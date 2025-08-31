Африка становится ближе: в планах новые маршруты из Москвы сразу в три столицы

Москва и Уагадугу могут впервые соединить прямые авиарейсы. Об этом рассказал посол Буркина-Фасо в России Аристид Тапсоба в кулуарах форума "Технопром-2025", проходящего в Новосибирске.

Обсуждение маршрутов

По словам дипломата, одна из российских авиакомпаний уже выразила готовность организовать перелёты не только в столицу Буркина-Фасо, но и в Бамако (Мали) и Ниамей (Нигер). Сейчас проект находится на стадии переговоров.

"Я бы сказал, что у нас уже есть российская компания, которая хочет запустить прямое авиасообщение между Уагадугу и Москвой, между столицами Мали и Нигера и Москвой. Сейчас это обсуждается", — уточнил Тапсоба.

Туризм и культурные связи

Посол подчеркнул, что такие рейсы будут способствовать развитию туризма как в Африке, так и в России. Только с начала года Буркина-Фасо посетили более 500 россиян. Причём не все они ехали исключительно отдыхать: в Уагадугу проходил крупный фестиваль кино и телевидения, куда приехали и российские гости.

Делегация в Санкт-Петербурге

Ещё одним шагом в укреплении отношений станет визит делегации Буркина-Фасо в Санкт-Петербург в октябре 2025 года. В состав экспертной группы войдут более 500 специалистов, которые будут работать над проектами в области туризма и экономики.