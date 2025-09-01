Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:12

Новый двигатель на сжиженном газе: революция или маркетинг? Вот что скрыто

Первый серийный двигатель с впрыском СНГ: инновации от Horse Technologies

В Румынии был презентован двигатель, который обещает стать настоящей революцией в автомобильной индустрии. Это первый в мире крупносерийный двигатель с непосредственным впрыском сжиженного нефтяного газа (СНГ), который производит компания Horse Technologies. Особенность этого двигателя — не только его способность работать как на бензине, так и на СНГ, но и использование передовой технологии впрыска сжиженного газа, что раньше не применялось в серийных двигателях.

Новый HR12 LPG представляет собой трёхцилиндровый турбированный двигатель объёмом 1,2 литра, развивающий мощность в 140 л. с. (103 кВт) при 5500 об/мин и крутящий момент 230 Н·м при 2100 об/мин. Но основная инновация заключается в его гибридной системе: двигатель оснащён 48-вольтовой мягкой гибридной системой, которая включает стартер-генератор с ременным приводом. Это решение позволяет не только повысить мощность, но и снизить расход топлива, что в свою очередь снижает выбросы CO2. Работа на сжиженном газе уже позволяет уменьшить выбросы CO2 на 9% по сравнению с традиционным бензином.

"HR12 LPG — это наглядное подтверждение нашей приверженности инновациям во всех областях силовой установки", — заявил генеральный директор Horse Technologies Патрис Эттель.

По его словам, его компания первая в мире, кто внедрил систему непосредственного впрыска LPG в серийный двигатель: это решающий шаг вперёд для тех, кто верит в альтернативные виды топлива.

Почему этот двигатель считается технологическим прорывом? Дело в том, что до сих пор двигатели с непосредственным впрыском, работающие на СНГ, не производились серийно. В большинстве двухтопливных двигателей используется непрямой впрыск, что ограничивает эффективность. Новый HR12 LPG же сочетает сразу несколько инноваций, таких как прямой впрыск, мягкий гибрид и возможность массового производства. Это позволяет добиться оптимизированного сгорания, повысить мощность и эффективность, снизив при этом выбросы и расход топлива.

Двигатель HR12 LPG был разработан инженерными группами в Румынии (Бухарест, Титу и Миовени) и соответствует стандартам Euro 6e, с готовностью к будущим стандартам Euro 7. Производство будет осуществляться на заводе Horse в Миовени, который способен выпускать до 450 000 двигателей в год.

Система подачи сжиженного нефтяного газа была тщательно переработана, а сам двигатель оснащён специально разработанным электронным испарителем и усиленными механическими компонентами, что значительно повышает его долговечность и эффективность. Газовый баллон, расположенный в нише запасного колеса, сохраняет внутреннее пространство автомобиля.

