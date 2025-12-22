Ташкент и Казань снова связали рельсами: поезд вернулся после остановки с 2020 года
После четырёхлетнего перерыва, начавшегося на фоне пандемии COVID-19, между Узбекистаном и Татарстаном вновь запускают прямой поезд. Об этом сообщает агентство ТАСС. Для пассажиров это означает возвращение стабильного наземного маршрута между Ташкентом и Казанью, который был прерван ещё в 2020 году.
Что именно возобновили и почему это важно
Министерство транспорта Узбекистана объявило о восстановлении железнодорожного сообщения по маршруту Ташкент — Казань — Ташкент. Первый после паузы рейс уже состоялся: 21 декабря поезд отправился с Ташкентского Центрального вокзала.
Рейсы, как следует из сообщения, будут выполняться один раз в день.
Расписание и номера поездов
Согласно опубликованному расписанию, поезд № 315 по направлению Ташкент — Казань отправился из Ташкента 21 декабря в 23:55 и должен прибыть в Казань 24 декабря в 13:47. Обратный поезд № 316 Казань — Ташкент отправится из Казани в четверг в 10:33 и прибудет в Ташкент в воскресенье в 04:32. В обоих случаях время указано местное.
Вместимость состава
Состав поезда включает семь вагонов и рассчитан на 342 пассажира.
