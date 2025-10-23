Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Kia K4
Kia K4
© kia.com by KIA is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:15

Тихая революция на колёсах: как электрокары стирают границы прошлого

The Korea Herald: Kia прекратит выпуск модели Soul в 2026 году

Мировая автомобильная индустрия переживает эпоху масштабных перемен. Электрификация, сокращение затрат и стремление компаний к экологичности заставляют производителей пересматривать модельные линейки. На смену бензиновым седанам и купе приходят кроссоверы и электрокары. Какие машины исчезнут с рынка уже в ближайшие годы — в большом обзоре.

Audi: смена поколений

Немецкий бренд активно готовится к полному переходу на электротягу. Классическая Audi A4 уступит место модели A5 с бензиновыми моторами, а через несколько лет вернётся в электрическом виде. Это станет символом новой эры марки.

Среди потерь — спортивный лифтбэк A7, который сойдёт с конвейера в 2026 году, пока только на американском рынке. Вместе с ним уйдёт и S7 с 2,9-литровым V6 мощностью 444 л. с. Единственной оставшейся модификацией станет 621-сильная RS7 Performance, которая продержится как минимум ещё год.

BMW: упрощение и пересмотр стратегии

Компания BMW сокращает линейку в пользу более востребованных моделей. Популярное в прошлом купе-кроссовер X4 перестанет выпускаться после 2025 года — место займёт обновлённый BMW X2, рассчитанный на ту же аудиторию, но в более современной оболочке.

Также завершится производство 8-й серии - и в кузове купе, и в версии Gran Coupe. Вместе с ними уйдёт и M8 Competition, когда-то флагман спортивной линейки бренда.

Модель BMW XM, которую позиционировали как ультрамощный гибридный SUV, столкнулась с низкими продажами. Производитель пересмотрит стратегию, заменив базовый V8 на "турбошестёрку" мощностью 476 л. с.

Genesis: электромобиль без успеха

Премиальный бренд Genesis продолжает развивать линейку, но не все эксперименты оказались удачными. Электрическая версия Electrified G80, дебютировавшая в 2021 году, quietly исчезла с официального сайта марки — пока только в США. За 2024 год продано менее 500 экземпляров, и компания решила сосредоточиться на более популярных моделях.

Бензиновый G80 при этом остаётся в строю, подтверждая, что электрификация должна идти не в ущерб спросу.

Infiniti: ставка на кроссоверы

Infiniti объявила о завершении выпуска QX50, который долгое время считался базовой моделью в линейке SUV. На смену придёт более крупный и технологичный QX60.

Не спас ситуацию и купе-вариант QX55, появившийся в 2022 году. Несмотря на привлекательный дизайн и 260-сильный двигатель, он не нашёл аудитории. В итоге оба кроссовера будут сняты с производства.

Kia: прощание с Soul

Знаковая модель Kia Soul, одна из самых узнаваемых в своём сегменте, завершит свой путь в 2026 году. За 17 лет на рынке компактный кроссовер стал символом доступности и простоты, но новые реалии требуют обновления.

На большинстве рынков Soul уступит место моделям Seltos и K4, которые предлагают больше технологий и просторный салон при умеренной цене.

Mercedes-Benz: электрификация с осторожностью

Компания Mercedes-Benz также делает ставку на электромобили, но не все эксперименты оказались удачными. Электрический EQB, дебютировавший в 2021 году, будет снят с производства в 2026-м из-за низкого спроса в США.

Под угрозой и GLC Coupe - ожидается, что к 2025 году его объединят с GLE Coupe в одну универсальную модель, чтобы сократить затраты и повысить маржинальность.

Lexus: пересмотр спортивной линейки

Марка Lexus известна своей надёжностью и выразительным дизайном, но не все модели справились с задачей найти аудиторию. Гибридный LC500h с 3,5-литровым V6 и двумя электромоторами исчезнет с рынка в 2026 году. Версия с атмосферным V8 мощностью 471 л. с. при этом останется в строю.

