Собака, крыса или даже пчела: кто первым почувствует недуг человека

Обычно, когда речь заходит о диагностике болезней, мы представляем себе сложные приборы, дорогие анализы и работу врачей. Но природа уже подарила нам союзников, способных распознать недуги с удивительной точностью. Некоторые животные ощущают изменения в организме человека раньше, чем это могут сделать медицинские тесты.

Множество владельцев домашних животных замечали, что питомцы проявляют необычное внимание к тем участкам тела, где позже обнаруживалась болезнь. Собаки, например, часто начинают вылизывать или настойчиво трогать лапой родинку или уплотнение, которое впоследствии оказывается злокачественной опухолью.

Собаки — мастера обоняния

Именно собаки считаются самыми известными "биодетекторами". Их обоняние в десятки тысяч раз чувствительнее человеческого, и они могут улавливать едва уловимые химические изменения. Благодаря этому собак обучают распознавать:

болезнь Паркинсона,

рак мочевого пузыря,

малярию,

эпилептические припадки,

гипогликемию у диабетиков.

Обучение основано на поощрении: когда собака улавливает запах болезни, она получает угощение или игру. В быту это может спасти жизнь: так, собака может вовремя предупредить хозяина с диабетом о резком падении уровня сахара.

Крысы — быстрые диагносты

Африканские гигантские крысы уже помогли человечеству, обучившись искать мины. Но не менее важно их умение распознавать болезни. Всего за 20 минут крыса способна "просмотреть" 100 образцов мокроты и выявить туберкулёз. Это гораздо быстрее традиционных анализов.

По статистике, точность крыс в определении положительных образцов достигает 81%. Их вознаграждают фруктами — авокадо или бананом. Для стран с ограниченными медицинскими ресурсами такие животные становятся настоящими помощниками.

Пчёлы — миниатюрные диагносты

Пчёлы, как и собаки, обладают феноменальным обонянием. Их обучают так: при предъявлении определённого запаха насекомое получает сахар, и вскоре у него вырабатывается рефлекс высовывать хоботок.

Таким образом пчёлы могут обнаружить рак лёгких, туберкулёз и даже COVID-19. Благодаря скорости реакции и малым размерам, они становятся экономичным и массовым средством скрининга.

Как это работает

Все эти животные улавливают изменения в летучих органических соединениях (ЛОС), которые постоянно выделяет человеческое тело. Наше дыхание содержит тысячи таких соединений, и их "профиль" меняется при болезни. Животные способны уловить эти тончайшие изменения на уровне, пока недоступном приборам.

Интересный факт: даже крошечный червь C. elegans может обнаруживать рак не только в образцах человека, но и в материалах от собак и кошек.

Перспективы и ограничения

Пока животные используются лишь как "скрининговый инструмент" в дополнение к лабораторным методам. Но примеры показывают: собаки в ряде случаев быстрее и дешевле выявляют COVID-19, чем ПЦР-тесты.

Главное условие — этичное обращение. Любая программа с участием животных-детекторов должна учитывать не только эффективность, но и благополучие самих "сотрудников".

Природа создала живых детекторов, способности которых поражают даже учёных. Возможно, в будущем их уникальные навыки помогут создать новые методы диагностики.