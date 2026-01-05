Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:46

Семьям с детьми готовят неожиданные изменения — коснётся каждого, кто вызывает такси

В России планируют ввести льготные тарифы на такси для многодетных семей — ТАСС

Вопрос доступности транспорта для семей с детьми впервые получил чёткие ориентиры на федеральном уровне. Речь идёт не только об общественном транспорте, но и о коммерческих перевозках, где стоимость поездок часто становится серьёзным барьером. О планируемых изменениях сообщает агентство ТАСС со ссылкой на утверждённый правительством документ.

Льготные тарифы на такси для многодетных

Власти России намерены проработать механизм введения скидок на поездки в такси для многодетных семей. Соответствующее поручение включено в план мероприятий, утверждённый правительством. Документ предусматривает подготовку конкретных предложений по льготной стоимости перевозок.

Ответственными за эту работу назначены Министерство транспорта РФ и региональные органы власти. Им предстоит определить, каким образом могут быть реализованы специальные тарифы и какие меры поддержки будут наиболее эффективными для семей с тремя и более детьми.

Требования к перевозчикам и условиям поездок

Отдельный акцент сделан на технической готовности транспортных компаний. В плане указано, что при разработке льготных условий необходимо предусмотреть наличие автомобилей, оборудованных детскими креслами, что напрямую связано с безопасностью перевозок.

Кроме того, документ ориентирует регионы на повышение общей доступности такси для семей с детьми.

Общественный транспорт и сроки реализации

Параллельно Минтрансу и властям субъектов РФ поручено повысить качество общественного транспорта для родителей с детьми. В частности, речь идёт о закупке подвижного состава, приспособленного для перевозки пассажиров с детскими колясками.

Все предусмотренные меры должны быть реализованы до 2030 года. К этому же сроку в агломерациях и городах доля общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного должна вырасти как минимум до 85%.

