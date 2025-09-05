Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Самолёты вместо санкций: когда возобновят прямые рейсы в США

МИД РФ: Россия рассматривает возобновление прямых рейсов в США

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США могло бы стать не только практичным шагом, но и сильным символом улучшения отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Почему это важно

По словам Захаровой, открытие регулярных рейсов рассматривается как один из приоритетных вопросов. Она подчеркнула, что такое решение имело бы двойной эффект:

  • стало бы дипломатическим жестом, свидетельствующим о стремлении к диалогу;

  • принесло бы реальное облегчение людям, для которых поездки между странами остаются важными.

"Люди бы вздохнули с облегчением", — отметила дипломат.

Возможные маршруты

Захарова напомнила, что Россия и США географически ближе, чем кажется: через Берингов пролив разделяют всего несколько десятков километров. Поэтому прямые перелеты могли бы связать, например, российский Дальний Восток и Аляску.

Что происходит сейчас

Десятый Восточный экономический форум, где выступала Захарова, проходит на площадке Дальневосточного федерального университета и продлится до конца недели. Главная тема форума — сотрудничество ради мира и процветания.

Вопрос о возобновлении рейсов поднимается уже несколько месяцев. К обсуждению подключался даже "Аэрофлот", заявивший, что способен оперативно запустить программу, если будет принято соответствующее политическое решение. Однако пока переговоры зашли в тупик.

