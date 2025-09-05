Паразит "гуляет" под кожей до 30 см в сутки: редкая болезнь добралась до региона

В Пензенской области зарегистрирован один случай дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое передаётся человеку через укус комара.

Что это за болезнь

Дирофиляриоз — это гельминтоз, при котором паразиты поселяются под кожей человека. Они могут поражать разные участки тела — от глаз до половых органов.

Характерные особенности:

на ранних стадиях ощущается миграция гельминта под кожей (до 30 см за двое суток);

позже он окружает себя капсулой, образуя уплотнение или опухоль, внутри которой пациент ощущает шевеление;

в более чем 50% случаев поражаются органы зрения.

Диагностика и лечение

Первичный диагноз часто путают с фибромой, кистой, атеромой или опухолью .

Единственный способ лечения — хирургическое удаление паразита вместе с капсулой.

Врачи, которые сталкиваются с заболеванием

Из-за разнообразных проявлений с дирофиляриозом могут столкнуться специалисты разных направлений: офтальмологи, хирурги, дерматовенерологи, онкологи, стоматологи, отоларингологи.

География и случаи

В Пензенской области ежегодно фиксируется от 1 до 11 случаев с 2000 года.

Некоторые эпизоды в других регионах становились широко известными:

в Кемерове у женщины извлекли 4-сантиметрового червя из глаза,

в Астрахани — у 17-летней девушки достали паразита длиной 12 см,

в Нижнем Новгороде — паразит был обнаружен в мошонке у подростка.

Как защититься

Основная профилактика — использование средств от комаров, особенно во время прогулок в лесу и парках.