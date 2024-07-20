Инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что листериоз представляет угрозу преимущественно для людей с ослабленным иммунитетом, таких как ВИЧ-инфицированных, беременных, онкобольных и пожилых людей. Болезнь встречается везде в виде единичных случаев, и по мнению Никифорова, текущая обеспокоенность в США, где зафиксировано всего 28 случаев на 350 млн человек, выглядит преувеличенной, сообщает News.Ru.

Врач подчеркнул, что листериоз чаще всего передается через мясные и молочные продукты и может сохраняться в холодильнике.

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