Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дирижабль над городом
Дирижабль над городом
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Главная / Технологии
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:16

Самолеты и вертолеты получат неожиданного конкурента: в России возрождают забытый вид транспорта

Возвращение к использованию дирижаблей в России продиктовано появлением инновационных пожаробезопасных материалов и острой потребностью в эффективной логистике для труднодоступных регионов, пояснил Заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что современные технологии позволяют превратить воздухоплавательные аппараты в надежный и экономичный вид транспорта.

Ранее сообщалось, что в России впервые разработали и приняли национальный стандарт — ГОСТ "Дирижабли. Общие технические условия". Документ, который вступит в силу с 1 февраля 2027 года, устанавливает требования к самим аппаратам, их компонентам и объектам наземной инфраструктуры. Это подтверждает, что дирижаблестроение рассматривается не как возвращение к прошлому, а как перспективное высокотехнологичное направление.

Развитие таких систем идет параллельно с другими авиационными проектами. Так, в стране активно проводятся летные испытания двигателя для новых типов воздушных судов.

Смирнов отметил, что одной из ключевых причин ренессанса дирижаблей является возможность их использования в качестве беспилотных грузовых платформ. По его словам, современные аппараты способны перевозить до ста тонн груза на огромные расстояния, используя силу ветра и практически не расходуя топливо. Это особенно актуально для обеспечения северного завоза и снабжения удаленных территорий тайги или Камчатки, где отсутствует развитая сеть аэродромов.

"Это устройство может лететь не нуждаясь ни в каком топливе, только пользуясь силой ветра. Ветры, особенно на высотах, достигают ста и более километров в час скорости. Дирижабль может лететь на этой же скорости, не используя никаких двигателей и вообще никакого горючего и топлива", — подчеркнул Смирнов.

Специалист также напомнил об оборонном значении воздухоплавания, приведя в пример опыт Великой Отечественной войны, когда дирижабли эффективно защищали города от бомбардировок. В современных реалиях такие аппараты могут вновь стать элементом системы безопасности.

Вопрос подготовки кадров для новой отрасли, по мнению эксперта, не является критическим. Смирнов уверен, что существующая база авиационных вузов позволит оперативно открыть факультеты для обучения техников и операторов дирижаблей. Хотя Россия сейчас находится в роли догоняющей стороны, накопленный еще в советское время научный потенциал позволяет быстро включиться в мировую гонку дирижаблестроения. Технологический суверенитет в этой сфере не менее важен, чем развитие наземных систем.

"При наличии политической воли и при наличии системных, системных мер регулирующих государственных органов, никаких проблем нет приступить к дирижаблестроению и открыть новые трассы для этого типа транспорта. Массовое появление новых технологий очень правильно возвращает нас к воздухоплаванию, которое в свое время показало очень высокую эффективность", — резюмировал эксперт.
Проверено экспертом: эксперт в области технологий Марина Левченко

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Местный интернет может стать редкостью: новая реформа поставила провайдеров перед выбором 04.09.2026 в 12:55

IT-эксперт Урван Парфентьев прокомментировал NewsInfo ужесточение норм для провайдеров в регионах.

Читать полностью » Искусственный интеллект упрощает учебу школьникам: цена такой помощи оказалась неожиданной 03.09.2026 в 11:50

Программист Кирилл Ситнов прокомментировал NewsInfo ограничение для американских школьников использования нейросетей при выполнении заданий .

Читать полностью » Эпоха домашних компьютеров может закончиться: рынок незаметно переводят на совсем другую модель 26.08.2026 в 17:49

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук предположил в беседе с NewsInfo, насколько могут подорожать персональные компьютеры.

Читать полностью » Контент без нейросетей предлагают помечать отдельно: за новой идеей увидели спорный интерес 24.08.2026 в 14:14

Программист Кирилл Ситнов оценил для NewsInfo инициативу маркировки контента, созданного человеком, а не искусственным интеллектом.

Читать полностью » Клиент бесследно исчез из поля зрения банка: как профессионалы вычисляют людей даже без телефонов 23.07.2026 в 10:43

Внештатные ситуации в банковской сфере заставляют экспертов применять нестандартные методы поиска, когда привычные каналы связи оказываются недоступными.

Читать полностью » Биометрия поставит мошенникам новый барьер: почему не ждать полной защиты банковских операций 22.07.2026 в 14:11

Эксперт по IT-безопасности Алексей Курочкин прокомментировал NewsInfo предложение использовать биометрию при переводах денежных средств.

Читать полностью » Гонка нейросетей вышла на глобальный уровень: Россия делает ставку на неожиданного партнера 17.07.2026 в 15:29

Эксперт по искусственному интеллекту Кирилл Готовцев пояснил NewsInfo, почему сотрудничество в сфере нейросетей становится для государства вопросом сохранения стратегических позиций.

Читать полностью » Интернет обещает избавить от вредной привычки за день: почему быстрый способ не срабатывает 17.07.2026 в 13:18

Психолог Алиса Метелина пояснила NewsInfo, почему интернет-советы по избавлению от вредных привычек зачастую сами становятся вредными.

Читать полностью »

Новости
Не скидка, а смена адреса: новый кроссовер Changan может подешеветь по неожиданной причине
Невероятное решение инженеров Honda: новая деталь навсегда изменила возможности популярных моделей
От деревенской простоты до ресторанной подачи: греческий салат меняется без лишней возни
Общество
Финансовые пирамиды научились выглядеть солидно: одна деталь помогает распознать обман
Лишние кресла на свалку: гигантский кроссовер лишили третьего ряда ради невероятного комфорта
Ипотека не спасла, рассрочка подвела: рынок новостроек столкнулся с проблемой
Экономика
В России могут затормозить снижение ключевой ставки: причина оказалась не только в инфляции
Общество
Тревожные новости заставляют мозг жить в режиме угрозы: как разорвать замкнутый круг
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet