Шесть веских причин не заводить вельш корги: они кусают за пятки и много линяют

Корги не любят одиночества и кусают людей за пятки

Несмотря на миловидную и добродушную внешность уэльских пастушьих собак, вельш корги — не самые простые питомцы. Есть минимум 6 причин, по которым вы не захотите заводить представителей этой породы.

Они любят гулять

Не просто много — а очень много. Корги невероятно активны, им требуются долгие и активные прогулки и физические нагрузки, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Если вам нужна диванная комнатная собака, то корги — явно не ваш вариант.

Они линяют

Плотная двойная шерсть корги линяет весь год, поэтому вычесывать собаку придётся каждый день. К тому же линька увеличивает необходимость в уборке квартиры.

Они кусаются

Корги могут хватать людей за пятки. Причина — не в агрессии. Просто корги — пастушьи собаки и таким образом они пытаются "загнать людей в стадо", как овец. Инстинкты — что тут поделаешь.

Они не любят одиночество

Корги требуется много общения, поэтому, оставаясь в одиночестве, питомец может сильно страдать. Если вы много времени проводите на работе, то лучше подумайте о собаке другой породы.

Они склонны к ожирению

Корги любит поесть, но хозяину нужно строго следить, чтобы собака не переедала. Иначе питомца ждёт ожирение. Кормить корги нужно строго по часам.

У них слабый позвоночник

Удлинённая анатомия корги требует осторожности при играх, чтобы не травмировать позвоночник собаки. Также у собак этой породы есть генетическая склонность к спонтанным кровотечениям, эпилепсии и дисплазии тазобедренного сустава.

Вельш-ко́рги - породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса.

Фото: Freepik.