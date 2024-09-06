Шесть веских причин не заводить вельш корги: они кусают за пятки и много линяют

Несмотря на миловидную и добродушную внешность уэльских пастушьих собак, вельш корги — не самые простые питомцы. Есть минимум 6 причин, по которым вы не захотите заводить представителей этой породы.
Они любят гулять
Не просто много — а очень много. Корги невероятно активны, им требуются долгие и активные прогулки и физические нагрузки, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Если вам нужна диванная комнатная собака, то корги — явно не ваш вариант.
Они линяют
Плотная двойная шерсть корги линяет весь год, поэтому вычесывать собаку придётся каждый день. К тому же линька увеличивает необходимость в уборке квартиры.
Они кусаются
Корги могут хватать людей за пятки. Причина — не в агрессии. Просто корги — пастушьи собаки и таким образом они пытаются "загнать людей в стадо", как овец. Инстинкты — что тут поделаешь.
Они не любят одиночество
Корги требуется много общения, поэтому, оставаясь в одиночестве, питомец может сильно страдать. Если вы много времени проводите на работе, то лучше подумайте о собаке другой породы.
Они склонны к ожирению
Корги любит поесть, но хозяину нужно строго следить, чтобы собака не переедала. Иначе питомца ждёт ожирение. Кормить корги нужно строго по часам.
У них слабый позвоночник
Удлинённая анатомия корги требует осторожности при играх, чтобы не травмировать позвоночник собаки. Также у собак этой породы есть генетическая склонность к спонтанным кровотечениям, эпилепсии и дисплазии тазобедренного сустава.
Вельш-ко́рги - породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса.
Фото: Freepik.
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