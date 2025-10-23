Тихая революция на колёсах: как электрокары стирают границы прошлого
Мировая автомобильная индустрия переживает эпоху масштабных перемен. Электрификация, сокращение затрат и стремление компаний к экологичности заставляют производителей пересматривать модельные линейки. На смену бензиновым седанам и купе приходят кроссоверы и электрокары. Какие машины исчезнут с рынка уже в ближайшие годы — в большом обзоре.
Audi: смена поколений
Немецкий бренд активно готовится к полному переходу на электротягу. Классическая Audi A4 уступит место модели A5 с бензиновыми моторами, а через несколько лет вернётся в электрическом виде. Это станет символом новой эры марки.
Среди потерь — спортивный лифтбэк A7, который сойдёт с конвейера в 2026 году, пока только на американском рынке. Вместе с ним уйдёт и S7 с 2,9-литровым V6 мощностью 444 л. с. Единственной оставшейся модификацией станет 621-сильная RS7 Performance, которая продержится как минимум ещё год.
BMW: упрощение и пересмотр стратегии
Компания BMW сокращает линейку в пользу более востребованных моделей. Популярное в прошлом купе-кроссовер X4 перестанет выпускаться после 2025 года — место займёт обновлённый BMW X2, рассчитанный на ту же аудиторию, но в более современной оболочке.
Также завершится производство 8-й серии - и в кузове купе, и в версии Gran Coupe. Вместе с ними уйдёт и M8 Competition, когда-то флагман спортивной линейки бренда.
Модель BMW XM, которую позиционировали как ультрамощный гибридный SUV, столкнулась с низкими продажами. Производитель пересмотрит стратегию, заменив базовый V8 на "турбошестёрку" мощностью 476 л. с.
Genesis: электромобиль без успеха
Премиальный бренд Genesis продолжает развивать линейку, но не все эксперименты оказались удачными. Электрическая версия Electrified G80, дебютировавшая в 2021 году, quietly исчезла с официального сайта марки — пока только в США. За 2024 год продано менее 500 экземпляров, и компания решила сосредоточиться на более популярных моделях.
Бензиновый G80 при этом остаётся в строю, подтверждая, что электрификация должна идти не в ущерб спросу.
Infiniti: ставка на кроссоверы
Infiniti объявила о завершении выпуска QX50, который долгое время считался базовой моделью в линейке SUV. На смену придёт более крупный и технологичный QX60.
Не спас ситуацию и купе-вариант QX55, появившийся в 2022 году. Несмотря на привлекательный дизайн и 260-сильный двигатель, он не нашёл аудитории. В итоге оба кроссовера будут сняты с производства.
Kia: прощание с Soul
Знаковая модель Kia Soul, одна из самых узнаваемых в своём сегменте, завершит свой путь в 2026 году. За 17 лет на рынке компактный кроссовер стал символом доступности и простоты, но новые реалии требуют обновления.
На большинстве рынков Soul уступит место моделям Seltos и K4, которые предлагают больше технологий и просторный салон при умеренной цене.
Mercedes-Benz: электрификация с осторожностью
Компания Mercedes-Benz также делает ставку на электромобили, но не все эксперименты оказались удачными. Электрический EQB, дебютировавший в 2021 году, будет снят с производства в 2026-м из-за низкого спроса в США.
Под угрозой и GLC Coupe - ожидается, что к 2025 году его объединят с GLE Coupe в одну универсальную модель, чтобы сократить затраты и повысить маржинальность.
Lexus: пересмотр спортивной линейки
Марка Lexus известна своей надёжностью и выразительным дизайном, но не все модели справились с задачей найти аудиторию. Гибридный LC500h с 3,5-литровым V6 и двумя электромоторами исчезнет с рынка в 2026 году. Версия с атмосферным V8 мощностью 471 л. с. при этом останется в строю.
Модель Lexus RC, вышедшая в 2014-м, так и не стала бестселлером. Вместе с ней компания прекратит выпуск RC F, закрыв целое направление компактных купе. После этого LC останется единственным классическим купе марки с задним приводом.
