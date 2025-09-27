Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чемодан
Чемодан
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:26

Мозг под обстрелом уведомлений: к чему приводит отдых «на проводе»

Психолог Карим Х. Торрес Санчес: отключение от сети в отпуске необходимо для здоровья

Отдых — это не только смена обстановки, но и возможность освободить голову от постоянного потока уведомлений и обязанностей. Современные люди привыкли быть "в сети" круглосуточно, и именно это мешает по-настоящему расслабиться и получить удовольствие от отпуска.

"Отключение от сети — это не просто роскошь; Это необходимо для поддержания здорового ума и счастливой семьи", — сказал клинический психолог Карим Х. Торрес Санчес.

Эксперт напоминает, что мозг человека не приспособлен к бесконечной многозадачности. Попытки одновременно отвечать на письма, вести переписку и при этом наслаждаться отпуском приводят только к усталости и раздражению.

Мозг и отдых: почему важно переключаться

Человеческий мозг обладает ограниченными ресурсами внимания. Когда мы разрываемся между рабочими чатами и живым общением с близкими, страдает и то, и другое. Ошибки становятся неизбежными, а усталость накапливается быстрее.

Санчес отмечает, что постоянное переключение между задачами требует больше энергии, чем сосредоточенность на одной. Поэтому отдых, наполненный рабочими звонками, превращается в путь к выгоранию.

Сравнение: работа и полноценный отпуск

Ситуация

Что происходит

Последствие

Работа во время отпуска

Мозг переключается между задачами

Быстрая усталость, раздражение

Полное отключение

Внимание сосредоточено на отдыхе

Снижение стресса, новые силы

Советы шаг за шагом: подготовка к отпуску

  1. Составьте письмо "вне офиса" с чёткой датой возвращения и контактами для срочных вопросов.
  2. Передайте важные задачи коллеге и заранее обсудите детали.
  3. Предупредите коллег, клиентов и друзей, что не будете на связи.
  4. За день до поездки уберите рабочие приложения с главного экрана смартфона.
  5. Настройте "режим сна" на телефоне, чтобы не отвлекали уведомления.

Как вести себя во время поездки

  1. Определите для себя ограниченное "экранное время".
  2. Отключите лишние уведомления: почта, соцсети, новостные ленты.
  3. Используйте гаджет по назначению: проверили карту — закройте экран.
  4. Сохраняйте ритуалы без техники — совместные ужины, прогулки, экскурсии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: взять ноутбук "на всякий случай".
    Последствие: соблазн поработать и испорченное настроение.
    Альтернатива: планшет или смартфон только для фото и навигации.
  • Ошибка: читать рабочую почту каждое утро.
    Последствие: стресс и мысли о делах.
    Альтернатива: доверить проверку почты ассистенту или коллеге.
  • Ошибка: бесконтрольно сидеть в соцсетях.
    Последствие: потеря времени и сравнение с другими.
    Альтернатива: установить лимиты на приложения.

А что если…

…появится срочный рабочий вопрос? Решение простое: поручите проверку дел надёжному коллеге. В реальности таких ситуаций гораздо меньше, чем кажется.

…дети просят больше времени за экраном? Используйте таймеры и показывайте пример личным поведением: если взрослые в отпуске наслаждаются моментом, дети быстрее включаются в игру и общение.

Плюсы и минусы отключения

Плюсы

Минусы

Восстановление сил

Требует дисциплины

Более глубокое общение с близкими

Первые дни возможна тревога "без телефона"

Повышение креативности

Можно пропустить новости

Снижение стресса

Сложнее контролировать работу удалённо

FAQ

Как выбрать время для отключения?
Лучше всего — отпуск от 7 до 14 дней. Первые дни уйдут на адаптацию, а затем приходит настоящее расслабление.

Сколько стоит такой отдых?
Само "отключение" не стоит ничего, кроме решимости. Дополнительно можно вложиться в SPA, экскурсии или спорт — они усиливают эффект.

Что лучше: полный отказ от гаджетов или ограничение?
Для большинства людей реалистичнее второй вариант. Полный отказ хорош для ретритов и санаториев, а ограничение — для семейного отдыха.