Модель Lexus RC, вышедшая в 2014-м, так и не стала бестселлером. Вместе с ней компания прекратит выпуск RC F, закрыв целое направление компактных купе. После этого LC останется единственным классическим купе марки с задним приводом.

Porsche: готовится к электрическому будущему

Даже культовый Porsche не избежал пересмотра линейки. Классические 718 Boxster и 718 Cayman уходят с рынка, чтобы возродиться в новом — электрическом — формате. Разработка идёт с отставанием, но известно, что будущий Cayman EV сохранит центральную компоновку, а аккумуляторы разместят в середине кузова.

Под вопросом и будущее Macan. Хотя изначально планировалось отказаться от ДВС-версии, падение интереса к электромобилям заставило компанию пересмотреть планы. С учётом того, что Macan остаётся самым продаваемым Porsche, решение отложить его уход выглядит логичным.

Volvo: эпоха седанов подходит к концу

Шведский бренд Volvo постепенно сворачивает выпуск классических моделей. Компактный седан S60, появившийся ещё в 2000 году, уйдёт с рынка из-за падения продаж. Старшая модель S90 сохранится только для Китая — в США её уже сняли с производства.

Высокопроизводительный универсал V60 Polestar Engineered, сочетающий турбомотор и гибридную установку мощностью 455 л. с., вероятно, тоже завершит карьеру в 2026 году. А большой V90 уже официально покинул конвейер, освободив место кроссоверам и электромобилям.

Acura и Nissan: смена формата

Acura завершила выпуск седана TLX, не выдержавшего конкуренции с SUV-сегментом. За 2024 год продано всего около 7 тысяч машин. Однако компания уже готовит замену — новый электрический RSX.

Nissan продолжает сокращать линейку седанов. После ухода Maxima пришёл черёд Altima, существующей с 1993 года. Эпоха доступных седанов подходит к концу: теперь компания делает ставку на кроссоверы и электрокары, отражая мировые тенденции.

Таблица "Сравнение"

Марка Уходящие модели Замена / альтернатива
Audi A4, A7, S7 Электрическая A5
BMW X4, 8 Series, M8 Новый X2
Genesis Electrified G80 Бензиновый G80
Infiniti QX50, QX55 QX60
Kia Soul Seltos, K4
Mercedes-Benz EQB, GLC Coupe Объединённая модель
Lexus LC500h, RC, RC F LC500
Porsche 718 Boxster, 718 Cayman Cayman EV
Volvo S60, S90, V60, V90 Кроссоверы
Acura TLX RSX
Nissan Altima Электрокары

А что если…

Если тренд на электрификацию сохранится, то уже к концу десятилетия привычные имена, вроде A4, S60 или Altima, останутся лишь в истории. Производители стремятся не просто модернизировать модельный ряд, но и перестроить всю философию бренда — от дизайна до логистики.

Пока часть автолюбителей ностальгирует по классическим седанам, другие готовы менять бензиновый комфорт на бесшумную динамику электротяги.

Плюсы и минусы

Формат Плюсы Минусы
Электромобили Экономичность, тишина, экология Цена, инфраструктура, дальность
Классические модели Проверенные двигатели, привычный стиль Расход, налоги, ужесточение норм

FAQ

Почему бренды отказываются от популярных моделей?
Из-за падения спроса, роста конкуренции и необходимости инвестировать в электрификацию.

Будут ли возвращаться снятые с производства модели?
Некоторые — да, но уже в новом формате: как электрокары или гибриды.

Стоит ли покупать уходящие модели сейчас?
Да, если нравится дизайн и нет страха потерять поддержку. Многие из них уже стали коллекционными.

Мифы и правда

Миф: электромобили полностью вытеснят ДВС к 2030 году.
Правда: переход займёт больше времени — инфраструктура и производство батарей пока не готовы к массовому переходу.

