Храм Кек Лок Си, Пенанг
Храм Кек Лок Си, Пенанг
© commons.wikimedia.org by Balou46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:39

Без пересадок и Дубая: Малайзия возвращается в маршрут россиян

Россия и Малайзия восстановят прямое авиасообщение к концу 2025 года

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией обещают восстановить уже к концу 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин во время заседания в Совете Федерации.

По его словам, накануне прошли переговоры между представителями России и Малайзии, где стороны обсудили детали будущих рейсов и возможные маршруты. Следующим шагом станет заседание Межправительственной комиссии, которое планируется провести в Куала-Лумпуре в течение ближайших двух недель.

Кто полетит первым

Перевозчиком, который запустит прямые рейсы, назначена авиакомпания Red Wings. Первоначально самолёты будут вылетать из Москвы, однако в дальнейшем рассматривается возможность добавления маршрутов с Дальнего Востока — в частности, из Владивостока и Хабаровска. Это позволит сделать путешествия в Юго-Восточную Азию более доступными и удобными для жителей восточных регионов России.

"Мы рассчитываем, что первые полёты состоятся до конца года, после чего будем расширять географию маршрутов", — заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.

Почему это важно

О возобновлении авиасообщения с Малайзией российский президент Владимир Путин поручил позаботиться ещё в мае 2025 года. Тогда речь шла о возможном участии "Аэрофлота" в программе полётов, однако компания не подтвердила интерес. В результате место национального перевозчика заняла Red Wings, которая активно развивает дальнемагистральные направления.

Малайзия традиционно считается привлекательным направлением для туристов — сюда едут за пляжным отдыхом, дайвингом, природными парками и гастрономией. Восстановление прямых рейсов упростит путешествия в страны Юго-Восточной Азии и может оживить турпоток, который последние годы поддерживался в основном за счёт перелётов с пересадками через Дубай, Доху или Стамбул.

Перспективы для туризма и бизнеса

Запуск маршрута откроет новые возможности не только для туристов, но и для деловых поездок. В последние годы Россия и Малайзия активно развивают сотрудничество в области энергетики, технологий и образования. Прямое сообщение сократит время перелёта почти на треть и повысит интерес к бизнес-миссиям.

Кроме того, авиакомпания Red Wings уже имеет опыт выполнения дальних рейсов и может предложить гибкую тарифную сетку, что сделает направление конкурентоспособным на фоне зарубежных хабов.

"Мы видим устойчивый спрос на Юго-Восточную Азию, и Малайзия может стать новым центром притяжения для российских путешественников", — отметил представитель туристической отрасли Александр Михайлов.

А что если рейсы задержатся

Даже если запуск полётов перенесут, интерес к направлению останется высоким. Туроператоры уже заявили, что готовы формировать чартерные программы в сотрудничестве с Red Wings. Возможны комбинированные туры с посещением Куала-Лумпура, острова Лангкави и соседнего Таиланда.

Эксперты считают, что появление прямого маршрута позволит сократить стоимость авиабилетов на 15-20% по сравнению с перелётами через третьи страны, что особенно актуально на фоне растущего спроса на зимние путешествия в тёплые регионы.

Исторический контекст

Прямые рейсы между Россией и Малайзией уже существовали ранее. В начале 2010-х "Аэрофлот" и Malaysia Airlines выполняли полёты между Москвой и Куала-Лумпуром, однако маршрут был закрыт из-за низкой загрузки и экономических причин. Теперь, когда турпоток постепенно восстанавливается, а российские авиакомпании осваивают новые направления, у этого маршрута есть шанс на второе дыхание.

Плюсы и минусы будущего маршрута

Плюсы Минусы
Сокращение времени в пути до Малайзии на 6-8 часов Возможные высокие цены на старте продаж
Рост туризма и деловых связей Ограниченное число рейсов на первом этапе
Удобные стыковки для путешествий по Азии Вероятные сложности с визами на первых порах
Развитие авиакомпании Red Wings на международном рынке Риск переноса сроков запуска рейсов

FAQ

Когда стартуют рейсы?
Первые полёты планируются до конца 2025 года, после заседания Межправкомиссии в Куала-Лумпуре.

Какая авиакомпания будет выполнять рейсы?
Назначенным перевозчиком станет Red Wings.

Из каких городов будут вылеты?
Первоначально — из Москвы, затем планируется расширение до Дальнего Востока.

Сколько займёт перелёт?
В среднем около 10 часов без пересадок.

Будет ли визовый режим упрощён?
Пока нет, но обе стороны обсуждают возможность облегчённого въезда для туристов и бизнес-гостей.

