Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильный диск
Автомобильный диск
© Freepik by senivpetro
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована вчера в 12:51

Что будет, если поставить шину задом наперёд: правда о направленном протекторе

Эксперимент ETRTO показал: эффективность направленных шин почти не меняется при неправильной установке

Автомобильные шины с направленным рисунком протектора долгое время считались чуть ли не эталоном безопасности в дождливую погоду. Их особая форма канавок создавалась ради того, чтобы быстро выводить воду из пятна контакта и тем самым снижать риск аквапланирования. Но что произойдёт, если такую покрышку установить "задом наперёд"?

Зачем придумали направленный протектор

Главная идея таких шин — улучшенный отвод влаги. Канавки протектора расположены под углом, и при правильном вращении они словно насосы выталкивают воду в стороны. Благодаря этому шина дольше сохраняет сцепление с асфальтом даже в сильный дождь.

Если же колесо поставлено неправильно, то логика подсказывает: канавки не будут работать по назначению. Более того, возникает опасение, что вода начнёт скапливаться под шиной, ускоряя наступление аквапланирования.

Как определить правильное направление

На боковине каждой шины с направленным протектором производитель ставит маркировку: стрелку или надпись Rotation. Она указывает, в какую сторону колесо должно вращаться при движении вперёд. При установке резины в шиномонтаже важно проверить этот знак — это простейшая гарантия правильного монтажа.

Где чаще всего допускают ошибку

  1. При сезонной замене колёс, когда резина хранится прямо на дисках.

  2. В шиномонтаже, если мастер не обратил внимание на стрелки.

  3. При срочной установке "запаски" на трассе — обычно в таких ситуациях не до деталей.

Чем грозит неправильная установка

В 2018 году Европейская техническая организация по шинам и колёсам (ETRTO) провела эксперимент: сравнила эффективность направленных шин, установленных правильно и наоборот.

Результат оказался неожиданным. Управляемость, тормозной путь и поведение машины на мокрой дороге почти не изменялись. Единственное различие — скорость наступления аквапланирования: при правильной установке оно происходило немного позже. Но разница составила всего несколько километров в час, то есть фактически минимальна.

Практический вывод

На изношенных шинах преимущества направленного рисунка практически сводятся к нулю. А если резина новая, то даже установленная "наоборот" она обеспечивает близкие характеристики к "правильному" положению.

Тем не менее специалисты советуют ориентироваться на указания производителя: это снижает вероятность ошибок и поддерживает гарантийные условия эксплуатации.

Плюсы и минусы направленного протектора

Плюсы Минусы
Более эффективный отвод воды на новых шинах Требует строгого соблюдения направления установки
Уверенность в поведении машины на скорости С течением времени разница почти исчезает
Улучшенный дизайн протектора При износе свойства приближаются к обычным шинам

Сравнение типов протекторов

Тип Особенности Применение
Симметричный Простая конструкция, можно ставить в любом направлении Бюджетные авто, городские условия
Асимметричный Разные зоны протектора для сухой и мокрой дороги Универсальные, средний ценовой сегмент
Направленный Канавки в форме "ёлочки" для отвода воды Ставка на скоростные поездки в дождь

Советы шаг за шагом

  • Проверяйте стрелку Rotation при каждой установке.

  • При покупке шин уточняйте, какой тип протектора у модели.

  • Храните колёса так, чтобы не стиралась маркировка на боковинах.

  • В случае сомнений попросите мастера шиномонтажа показать правильность установки.

Мифы и правда

  • Миф: если поставить направленную шину "наоборот", машина станет неуправляемой.
    Правда: разница минимальна, но производитель рекомендует соблюдать направление.

  • Миф: направленный протектор полностью защищает от аквапланирования.
    Правда: шина лишь немного отсрочивает его наступление, а главное — стиль вождения.

  • Миф: такие шины всегда лучше других.
    Правда: в условиях сильного износа они теряют свои преимущества и работают как обычные.

FAQ

Как понять, что шина направленная?
На боковине будет стрелка или слово Rotation.

Можно ли ездить с неправильно установленной шиной?
Да, но эффективность отвода воды будет немного ниже.

Что лучше выбрать — направленные или асимметричные шины?
Асимметричные более универсальны, направленные предпочтительнее для скоростной езды в дождливых условиях.

Исторический контекст

Первый направленный протектор появился в конце XX века, когда производители начали активно бороться с эффектом аквапланирования. Особенно популярны такие шины стали в 1990-х, когда росла мода на скоростные автомобили и маркетинг безопасности выходил на первый план.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать стрелку Rotation → Чуть более раннее аквапланирование → Проверять маркировку при установке.

