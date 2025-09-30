Пять лет тишины — и снова в небе: рейсы из Тюмени в Ташкент вернулись с фанфарами

сегодня в 0:55

Коронавирус ушёл, а за ним пришли другие: почему ОРВИ началось раньше обычного

Сезон простуд в России стартовал раньше обычного. Эксперт объяснил, почему вирусы активизировались в августе и есть ли риск возвращения удалёнки.

сегодня в 0:18

Квадратный метр дороже, чем отпуск: Тюмень обогнала Россию по росту цен на жильё

В Тюмени цены на жильё растут быстрее, чем в среднем по стране: за квартал квадрат подорожал на 3,5%, а средняя квартира — на 5,3%.

сегодня в 0:16

Родилась меньше арбуза, но борется, как взрослая: история Ани из Верхней Синячихи

Пятилетняя Аня Никитина с рождения борется за жизнь. Чтобы развиваться и стать более самостоятельной, ей нужна реабилитация, недоступная семье по цене.

вчера в 23:39

В Тюмени ищут хакеров, но своих: за 7,8 миллиона регион добровольно сдаёт ИТ-напрочность

Правительство Тюменской области закажет пентест на 7,794 млн рублей: подрядчик будет моделировать DOS-атаки и фишинг, искать уязвимости и отчитаться перед ФСБ.

вчера в 23:27

Снова по домам до десяти: в регионе вводят комендантский час для несовершеннолетних

С 1 октября в Курганской области вводят новый комендантский час: несовершеннолетним запрещено гулять с 22:00 до 6:00 без взрослых, штраф получат родители.

вчера в 22:54

Светят как днем, а штрафуют как за кражу: LED-фары в Тюмени — роскошь со знаком "опасно"

В Тюмени всё чаще ставят LED-фары. Они ярче и долговечнее галогенных, но без омывателей и правильной настройки можно остаться без прав.

вчера в 22:26

Снег уже лёг, а грибы всё растут: в Челябинской области продлили грибной сезон

Несмотря на снег и похолодание, в Челябинской области снова пошли грибы: в Кыштыме и Еткульском районе собирают грузди, рыжики и даже боровики.

вчера в 21:18

Маршрутки меняют расписание, трамваи — номера: что ждёт челябинцев с октября

В Челябинске с октября изменятся маршруты трамваев и автобусов. Некоторые будут ходить чаще, другие изменят график. Оплата через СБП даст скидку.

