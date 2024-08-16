Психолог объяснила, как стресс и эмоциональные переживания влияют на человеческий организм

Психолог Кристина Мизерная объяснила, что стресс и эмоциональные переживания могут приводить к развитию различных психосоматических заболеваний. На фоне стресса в организме запускаются реакции, которые вызывают физический дискомфорт и могут стать причиной хронических болезней.

Среди таких заболеваний — мигрени, проблемы ЖКТ, гормональные нарушения и заболевания женской репродуктивной системы, сообщает Вечерняя Москва.

Подавленные эмоции, такие как гнев, вина и стыд, особенно сильно влияют на организм, способствуя развитию воспалений и хронических состояний. Для снижения стресса важно выражать эмоции, заниматься спортом, следить за питанием и обращаться за помощью к психологам.

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