причинить больше вреда, чем пользы.

Где нельзя использовать средство для посуды

1. Деревянные поверхности и инструменты

Дерево — материал живой и пористый. Оно впитывает влагу и химические вещества, а это со временем приводит к растрескиванию и деформации. Если протирать столешницы, разделочные доски или кухонные принадлежности раствором для посуды, на древесине останутся следы, а её защитный слой разрушится. Особенно опасно мыть таким образом паркет или ламинат — можно повредить лак, и пол потеряет блеск. Лучше выбрать специализированные средства для дерева или использовать слегка подкисленную воду с несколькими каплями уксуса.

2. Мягкие и деликатные ткани

Популярный "лайфхак" — выводить пятна с одежды жидкостью для посуды. Но это решение подходит не всем материалам. Особенно вредно оно для шерсти, кашемира, шелка и вискозы. Компоненты, предназначенные для расщепления жира, разрушают волокна и меняют структуру ткани. После такой стирки вещь становится грубой и тусклой, а остатки химии могут вызвать раздражение на коже. Для деликатных тканей безопаснее использовать специальные шампуни или гипоаллергенные гели.

3. Каменные и мраморные поверхности

Плиты и столешницы из мрамора, гранита или травертина требуют деликатного ухода. Средство для посуды может повредить их защитный слой и сделать поверхность матовой. Иногда появляются пятна, которые уже не выводятся. Для натурального камня существуют специальные очищающие составы с нейтральным pH. Они сохраняют блеск и не разрушают структуру материала.

4. Посудомоечная машина

Иногда, когда заканчиваются таблетки для посудомоечной машины, кто-то решает "на время" заменить их обычным жидким средством. Это большая ошибка. Обильная пена может привести к протечке или даже поломке техники. Кроме того, посуда после такой мойки останется скользкой из-за нерастворившихся остатков средства. В экстренных случаях можно использовать соду или уксус, но не жидкость для ручного мытья.

5. Алюминиевые и глянцевые поверхности

На блестящей стали или алюминии обычное средство оставляет разводы и тусклые пятна. Оно вступает в реакцию с металлом, постепенно разрушая его защитный слой. Поэтому при уходе за бытовой техникой — чайником, плитой, холодильником — стоит применять мягкие спреи для нержавейки или микрофибровые салфетки с небольшим количеством нейтрального мыла.

6. Электроника и экраны

Даже минимальное количество влаги может повредить телефон, ноутбук или телевизор. А посудомоечное средство, попавшее внутрь, оставляет липкие следы и способствует коррозии. Для ухода за техникой существуют специальные спреи на спиртовой основе и мягкие безворсовые ткани.

Таблица сравнения: где можно и нельзя использовать средство