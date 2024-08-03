Лайма Вайкуле о борьбе с раком и испытаниях судьбы

Лайма Вайкуле узнала о страшном диагнозе — раке груди — в 1990-х годах и прошла длительное лечение в США, вернувшись домой победительницей. Однако в 2022 году появились слухи о рецидиве болезни. Вайкуле поделилась эмоциями, которые она испытала, узнав о диагнозе. Вначале она испытывала ненависть к окружающим, чувствуя несправедливость своего положения.

В этот период ей пришлось обратиться за поддержкой к священнослужителю. Вспоминая тот момент, она говорила о своих чувствах и о том, как злилась на окружающих, пока не поняла, что это был испытательный период, который она успешно преодолела. Гнев неожиданно сменился любовью к людям, что удивило её саму.

Лайма отметила, что её муж Андрей был единственным, на кого она не переносила своё негативное состояние. По слухам, в 2022 году у Вайкуле произошел рецидив, и ей вновь потребовались химиотерапия и радиация. Говорят, именно это подтолкнуло Аллу Пугачёву приехать в Юрмалу и арендовать особняк рядом с домом Вайкуле.