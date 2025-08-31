Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паспорта
Паспорта
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:19

Африка становится ближе: в планах новые маршруты из Москвы сразу в три столицы

Москва и Уагадугу могут соединить прямым авиасообщением — посол Тапсоба

Москва и Уагадугу могут впервые соединить прямые авиарейсы. Об этом рассказал посол Буркина-Фасо в России Аристид Тапсоба в кулуарах форума "Технопром-2025", проходящего в Новосибирске.

Обсуждение маршрутов
По словам дипломата, одна из российских авиакомпаний уже выразила готовность организовать перелёты не только в столицу Буркина-Фасо, но и в Бамако (Мали) и Ниамей (Нигер). Сейчас проект находится на стадии переговоров.

"Я бы сказал, что у нас уже есть российская компания, которая хочет запустить прямое авиасообщение между Уагадугу и Москвой, между столицами Мали и Нигера и Москвой. Сейчас это обсуждается", — уточнил Тапсоба.

Туризм и культурные связи
Посол подчеркнул, что такие рейсы будут способствовать развитию туризма как в Африке, так и в России. Только с начала года Буркина-Фасо посетили более 500 россиян. Причём не все они ехали исключительно отдыхать: в Уагадугу проходил крупный фестиваль кино и телевидения, куда приехали и российские гости.

Делегация в Санкт-Петербурге
Ещё одним шагом в укреплении отношений станет визит делегации Буркина-Фасо в Санкт-Петербург в октябре 2025 года. В состав экспертной группы войдут более 500 специалистов, которые будут работать над проектами в области туризма и экономики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Шархисабзе сохранились мечеть Кок-Гумбаз XV века и гробницы сыновей Темура вчера в 13:03

Самарканд ослепляет блеском, а Шархисабз поражает тишиной: где настоящая история

Шархисабз — тихая родина Амира Темура, где история оживает среди руин. Узнайте о его архитектуре, культурном наследии и современных традициях.

Читать полностью » Пицунда в сентябре: пляжи и сосновые рощи сегодня в 12:37

Пицунда в сентябре: особая атмосфера и достопримечательности

Сентябрьская Пицунда — это тёплое море, просторные пляжи и знаменитые сосновые рощи, которые делают воздух особенным и наполняют отдых гармонией.

Читать полностью » Новый Афон осенью: монастырь, пещеры и прогулки у моря сегодня в 11:35

Монастырь, пещеры и прогулки у моря: что ждёт путешественников в Новом Афоне в сентябре

Новый Афон осенью особенно уютен: меньше туристов, мягкий климат и возможность насладиться монастырём, пещерами и прогулками у моря без спешки.

Читать полностью » Почему сентябрь делает Гагру особенно привлекательной сегодня в 10:34

Тайна Гагры: как меняется курорт в бархатный сезон

Гагра в сентябре остаётся одним из самых популярных курортов Абхазии. Мягкий климат, тёплое море и спокойная атмосфера делают отдых здесь особенным.

Читать полностью » Бархатный сезон в Сухуме: бюджетный отдых у моря сегодня в 9:33

Осенний Сухум: море, тишина и колоритный отдых задешево

Сентябрь делает Сухум особенно привлекательным: тёплое море, мягкий климат, спокойные пляжи и атмосфера старого курорта, где время течёт медленнее.

Читать полностью » Бюджетный отдых в Абхазии: сентябрьский разбор сегодня в 8:31

Отдых без переплат: стоит ли ехать в Абхазию в сентябре

Абхазия в сентябре остаётся одним из самых доступных направлений у моря. Разбираем, сколько стоит отдых в 2025 году и на чём можно сэкономить.

Читать полностью » Азовское море в сентябре: спокойный отдых сегодня в 8:28

Бархатный сезон: почему сентябрь делает Азовское море особенным

Сентябрь на Азовском море — это тёплая вода, пустынные пляжи и мягкая атмосфера. Бархатный сезон делает отдых здесь особенно спокойным.

Читать полностью » Петербург без толп: осенние маршруты по городу сегодня в 7:25

Осенний Петербург: интересные маршруты, о которых знают не все

Осень делает Петербург особенно уютным: меньше туристов, мягкий свет и тихие прогулки вдоль каналов. Разбираем маршруты, которые стоит пройти.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Нитченко: короткие прогулки снижают вред долгого сидения за компьютером
Еда

Гастроэнтеролог Бережная: сухая лапша быстрого приготовления может вызвать кишечную непроходимость
Наука и технологии

Ученые выявили связь между старением и изменениями в белках организма
Питомцы

Ветеринары перечислили породы собак, которые почти не линяют
Спорт и фитнес

Ипотека за здоровый образ жизни: общественная организация направила проект в Правительство РФ
Авто и мото

Kia представит электрический гран-турер GT1 мощностью 603 л.с. в 2027 году
ЮФО

С 1 сентября обучение в сфере культуры в Крыму начнут более 1,6 тысячи студентов
Красота и здоровье

Специалисты подчеркнули, что поддержка родителей помогает детям легче пройти учебный год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru