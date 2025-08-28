Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спортивный стиль одежды
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Спортивная форма превращается в рассадник болезней быстрее, чем вы думаете

Грязная спортивная одежда повышает риск инфекций — дерматолог UCLA Солеймани

Вы когда-нибудь задумывались, насколько опасно снова надевать одежду после тренировки, если она ещё не успела попасть в стирку? Вроде бы ничего страшного: времени мало, стирка отнимает силы, а дорогие леггинсы жалко гонять в машинке после 20-минутной пробежки. Но эксперты уверены: привычка "второй жизни" у спортивной формы может обернуться проблемами.

Почему это рискованно

На коже человека живут миллионы микроорганизмов — бактерии, грибки и дрожжи. Обычно они безвредны, а часть из них даже необходима для здоровья кожи. Но стоит добавить тепло и влагу, как начинается активный рост. Дерматолог Тео Солеймани (UCLA Health) отмечает: "При тренировке мы потеем, и ткань впитывает всё, что выделяет организм. В тёмных и влажных условиях бактерии и грибки чувствуют себя особенно комфортно".

Ситуацию усугубляет использование тренажёров. Исследование 2019 года в журнале BMC Infectious Diseases показало, что поверхности в спортзалах часто заражены стафилококком (Staphylococcus aureus) и его устойчивой к антибиотикам разновидностью MRSA.

Что носить повторно категорически нельзя

Врачи сходятся во мнении: повторно использовать нижнее бельё после тренировки — худшая идея. Оно собирает наибольшее количество микроорганизмов. Не менее опасны носки и спортивные бра. Даже если они "немного вспотели", лучше сразу отправить их в стирку.

Менее проблемно повторно надеть куртку или ветровку, которые почти не контактируют с телом. Но синтетические ткани — отдельная история. Исследование 2014 года показало, что полиэстер способствует более активному росту бактерий и неприятному запаху, чем хлопок.

Возможные последствия

Если надеть несвежую форму повторно, можно столкнуться с:

  • Раздражением кожи и сыпью. Даже лёгкая потертость может стать "воротами" для бактерий.
  • Фолликулитом. Воспаление волосяных фолликулов часто путают с акне, но оно требует отдельного ухода.
  • Грибковыми инфекциями. От лишая до классической "стопы спортсмена" — влажная ткань создаёт идеальные условия.
  • Запахом и раздражением от солей пота. Минералы, остающиеся на ткани, вызывают трение и микроповреждения кожи.

Можно ли снизить риски

Иногда избежать повторного ношения не получается. В таком случае врачи советуют:

  • сушить одежду на воздухе, а не оставлять в сумке или корзине;
  • ограничиться повторным использованием только тех вещей, которые почти не намокли;
  • при сомнениях ориентироваться на "тест запаха" — если чувствуется, значит пора стирать;
  • обязательно переодеваться и по возможности принимать душ после тренировки.

Доктор Элизабет Ниман (UNC Chapel Hill) подчёркивает: "Если заметили раздражение или потёртости, одежду нужно сразу отправлять в стирку".

Повторное использование спортивной формы время от времени, скорее всего, не приведёт к серьёзным проблемам. Но если это становится привычкой, риск инфекций и раздражений значительно возрастает. Лучшее решение — вовремя стирать вещи или хотя бы просушивать их перед повторным использованием.