  • Ездить на изношенной резине → Потеря сцепления на мокрой дороге → Своевременная замена покрышек.

  • Ставить "запаску" не по направлению → Незначительное ухудшение отвода воды → Ограничить скорость и заменить колесо в сервисе.

А что если…

Что будет, если ездить всё время на "перепутанных" шинах? По сути, ничего критичного. Но при резком дожде и высокой скорости машина может чуть раньше потерять сцепление с дорогой. А это уже риск, который легко избежать, просто посмотрев на стрелку перед установкой.

Интересные факты

  1. В Японии и США направленные шины популярнее, чем в Европе — там климат чаще дождливый.

  2. Многие автоспорт-команды используют асимметричные протекторы вместо направленных.

  3. Некоторые производители экспериментировали с "двойным" рисунком протектора, совмещая направленный и асимметричный тип.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

За видеорегистратор на лобовом стекле штрафа нет, если не мешает обзору — автоэксперты сегодня в 12:01

Миф о штрафах за видеорегистратор: что инспекторы ДПС на самом деле проверяют

Как выбрать место, крепление и способ питания для видеорегистратора, чтобы он был надёжным помощником на дороге.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, чем опасна старая трансмиссионная жидкость в автоматической коробке сегодня в 11:57

Рывки и перегрев начинаются с бачка: скрытая роль ATF

Через сколько километров менять масло в АКПП, как понять, что пришло время, и чем отличаются полная и частичная замена.

Читать полностью » Hyundai снизила цены на модели Alcazar, Tucson и Verna в Индии из-за изменений в налогах сегодня в 6:06

Hyundai раздает скидки на свои модели: как новые налоги перевернули рынок автомобилей

Снижение цен на автомобили Hyundai после реформы GST 2.0 принесло покупателям выгодные предложения на популярные модели. Узнайте, как это повлияет на рынок.

Читать полностью » АвтоВАЗ представит новые комплектации Lada Vesta с улучшенным комфортом и безопасностью осенью 2025 года сегодня в 5:51

Секреты новых Lada Vesta: что скрывают новые версии автомобиля

АвтоВАЗ готовит к запуску новые версии Lada Vesta, включая спортивную модель, газовую версию и усовершенствованную комплектацию. Какие особенности ждут покупателей?

Читать полностью » В России водитель получил штраф за блокировку мусоровоза — юрист Орест Мацала назвал шансы на обжалование сегодня в 5:15

Фото с телефона оказалось решающим: штраф прилетел прямо за парковку во дворе

Штраф за парковку у мусорных баков можно оспорить — но только если в постановлении есть ошибки или сомнения в факте нарушения.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему абразивную полировку стоит отложить до весны сегодня в 4:55

Осень – не только листья: как полировка может спасти вашу машину от зимних бед

Защитная или абразивная полировка кузова? Узнайте, какой вид полировки лучше выбрать для осенней подготовки автомобиля к зиме и как избежать ошибок, которые могут привести к коррозии.

Читать полностью » Михаил Черников: электронные водительские удостоверения появятся в России в ближайшие годы сегодня в 4:26

Водители в шоке: привычные документы скоро могут перестать работать

В России готовят переход на электронные права и СТС: когда они заменят пластик, как будут работать QR-коды и какие подводные камни ждут водителей.

Читать полностью » Ford занимает первое место по лояльности среди автопроизводителей, несмотря на кризис доверия сегодня в 3:55

Кризис качества, но не лояльности: почему Ford до сих пор в центре внимания покупателей

Несмотря на проблемы с качеством, Ford удерживает лидерство по лояльности среди автопроизводителей. Почему покупатели остаются верными бренду, несмотря на риски?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Александр Мостовой отреагировал на банкротство футбольного клуба "Химки"
Дом

Замаринованное мясо хранится дольше, чем свежее без обработки
Еда

Лазанья с фаршем и томатным соусом по рецепту итальянских поваров занимает 45 минут
Питомцы

Фотосессия с попугаем: пошаговые инструкции для начинающих
Красота и здоровье

Невролог Анна Демьяновская рассказала, как распознать первые признаки болезни Паркинсона
Садоводство

Пасленовые против пасленовых: как избежать взаимного угнетения растений на грядках
Наука

James Webb: загадочный сигнал из ранней Вселенной ставит ученых в тупик
Туризм

Задний двор в США стал символом семейного отдыха и досуга
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet