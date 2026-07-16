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Школьники на уроке
Школьники на уроке
© commons.wikimedia.org by Jallinson01 is licensed under Общественное достояние (Public Domain)
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:19

Урок выходит из-под контроля: какие действия учеников могут признать нарушением дисциплины

Вопрос определения того, что именно считать нарушением дисциплины в классе, требует четкого подхода, исключающего двусмысленности. Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин в беседе с NewsInfo пояснил, какие действия учеников фактически блокируют учебный процесс.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ разъяснило последствия для учеников, систематически создающих помехи учителю. В ведомстве уточнили, что за повторный срыв занятия школьника отправят на беседу к завучу, а в ряде случаев это может отразиться на дисциплинарной оценке, о чем ранее писали эксперты, оценивающие допустимое поведение в школе.

Эксперт считает, что составление закрытого списка нарушений — путь в никуда, так как его придется постоянно расширять. Любое действие, отвлекающее класс или мешающее педагогу следовать утвержденному плану занятия, должно классифицироваться как препятствие. При этом стоит учитывать, что общее состояние среды в учебных заведениях сегодня требует особого внимания, поскольку внутришкольные конфликты стали расти заметными темпами.

"Неважно, что ученик делает. Запускает самолетики, шепчется, ходит по классу, делает замечания громко. Все, что мешает ведению урока. Есть принцип ведения урока, план урока фиксируется", — отметил Деревягин.

Эксперт подчеркнул, что сегодня каждый этап школьного занятия — от опроса у доски до объяснения темы — имеет жесткий временной регламент. Любое нарушение хронометража, вызванное посторонним вмешательством учеников, превращается в срыв образовательной цели. Стоит помнить, что в последние годы авторитет педагога в классах снижается, что усложняет поддержание рабочей атмосферы.

Также важно понимать структуру самого процесса обучения, так как далеко не всегда поведение детей связано исключительно с дисциплиной, иногда проблему создает неправильная организация нагрузки, о чем часто предупреждают при анализе результатов обучения в домашних условиях.

"Срыв урока — это невозможность осуществления ведения урока. Конкретные перечисления мне кажутся вредными, не то что излишними, а просто вредными", — пояснил аналитик.

Эксперты также напоминают, что для успешного прохождения всех этапов обучения ученикам важно концентрироваться на материале, а не на посторонних предметах, в том числе и на экзаменах, где любое нарушение правил использования смартфона ведет к немедленной остановке работы.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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