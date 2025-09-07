Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:57

В Румынии Renault и Geely запустили двигатель, которого ждал весь автопром

В Румынии запущено серийное производство двигателя с прямым впрыском газа от Renault и Geely

Запуск серийного производства уникального двигателя в Румынии стал одной из самых заметных новостей автомобильной отрасли. Впервые в мире был создан мотор, способный работать на бензине и сжиженном газе с применением технологии прямого впрыска. За этой разработкой стоит компания Horse Technologies, образованная альянсом Renault и Geely.

Что представляет собой новый мотор

Двигатель получил обозначение HR13 LPG. Это трехцилиндровый турбированный агрегат объемом 1,2 литра, который способен функционировать как на бензине, так и на СУГ. Его ключевая особенность — внедрение системы непосредственного впрыска газа. Подобного решения раньше не применялось в массовом производстве, так как автопроизводители ограничивались технологией непрямого впрыска, где газ смешивается с воздухом до попадания в цилиндры.

Такая инновация позволила улучшить экономичность и повысить производительность. На бензине двигатель развивает мощность 140 л. с. при 5500 об/мин и тягу 23,4 кгс/м при 2100 об/мин. При работе на газе выбросы CO₂ сокращаются примерно на девять процентов.

Особенности конструкции

Мотор дополнен 48-вольтовой мягкой гибридной системой, где используется ременной стартер-генератор. Он помогает двигателю при разгоне, снижает расход топлива и улучшает экологические показатели.

Система подачи газа была полностью переработана. Инженеры внедрили электронный испаритель, позволяющий точнее контролировать степень сжатия. Кроме того, использованы усиленные механические детали, которые выдерживают работу в условиях повышенных нагрузок.

Газовый баллон разместили в нише под запасное колесо, что позволило сохранить полезное пространство салона и багажника.

Производство и стандарты

Новый агрегат будет выпускаться на предприятии Horse в Миовени, где годовая мощность составляет около 450 тысяч двигателей. HR13 LPG соответствует нормам Евро 6е и уже готов к переходу на Евро 7.

Важность разработки объясняется просто: ни одна компания до сих пор не предлагала серийный двигатель с прямым впрыском сжиженного газа. Именно это делает его по-настоящему революционным.

Почему это важно для рынка

Большинство существующих двухтопливных установок использует устаревшую схему подачи, что ограничивает их эффективность. Новый мотор Renault и Geely способен изменить представление о газовых двигателях, сделав их более конкурентоспособными по сравнению с бензиновыми и дизельными версиями.

Помимо экологических преимуществ, использование СУГ заметно снижает расходы владельцев. В ряде стран стоимость газа почти вдвое ниже бензина, что делает эксплуатацию автомобиля значительно выгоднее.

Еще одна инновация от Horse Technologies

Компания не ограничилась только газовым мотором. Она представила компактный силовой агрегат Horse C15, который создан для превращения электромобилей в гибриды с увеличенным запасом хода.

Размеры C15 минимальны: 500 мм в длину, 550 мм в ширину и 275 мм в глубину. Его можно установить горизонтально или вертикально, что позволяет размещать мотор даже в багажнике электрокара.

В атмосферной версии он развивает 94 л. с., а турбированная модификация выдает до 161 л. с. Агрегат работает на бензине, этаноле, метаноле и синтетическом топливе. Он также отвечает стандартам Евро 7.

Идея проста: благодаря такому решению автопроизводители смогут быстро адаптировать чисто электрические модели под гибридные схемы, если спрос на электрокары окажется ниже ожидаемого.

