Пять лет тишины — и снова в небе: рейсы из Тюмени в Ташкент вернулись с фанфарами
Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила прямые рейсы между Ташкентом и Тюменью. Первый самолёт прибыл в аэропорт Рощино после пятилетнего перерыва, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Торжественная встреча
"Uzbekistan Airways совершила свой первый рейс в нашу воздушную гавань после пятилетнего перерыва. По традиции борт нового авиаперевозчика встретили водяной аркой", — рассказали в telegram-канале аэропорта.
Расписание и маршрут
-
Полёты будут выполняться раз в неделю.
-
Время в пути без пересадок — 2 часа 50 минут.
