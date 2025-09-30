Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:18

Теперь — без пересадок: с Урала открыли прямой рейс в Нячанг

Первый рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга во Вьетнам отправился с полной загрузкой

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла новое направление: теперь уральцы могут напрямую улететь в Нячанг — популярный курортный город во Вьетнаме. Первый рейс отправился вечером с почти полной загрузкой пассажиров.

Детали маршрута

В пресс-службе компании сообщили:

"Аэрофлот приступил к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Нячанг. Первый рейс сегодня вечером вылетел из столицы Урала с практически 100% коммерческой загрузкой".

Полеты будут выполняться дважды в неделю:

  • вылеты из Екатеринбурга — по понедельникам и пятницам,

  • обратные рейсы из Нячанга — по вторникам и субботам.

Перелеты обслуживает широкофюзеляжный Airbus A330.

Почему это важно

Для жителей Урала новый маршрут — возможность без пересадок попасть к тёплому морю и пляжам Вьетнама. Нячанг славится своей курортной инфраструктурой, тропическим климатом и активным туризмом, а теперь дорога туда стала гораздо удобнее.