Миф: бензиновые автомобили теряют смысл.
Правда: для дальних поездок и холодных регионов они по-прежнему остаются оптимальными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Omdia: Apple пропустит iPhone 19 и выпустит iPhone 20 к 20-летию линейки вчера в 23:01
Экран без границ, как новый мир: Apple готовит iPhone 20, который перевернёт всё, что мы знали о смартфонах

Apple готовит юбилейный прорыв — вместо iPhone 19 компания представит iPhone 20 с экраном без вырезов и камерой под дисплеем. Что известно о будущем смартфоне?

Читать полностью » Руководитель СТО Николаев: при бережном обращении ремень ГРМ способен ходить и 150 тысяч км вчера в 22:20
Ваш ремень ГРМ живёт в страхе: эти привычки водителя убивают его раньше срока

Мастера СТО раскрыли простой способ, который помогает ремню ГРМ служить дольше без вложений и сложного обслуживания — всё зависит лишь от привычек водителя.

Читать полностью » Моторист Беляев: российские масла не уступают дорогим брендам по качеству вчера в 22:16
Переплачиваете за масло в 3 раза? Вот как автопроизводители разводят водителей

Моторист развеял миф о дорогом масле: почему цена не гарантирует качества и какие современные аналоги защищают двигатель не хуже известных брендов.

Читать полностью » Volvo Cars уволит около тысячи сотрудников в Швеции вчера в 21:35
Премиум с привкусом безработицы: как Volvo зарабатывает на собственных увольнениях

Volvo Cars объявила о новой волне сокращений в Швеции. Почему компания увольняет тысячу сотрудников, несмотря на рост прибыли, — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Geely и Chery возглавили рейтинг репутации автопроизводителей J. D. Power China вчера в 20:28
Когда "китайцы" стали образцом надёжности: как Geely и Chery превратились в новых "японцев"

Китайские автопроизводители впервые обошли японские марки в рейтинге репутации J.D. Power. Почему это произошло и какие бренды стали лидерами?

Читать полностью » Цены на iPhone 17 в России упали на 30% через месяц после старта продаж — данные Hi-Tech вчера в 20:20
Грянул ценовой шторм: iPhone 17 стал рекордсменом по падению стоимости

Новый iPhone 17 всего за месяц после выхода подешевел почти на треть. Почему цены рухнули так быстро — и стоит ли спешить с покупкой сейчас?

Читать полностью » Парковка под деревом повышает риск перегрева двигателя из-за застоя воздуха вчера в 19:46
Вы спасаете машину от жары — и сами её губите: чем опасна парковка под деревом

Парковка под деревом кажется спасением от жары, но может обернуться дорогим ремонтом. Разбираем, какие опасности скрывает летняя тень и как защитить авто.

Читать полностью » MG ZS вошёл в тройку самых продаваемых автомобилей в Испании по данным автодилеров вчера в 18:39
За 17 тысяч — почти премиум: как MG ZS заставил европейцев забыть о Duster и Clio

MG ZS стремительно набирает популярность в Европе, предлагая три версии — бензиновую, гибридную и электрическую. Но у каждой из них есть свои компромиссы, о которых стоит знать перед покупкой.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus возглавили рейтинг подержанных иномарок в России
Культура и шоу-бизнес
Каллум Тернер и Адриа Архона снимутся в философской драме "Alone Together" режиссёра Бена Шаррока
Спорт и фитнес
Лучшая тренировка для контроля над телом и улучшения выносливости — фартлек
Еда
Ассоциация итальянской кухни заявила, что паста e fagioli — символ аутентичного Неаполя
Наука
Потсдамский институт имени Лейбница сообщил о деформации гало тёмной материи
Дом
Эксперты по интерьеру перечислили факторы, мешающие создать комфортную кухню
Красота и здоровье
Онколог Бамматов: у Маргариты Симоньян высокие шансы полностью вылечиться от рака
ПФО
В центре Пензы сохраняются ограничения на мобильный интернет — заявление Минцифры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet