Мечты об экзотике сбываются: путь на тропические острова из регионов России станет в разы короче

Запуск прямых авиарейсов из российских регионов в Индонезию спровоцирует резкий рост турпотока, рассказал NewsInfo.Ru эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев. По его словам, отсутствие пересадок является сегодня определяющим фактором при выборе места отдыха.

Ранее представители посольства Индонезии в России сообщили изданию "Известия", что власти республики рассматривают возможность организации прямого авиасообщения с островом Бали из Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Владивостока. При этом путешественникам стоит учитывать, что мощные природные явления могут вносить коррективы в работу местной инфраструктуры.

Бобылев подчеркнул, что объем туристического рынка будет напрямую зависеть от пропускной способности авиакомпаний и частоты выполнения полетов. Популярность направления не вызывает сомнений, однако техническая реализация программы требует использования специфического авиапарка.

"Туда не долетит узкофюзеляжный самолет — нужен широкофюзеляжный, способный лететь восемь и более часов. Поэтому эффект будет положительным, но будет зависеть от частоты рейсов. Уверен, все места на этих перелетах будут заполнены", — пояснил он.

Специалист отметил, что прямая перевозка востребована как у клиентов туроператоров, так и у самостоятельных путешественников. Сейчас многие стараются найти наиболее выгодный момент для покупки билетов, чтобы минимизировать расходы на длинные перелеты. Бобылев ожидает полную загрузку бортов при условии регулярного сообщения.

"Рост туристического потока на этом направлении будет прямо пропорционален количеству вылетов и наличию свободных мест на бортах. Это популярное направление, и появление прямых рейсов, безусловно, увеличит число путешественников", — добавил эксперт.

На текущий момент динамика спроса на индонезийском направлении остается высокой. Аналитики фиксируют, что стоимость летних программ демонстрирует тенденцию к снижению при расширении полетных сеток. В то же время гостям региона важно помнить про новые правила аренды жилья, которые активно внедряют местные власти для борьбы с серым рынком. Тем, кто планирует сложные маршруты, профессионалы рекомендуют комбинированные поездки по Азии, позволяющие охватить сразу несколько стран за один отпуск.

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