Мифы и правда

  • Миф: "Если не отвечать на сообщения, потеряешь клиентов".
    Правда: заранее настроенные уведомления и автоответчики сохранят отношения.
  • Миф: "Отключение — это эгоизм".
    Правда: наоборот, это забота о себе и близких.
  • Миф: "Мозг отдыхает только во сне".
    Правда: блуждание мыслей без задач тоже восстанавливает силы.

Сон и психология

Отсутствие экранов перед сном улучшает качество сна. Свет от гаджетов сбивает выработку мелатонина, а это мешает полноценному восстановлению. Поэтому вечером лучше уделить время прогулке, чтению или разговорам.

3 интересных факта

  1. В Японии многие компании официально поощряют "цифровой детокс" сотрудников.
  2. Исследования показывают: даже 3 дня без гаджетов улучшают внимание.
  3. В ряде отелей Европы предлагаются "номера без Wi-Fi" для полного отдыха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Томатный сок содержит 17 ккал на 100 г и поддерживает сердце за счёт калия и магния сегодня в 16:31

Любимый напиток может обернуться бедой: когда томатный сок становится опасным

Томатный сок ценят за насыщенный вкус и пользу для организма. Но у этого напитка есть и обратная сторона, о которой важно знать заранее.

Читать полностью » Нутрициолог Сусанна Аллаярова: привычка делиться едой помогает избавиться от переедания сегодня в 16:04

Джо не делится едой, а зря: простой трюк меняет привычки

Узнайте, как привычка делиться едой помогает избежать переедания и формирует здоровые отношения с питанием. Маленькие шаги — большой эффект.

Читать полностью » Исследование British Journal of Health Psychology: фрукты и овощи повышают удовлетворённость жизнью сегодня в 15:45

Ошибка в питании, которая тихо крадёт радость из жизни

Исследование показывает, как рацион влияет на наше счастье. Узнайте, какие продукты помогают стать более удовлетворёнными жизнью и радоваться ей.

Читать полностью » Учёные: овсянка, зелёный чай и рыба поддерживают здоровье печени сегодня в 15:13

Три привычные ошибки в питании, которые превращают здоровую печень в бомбу замедленного действия

Узнайте, какие продукты поддерживают печень и помогают ей справляться с нагрузкой, какие угощения лучше исключить и какие привычки стоит пересмотреть.

Читать полностью » Голубика поддерживает здоровье мозга и снижает холестерин в крови — терапевт Галина Волкова сегодня в 14:49

Голубика работает лучше крема от морщин: как привычная ягода замедляет процессы старения

Голубика помогает замедлить старение, улучшить зрение и укрепить сердце. Как правильно есть ягоду и какие мифы о ней пора развеять?

Читать полностью » Доктор Афонина: избыток соли повышает давление и риск инсульта сегодня в 14:45

Соль медленно душит сердце: инсульт и гипертония прячутся в каждой ложке супа

Почему избыток соли повышает давление и риск инсульта, и какие специи помогут заменить её без потери вкуса.

Читать полностью » Сладости и фастфуд перед сном провоцируют лишний вес и изжогу сегодня в 13:49

Голодный сон хуже сладкого ужина: какие продукты вечером помогают уснуть, а какие мешают

Есть на ночь вредно или полезно? Всё зависит от выбора продуктов. Узнайте, какие перекусы помогут уснуть и не повредят фигуре.

Читать полностью » Невролог Цюпко: диагностика фибромиалгии осложнена отсутствием специфических маркеров сегодня в 13:40

Когда тело горит болью, а врачи не находят причину: что такое фибромиалгия

Почему фибромиалгию трудно диагностировать, какие методы помогают облегчить симптомы и можно ли жить без боли при хроническом заболевании.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Учёные: гвоздика снижает активность бактерий, вызывающих кариес
Технологии

Bloomberg: Intel предложила Apple инвестировать в производство микросхем
Наука

Археологи обнаружили крупное поселение железного века на полуострове Штюльпер-Хук
Садоводство

Одуванчики быстро распространяются на участке, но их можно контролировать с помощью корнеудалителя
Питомцы

Алкоголь и кофе признаны смертельно опасными для кошек
Садоводство

Садоводы назвали оптимальное время посадки тюльпанов осенью
Еда

Бариста называют мёд главным ингредиентом латте с мягким вкусом и карамельными нотами
Дом

Глубокие порезы на пластиковой доске — сигнал к замене — гигиенисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet