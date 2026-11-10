Самолеты и вертолеты получат неожиданного конкурента: в России возрождают забытый вид транспорта

Возвращение к использованию дирижаблей в России продиктовано появлением инновационных пожаробезопасных материалов и острой потребностью в эффективной логистике для труднодоступных регионов, пояснил Заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что современные технологии позволяют превратить воздухоплавательные аппараты в надежный и экономичный вид транспорта.

Ранее сообщалось, что в России впервые разработали и приняли национальный стандарт — ГОСТ "Дирижабли. Общие технические условия". Документ, который вступит в силу с 1 февраля 2027 года, устанавливает требования к самим аппаратам, их компонентам и объектам наземной инфраструктуры. Это подтверждает, что дирижаблестроение рассматривается не как возвращение к прошлому, а как перспективное высокотехнологичное направление.

Развитие таких систем идет параллельно с другими авиационными проектами. Так, в стране активно проводятся летные испытания двигателя для новых типов воздушных судов.

Смирнов отметил, что одной из ключевых причин ренессанса дирижаблей является возможность их использования в качестве беспилотных грузовых платформ. По его словам, современные аппараты способны перевозить до ста тонн груза на огромные расстояния, используя силу ветра и практически не расходуя топливо. Это особенно актуально для обеспечения северного завоза и снабжения удаленных территорий тайги или Камчатки, где отсутствует развитая сеть аэродромов.

"Это устройство может лететь не нуждаясь ни в каком топливе, только пользуясь силой ветра. Ветры, особенно на высотах, достигают ста и более километров в час скорости. Дирижабль может лететь на этой же скорости, не используя никаких двигателей и вообще никакого горючего и топлива", — подчеркнул Смирнов.

Специалист также напомнил об оборонном значении воздухоплавания, приведя в пример опыт Великой Отечественной войны, когда дирижабли эффективно защищали города от бомбардировок. В современных реалиях такие аппараты могут вновь стать элементом системы безопасности.

Вопрос подготовки кадров для новой отрасли, по мнению эксперта, не является критическим. Смирнов уверен, что существующая база авиационных вузов позволит оперативно открыть факультеты для обучения техников и операторов дирижаблей. Хотя Россия сейчас находится в роли догоняющей стороны, накопленный еще в советское время научный потенциал позволяет быстро включиться в мировую гонку дирижаблестроения. Технологический суверенитет в этой сфере не менее важен, чем развитие наземных систем.

"При наличии политической воли и при наличии системных, системных мер регулирующих государственных органов, никаких проблем нет приступить к дирижаблестроению и открыть новые трассы для этого типа транспорта. Массовое появление новых технологий очень правильно возвращает нас к воздухоплаванию, которое в свое время показало очень высокую эффективность", — резюмировал эксперт.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Марина Левченко

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