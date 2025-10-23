Тихая революция на колёсах: как электрокары стирают границы прошлого

Мировая автомобильная индустрия переживает эпоху масштабных перемен. Электрификация, сокращение затрат и стремление компаний к экологичности заставляют производителей пересматривать модельные линейки. На смену бензиновым седанам и купе приходят кроссоверы и электрокары. Какие машины исчезнут с рынка уже в ближайшие годы — в большом обзоре.

Audi: смена поколений

Немецкий бренд активно готовится к полному переходу на электротягу. Классическая Audi A4 уступит место модели A5 с бензиновыми моторами, а через несколько лет вернётся в электрическом виде. Это станет символом новой эры марки.

Среди потерь — спортивный лифтбэк A7, который сойдёт с конвейера в 2026 году, пока только на американском рынке. Вместе с ним уйдёт и S7 с 2,9-литровым V6 мощностью 444 л. с. Единственной оставшейся модификацией станет 621-сильная RS7 Performance, которая продержится как минимум ещё год.

BMW: упрощение и пересмотр стратегии

Компания BMW сокращает линейку в пользу более востребованных моделей. Популярное в прошлом купе-кроссовер X4 перестанет выпускаться после 2025 года — место займёт обновлённый BMW X2, рассчитанный на ту же аудиторию, но в более современной оболочке.

Также завершится производство 8-й серии - и в кузове купе, и в версии Gran Coupe. Вместе с ними уйдёт и M8 Competition, когда-то флагман спортивной линейки бренда.

Модель BMW XM, которую позиционировали как ультрамощный гибридный SUV, столкнулась с низкими продажами. Производитель пересмотрит стратегию, заменив базовый V8 на "турбошестёрку" мощностью 476 л. с.

Genesis: электромобиль без успеха

Премиальный бренд Genesis продолжает развивать линейку, но не все эксперименты оказались удачными. Электрическая версия Electrified G80, дебютировавшая в 2021 году, quietly исчезла с официального сайта марки — пока только в США. За 2024 год продано менее 500 экземпляров, и компания решила сосредоточиться на более популярных моделях.

Бензиновый G80 при этом остаётся в строю, подтверждая, что электрификация должна идти не в ущерб спросу.

Infiniti: ставка на кроссоверы

Infiniti объявила о завершении выпуска QX50, который долгое время считался базовой моделью в линейке SUV. На смену придёт более крупный и технологичный QX60.

Не спас ситуацию и купе-вариант QX55, появившийся в 2022 году. Несмотря на привлекательный дизайн и 260-сильный двигатель, он не нашёл аудитории. В итоге оба кроссовера будут сняты с производства.

Kia: прощание с Soul

Знаковая модель Kia Soul, одна из самых узнаваемых в своём сегменте, завершит свой путь в 2026 году. За 17 лет на рынке компактный кроссовер стал символом доступности и простоты, но новые реалии требуют обновления.

На большинстве рынков Soul уступит место моделям Seltos и K4, которые предлагают больше технологий и просторный салон при умеренной цене.

Mercedes-Benz: электрификация с осторожностью

Компания Mercedes-Benz также делает ставку на электромобили, но не все эксперименты оказались удачными. Электрический EQB, дебютировавший в 2021 году, будет снят с производства в 2026-м из-за низкого спроса в США.

Под угрозой и GLC Coupe - ожидается, что к 2025 году его объединят с GLE Coupe в одну универсальную модель, чтобы сократить затраты и повысить маржинальность.

Lexus: пересмотр спортивной линейки

Марка Lexus известна своей надёжностью и выразительным дизайном, но не все модели справились с задачей найти аудиторию. Гибридный LC500h с 3,5-литровым V6 и двумя электромоторами исчезнет с рынка в 2026 году. Версия с атмосферным V8 мощностью 471 л. с. при этом останется в строю.

