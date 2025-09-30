Теперь — без пересадок: с Урала открыли прямой рейс в Нячанг
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла новое направление: теперь уральцы могут напрямую улететь в Нячанг — популярный курортный город во Вьетнаме. Первый рейс отправился вечером с почти полной загрузкой пассажиров.
Детали маршрута
В пресс-службе компании сообщили:
"Аэрофлот приступил к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Нячанг. Первый рейс сегодня вечером вылетел из столицы Урала с практически 100% коммерческой загрузкой".
Полеты будут выполняться дважды в неделю:
-
вылеты из Екатеринбурга — по понедельникам и пятницам,
-
обратные рейсы из Нячанга — по вторникам и субботам.
Перелеты обслуживает широкофюзеляжный Airbus A330.
Почему это важно
Для жителей Урала новый маршрут — возможность без пересадок попасть к тёплому морю и пляжам Вьетнама. Нячанг славится своей курортной инфраструктурой, тропическим климатом и активным туризмом, а теперь дорога туда стала гораздо удобнее.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru