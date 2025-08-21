Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:11

Жители не верят: дельфины подплывают прямо к берегу — и всё это всего в трёх часах от Лондона

Прямые поезда Лондон – Сихем начнут курсировать этой зимой: решение ORR

Этой зимой маленький городок Сихем в графстве Дарем впервые окажется напрямую связан со столицей Великобритании. Лондонский вокзал Кингс-Кросс будет принимать и отправлять четыре прямых поезда ежедневно — решение уже одобрено Управлением железных дорог и автодорог (ORR).

До сих пор добраться сюда из Лондона можно было только с несколькими пересадками — в Хартлпуле, Ньюкасле, Норталлертоне и Торнаби. Теперь дорога станет заметно быстрее: если раньше путь занимал минимум три часа 46 минут, то благодаря прямому маршруту время сократится.

Город, где море хранит стеклянные тайны

Сихем давно известен своим необычным пляжем. Его галечная полоса протянулась почти на милю и хранит на себе сотни морских стеклышек — кусочков искусственного стекла, которое десятилетиями шлифовали волны.

Причина такого богатства проста: в викторианскую эпоху здесь работал стекольный завод, сбрасывавший отходы прямо в море. Сегодня находка морского стекла стала своеобразной визитной карточкой города.

Дельфины у берега и детские открытия

Сихем нередко удивляет гостей встречей с дельфинами, которые поднимаются на поверхность буквально в нескольких метрах от берега.

"Дельфины и стеклянные бусины… что может быть лучше?" — поделился впечатлениями один из туристов.

Он также добавил, что находясь на пляже, мы получили прекрасную возможность наблюдать за стаей дельфинов, которые плавали вдоль побережья, ловя рыбу.

Помимо этого, город получил признание среди экспертов туристической индустрии: он возглавил список лучших пляжных направлений Великобритании. Здесь хвалят и золотистый песок, и скалистые бассейны, где дети могут часами исследовать морскую жизнь.

Цена и доступность

По данным TrainTickets. com, билеты из Лондона в Сихем при раннем бронировании стоят от 27,50 фунтов стерлингов. В часы пик дневной тариф может достигать 200 фунтов. Несмотря на это, новый маршрут делает город значительно более доступным и обещает привлечь ещё больше путешественников.

Не только пляж

Интересный штрих в облике Сихема — выделенный участок земли, где обитают кроты. Этот небольшой заповедник стал еще одной особенностью города, подчеркивающей гармонию природы и человека.

С открытием прямого сообщения столица и северное побережье окажутся ближе друг к другу, а Сихем получит шанс закрепить за собой звание одного из самых необычных и уютных курортов Великобритании.