Модель Lexus RC, вышедшая в 2014-м, так и не стала бестселлером. Вместе с ней компания прекратит выпуск RC F, закрыв целое направление компактных купе. После этого LC останется единственным классическим купе марки с задним приводом.

Porsche: готовится к электрическому будущему

Даже культовый Porsche не избежал пересмотра линейки. Классические 718 Boxster и 718 Cayman уходят с рынка, чтобы возродиться в новом — электрическом — формате. Разработка идёт с отставанием, но известно, что будущий Cayman EV сохранит центральную компоновку, а аккумуляторы разместят в середине кузова.

Под вопросом и будущее Macan. Хотя изначально планировалось отказаться от ДВС-версии, падение интереса к электромобилям заставило компанию пересмотреть планы. С учётом того, что Macan остаётся самым продаваемым Porsche, решение отложить его уход выглядит логичным.

Volvo: эпоха седанов подходит к концу

Шведский бренд Volvo постепенно сворачивает выпуск классических моделей. Компактный седан S60, появившийся ещё в 2000 году, уйдёт с рынка из-за падения продаж. Старшая модель S90 сохранится только для Китая — в США её уже сняли с производства.

Высокопроизводительный универсал V60 Polestar Engineered, сочетающий турбомотор и гибридную установку мощностью 455 л. с., вероятно, тоже завершит карьеру в 2026 году. А большой V90 уже официально покинул конвейер, освободив место кроссоверам и электромобилям.

Acura и Nissan: смена формата

Acura завершила выпуск седана TLX, не выдержавшего конкуренции с SUV-сегментом. За 2024 год продано всего около 7 тысяч машин. Однако компания уже готовит замену — новый электрический RSX.

Nissan продолжает сокращать линейку седанов. После ухода Maxima пришёл черёд Altima, существующей с 1993 года. Эпоха доступных седанов подходит к концу: теперь компания делает ставку на кроссоверы и электрокары, отражая мировые тенденции.

Таблица "Сравнение"

Марка Уходящие модели Замена / альтернатива Audi A4, A7, S7 Электрическая A5 BMW X4, 8 Series, M8 Новый X2 Genesis Electrified G80 Бензиновый G80 Infiniti QX50, QX55 QX60 Kia Soul Seltos, K4 Mercedes-Benz EQB, GLC Coupe Объединённая модель Lexus LC500h, RC, RC F LC500 Porsche 718 Boxster, 718 Cayman Cayman EV Volvo S60, S90, V60, V90 Кроссоверы Acura TLX RSX Nissan Altima Электрокары

А что если…

Если тренд на электрификацию сохранится, то уже к концу десятилетия привычные имена, вроде A4, S60 или Altima, останутся лишь в истории. Производители стремятся не просто модернизировать модельный ряд, но и перестроить всю философию бренда — от дизайна до логистики.

Пока часть автолюбителей ностальгирует по классическим седанам, другие готовы менять бензиновый комфорт на бесшумную динамику электротяги.

Плюсы и минусы

Формат Плюсы Минусы Электромобили Экономичность, тишина, экология Цена, инфраструктура, дальность Классические модели Проверенные двигатели, привычный стиль Расход, налоги, ужесточение норм

FAQ

Почему бренды отказываются от популярных моделей?

Из-за падения спроса, роста конкуренции и необходимости инвестировать в электрификацию.

Будут ли возвращаться снятые с производства модели?

Некоторые — да, но уже в новом формате: как электрокары или гибриды.

Стоит ли покупать уходящие модели сейчас?

Да, если нравится дизайн и нет страха потерять поддержку. Многие из них уже стали коллекционными.

Мифы и правда

Миф: электромобили полностью вытеснят ДВС к 2030 году.

Правда: переход займёт больше времени — инфраструктура и производство батарей пока не готовы к массовому переходу.

Миф: бензиновые автомобили теряют смысл.

Правда: для дальних поездок и холодных регионов они по-прежнему остаются оптимальными.