Ташкент и Казань снова связали рельсами: поезд вернулся после остановки с 2020 года

После четырёхлетнего перерыва, начавшегося на фоне пандемии COVID-19, между Узбекистаном и Татарстаном вновь запускают прямой поезд. Об этом сообщает агентство ТАСС. Для пассажиров это означает возвращение стабильного наземного маршрута между Ташкентом и Казанью, который был прерван ещё в 2020 году.

Что именно возобновили и почему это важно

Министерство транспорта Узбекистана объявило о восстановлении железнодорожного сообщения по маршруту Ташкент — Казань — Ташкент. Первый после паузы рейс уже состоялся: 21 декабря поезд отправился с Ташкентского Центрального вокзала.

Рейсы, как следует из сообщения, будут выполняться один раз в день.

Расписание и номера поездов

Согласно опубликованному расписанию, поезд № 315 по направлению Ташкент — Казань отправился из Ташкента 21 декабря в 23:55 и должен прибыть в Казань 24 декабря в 13:47. Обратный поезд № 316 Казань — Ташкент отправится из Казани в четверг в 10:33 и прибудет в Ташкент в воскресенье в 04:32. В обоих случаях время указано местное.

Вместимость состава

Состав поезда включает семь вагонов и рассчитан на 342 пассажира.