Porsche: готовится к электрическому будущему
Даже культовый Porsche не избежал пересмотра линейки. Классические 718 Boxster и 718 Cayman уходят с рынка, чтобы возродиться в новом — электрическом — формате. Разработка идёт с отставанием, но известно, что будущий Cayman EV сохранит центральную компоновку, а аккумуляторы разместят в середине кузова.
Под вопросом и будущее Macan. Хотя изначально планировалось отказаться от ДВС-версии, падение интереса к электромобилям заставило компанию пересмотреть планы. С учётом того, что Macan остаётся самым продаваемым Porsche, решение отложить его уход выглядит логичным.
Volvo: эпоха седанов подходит к концу
Шведский бренд Volvo постепенно сворачивает выпуск классических моделей. Компактный седан S60, появившийся ещё в 2000 году, уйдёт с рынка из-за падения продаж. Старшая модель S90 сохранится только для Китая — в США её уже сняли с производства.
Высокопроизводительный универсал V60 Polestar Engineered, сочетающий турбомотор и гибридную установку мощностью 455 л. с., вероятно, тоже завершит карьеру в 2026 году. А большой V90 уже официально покинул конвейер, освободив место кроссоверам и электромобилям.
Acura и Nissan: смена формата
Acura завершила выпуск седана TLX, не выдержавшего конкуренции с SUV-сегментом. За 2024 год продано всего около 7 тысяч машин. Однако компания уже готовит замену — новый электрический RSX.
Nissan продолжает сокращать линейку седанов. После ухода Maxima пришёл черёд Altima, существующей с 1993 года. Эпоха доступных седанов подходит к концу: теперь компания делает ставку на кроссоверы и электрокары, отражая мировые тенденции.
Таблица "Сравнение"
|Марка
|Уходящие модели
|Замена / альтернатива
|Audi
|A4, A7, S7
|Электрическая A5
|BMW
|X4, 8 Series, M8
|Новый X2
|Genesis
|Electrified G80
|Бензиновый G80
|Infiniti
|QX50, QX55
|QX60
|Kia
|Soul
|Seltos, K4
|Mercedes-Benz
|EQB, GLC Coupe
|Объединённая модель
|Lexus
|LC500h, RC, RC F
|LC500
|Porsche
|718 Boxster, 718 Cayman
|Cayman EV
|Volvo
|S60, S90, V60, V90
|Кроссоверы
|Acura
|TLX
|RSX
|Nissan
|Altima
|Электрокары
А что если…
Если тренд на электрификацию сохранится, то уже к концу десятилетия привычные имена, вроде A4, S60 или Altima, останутся лишь в истории. Производители стремятся не просто модернизировать модельный ряд, но и перестроить всю философию бренда — от дизайна до логистики.
Пока часть автолюбителей ностальгирует по классическим седанам, другие готовы менять бензиновый комфорт на бесшумную динамику электротяги.
Плюсы и минусы
|Формат
|Плюсы
|Минусы
|Электромобили
|Экономичность, тишина, экология
|Цена, инфраструктура, дальность
|Классические модели
|Проверенные двигатели, привычный стиль
|Расход, налоги, ужесточение норм
FAQ
Почему бренды отказываются от популярных моделей?
Из-за падения спроса, роста конкуренции и необходимости инвестировать в электрификацию.
Будут ли возвращаться снятые с производства модели?
Некоторые — да, но уже в новом формате: как электрокары или гибриды.
Стоит ли покупать уходящие модели сейчас?
Да, если нравится дизайн и нет страха потерять поддержку. Многие из них уже стали коллекционными.
Мифы и правда
Миф: электромобили полностью вытеснят ДВС к 2030 году.
Правда: переход займёт больше времени — инфраструктура и производство батарей пока не готовы к массовому переходу.
Миф: бензиновые автомобили теряют смысл.
Правда: для дальних поездок и холодных регионов они по-прежнему остаются оптимальными.
