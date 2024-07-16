Дизайнер интерьеров, Арт-директор Resource Interiors Ангелина Сафронова рассказывает, какие материалы можно использовать для отделки ванной комнаты в альтернативу всем привычной плитке.

Первым материалом дизайнер назвал микроцемент. Ключевые его преимущества — это простота работы и его неприхотливость. Материал можно положить даже поверх уже существующей плитки, а можно положить на подготовленную бетонную поверхность. Можно подобрать микроцемент, с серым или бежевым оттенком, но если вы хотить что-то интереснее, то стоит прибегнуть к использованию специальной краски для санузлов.

В подобные краски добавлены разные компоненты, которые препятствуют появлению грибка во влажных помещениях, что очень важно. Однако эксперт предостерегает от использования краски в местах, куда непосредственно попадает вода. В таких местах лучше использовать покрытие, не нуждающееся в покраске.

"Латексная — это просто некое название. Главное, чтобы она [краска] шла именно для ванных, имела в составе противогрибковый компонент и обладала влагозащитными свойствами при высыхании", — ответил дизайнер на вопрос о замене плитки латексной краской.

Для многих будет неожиданностью использование обоев при отделке ванной комнаты. Есть обои, которые идут для ванных комнат, и они сверху могут дополнительно покрываться специальным лаком. Дизайнеры часто используют обои в более дорогих решениях для ванной комнаты.

Также в зонах, куда нет прямого попадания воды, можно использовать панели. Материал для них — это ЛДСП, натуральное дерево, натуральный шпон. Часто ими отделывается пространство за унитазом.

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